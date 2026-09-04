Kim Thanh tự tin cùng tuyển nữ Việt Nam cạnh tranh vé đi tiếp tại ASIAD 20

TPO - Trong lần thứ ba tham dự ASIAD, thủ môn Trần Thị Kim Thanh khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực hướng tới kết quả tốt nhất, đồng thời đánh giá Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại vòng bảng.

ASIAD 20 đánh dấu lần thứ ba Trần Thị Kim Thanh góp mặt tại Đại hội thể thao châu Á. Ở kỳ đại hội năm 2018, cô đóng vai trò dự bị cho đàn chị Đặng Thị Kiều Trinh. Đến ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu năm 2023, Kim Thanh trở thành chốt chặn quan trọng trong khung thành đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại giải đấu đó, tuyển nữ Việt Nam lần lượt đánh bại Nepal và Bangladesh nhưng để thua Nhật Bản. Kết quả này không đủ giúp đội giành quyền vào tứ kết.

“Đây là lần thứ ba Thanh được tham dự ASIAD. Năm 2018, Thanh dự bị cho chị Kiều Trinh. Đến ASIAD 2022, do dịch COVID-19 nên giải được tổ chức vào năm 2023. Khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Bangladesh và Nepal. Đội giành chiến thắng hai trận và để thua Nhật Bản nhưng không có được thành tích đủ tốt để vào tứ kết”, Kim Thanh chia sẻ.

Từ những trải nghiệm ở hai kỳ đại hội trước, thủ môn sinh năm 1993 đặt quyết tâm cao khi cùng tuyển nữ Việt Nam hướng tới ASIAD 20. Cô nói: “Năm nay, bản thân Thanh cũng như toàn đội sẽ cố gắng, nỗ lực thi đấu thật tốt để đạt được kết quả như mong muốn”.

Tại vòng bảng ASIAD 20, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nhật Bản được đánh giá vượt trội, trong khi hai đối thủ còn lại có trình độ tương đối cân bằng với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Theo Kim Thanh, các trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam.

“Đài Bắc Trung Hoa là đối thủ chúng ta từng gặp. Thanh cảm thấy đây là đội bóng vừa tầm với tuyển nữ Việt Nam. Nhật Bản rất mạnh, còn Thái Lan có trình độ tương đối ngang bằng với chúng ta trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan sẽ là những đối thủ Việt Nam có thể cạnh tranh”, Kim Thanh nhận định.

Để chuẩn bị cho đại hội, tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc. Đội dự kiến có hai trận giao hữu, lần lượt gặp CLB nữ Jiangsu ngày 5/9 và đội tuyển nữ Trung Quốc ngày 9/9.

Kim Thanh cho rằng hai màn thử lửa này là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện kiểm tra nhân sự, lắp ráp đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước khi bước vào tranh tài.

“Những trận giao hữu sắp tới sẽ giúp ích rất nhiều cho tuyển nữ Việt Nam trong việc lắp ráp đội hình và chiến thuật. Toàn đội cần cải thiện những điểm chưa làm được và sẽ cố gắng hoàn thiện qua hai trận đấu”, cô nhấn mạnh.

Ở vị trí thủ môn, Kim Thanh đặc biệt chú trọng rèn luyện khả năng xử lý bóng bổng và phản xạ. Đây là yêu cầu quan trọng khi tuyển nữ Việt Nam phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế về thể hình.

“Khi gặp các đối thủ cao to, Thanh được tập rất nhiều về bóng bổng và phản xạ. Điều đó sẽ giúp ích cho đội tuyển bởi hàng thủ của chúng ta không có nhiều lợi thế về chiều cao. Ở vị trí thủ môn, Thanh có lợi thế về sải tay và sẽ cố gắng hỗ trợ các đồng đội trong những tình huống phòng ngự bóng bổng”, Kim Thanh cho biết.

Bên cạnh mục tiêu thành tích, người gác đền của tuyển nữ Việt Nam kỳ vọng ASIAD 20 sẽ trở thành cơ hội để những cầu thủ trẻ được thi đấu, va chạm và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

“Đây là những giải đấu quốc tế rất bổ ích. Thanh hy vọng các cầu thủ trẻ khi được ra sân sẽ cố gắng thể hiện bản thân, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm cho những giải đấu sắp tới”, Kim Thanh nói.