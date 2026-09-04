Thị trường chuyển nhượng bùng nổ nhờ hiệu ứng World Cup

TPO - Hơn 3,3 tỷ USD được chi cho các cầu thủ từng tham dự World Cup 2026, góp phần giúp bóng đá thế giới xác lập kỷ lục mới về số lượng và giá trị chuyển nhượng quốc tế.

Rodri, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026, rời Man City để gia nhập Barcelona.

Theo báo cáo được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố, hơn 260 cầu thủ tham dự World Cup 2026, thuộc 47 quốc tịch, đã đổi câu lạc bộ trong kỳ chuyển nhượng vừa khép lại.

Tổng giá trị các thương vụ liên quan đến nhóm cầu thủ này vượt 3,3 tỷ USD, chiếm hơn một phần ba mức chi kỷ lục 9,89 tỷ USD của thị trường chuyển nhượng quốc tế bóng đá nam.

“Có hơn 12.500 vụ chuyển nhượng quốc tế được đăng ký trên toàn thế giới, qua đó thiết lập kỷ lục mới về số lượng giao dịch trong một kỳ chuyển nhượng giữa năm”, FIFA cho biết.

Làn sóng chi tiêu mạnh tay diễn ra sau khi Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026 vào tháng 7. Những màn trình diễn tại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới trở thành bệ phóng, giúp nhiều cầu thủ nâng cao giá trị và thu hút sự quan tâm từ các câu lạc bộ hàng đầu.

Trong số những thương vụ đáng chú ý có tiền vệ Rodri của đội tuyển Tây Ban Nha chuyển từ Man City sang Barcelona. Cầu thủ chạy cánh Bradley Barcola cũng rời Paris Saint-Germain để gia nhập Liverpool sau màn thể hiện nổi bật trong màu áo tuyển Pháp.

Không chỉ bóng đá nam, thị trường chuyển nhượng bóng đá nữ cũng thiết lập những cột mốc mới. Tổng phí chuyển nhượng quốc tế của bóng đá nữ đạt 28,6 triệu USD, cao hơn gấp đôi so với năm 2025.

“Tổng cộng 1.406 vụ chuyển nhượng quốc tế được đăng ký trong bóng đá nữ chuyên nghiệp. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận, tăng 19,2% so với kỷ lục trước đó”, FIFA thông báo.

Các câu lạc bộ Anh tiếp tục cho thấy sức mạnh tài chính khi dẫn đầu về mức chi trên thị trường quốc tế ở cả bóng đá nam và nữ. Tổng số tiền họ bỏ ra lần lượt đạt 3,02 tỷ USD và 8 triệu USD.