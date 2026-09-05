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Nhận định Hải Phòng vs Ninh Bình, 18h00 ngày 5/9: Tâm điểm HLV Chu Đình Nghiêm

Hương Ly

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs Ninh Bình, LPBank V.League 1-2026/27 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. HLV Chu Đình Nghiêm gặp lại đội bóng cũ ở trận ra quân V.League 2026/27 cùng CLB Ninh Bình. Những đấu pháp của HLV họ Chu sẽ định đoạt nhiều phần kết quả ở trận này.

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Nhận định trước trận Hải Phòng vs Ninh Bình

CLB Ninh Bình bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương V.League 2026/27 bằng chuyến làm khách trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Hải Phòng đặt mục tiêu khiêm tốn hơn là trụ hạng thành công ở mùa giải mới.

Đội bóng đất cảng đang được dẫn dắt bởi HLV Đặng Văn Thành. Họ thay máu triệt để cho mùa giải mới khi đưa về 16 tân binh, bao gồm tiền đạo Milan Makaric từ CLB Đà Nẵng. Ở chiều ngược lại, Hải Phòng đã chia tay Triệu Việt Hưng, Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng.

Hải Phòng chính là CLB biến động lực lượng mạnh nhất trong các đội tham dự V.League. Họ đưa về các nội binh như Công Phương, Đặng Quốc Phong, Nguyễn Vũ Tín. Trên hết, sự ra đi của HLV Chu Đình Nghiêm khiến tình hình ở đội chủ sân Lạch Tray biến động mạnh. Ở triều đại mới của HLV Đặng Văn Thành, Hải Phòng chẳng khác gì xây dựng lại từ con số 0.

Ngay trận ra quân mùa giải mới, đội bóng đất Cảng phải đụng độ "ông kẹ" Ninh Bình. Ninh Bình chính là bến đỗ của ông Chu Đình Nghiêm, nơi mà HLV họ Chu nhận nhiệm vụ dẫn dắt và nâng tầm dàn sao sẵn có. Trước mùa giải mới, Ninh Bình thông báo tin vui khi gia hạn hợp đồng thành công cho Nguyễn Hoàng Đức.

"Hỏa lực" tấn công của Ninh Bình hứa hẹn mạnh lên khi họ đưa về tiền đạo Lucao từ Thể Công Viettel. HLV Chu Đình Nghiêm gia cố hàng thủ với trung vệ Lucas. Bên cạnh đó, tiền vệ Romeu Martins gia nhập Ninh Bình từ Thai League, được kỳ vọng là "chất keo" để kết dính lối chơi của đội hình toàn sao.

Chất lượng đội hình của Ninh Bình vượt trội hoàn toàn so với Hải Phòng. Dàn trụ cột của đội khách như Văn Lâm, Tiến Anh, Hoàng Đức, Đức Chiến, Tài Lộc đã sẵn sàng. Trong đó, nhóm tuyển thủ quốc gia của Ninh Bình trở về từ ASEAN Cup 2026 đang có điểm rơi phong độ rất tốt.

Chờ xem sân Lạch Tray có là điểm tựa để giúp Hải Phòng vượt khó? HLV Đặng Văn Thành không có nhiều thời gian để kết nối đội hình gồm nhiều cầu thủ mới. Chưa kể, chất lượng cầu thủ là vấn đề của Hải Phòng và rất khó để đội chủ nhà chơi một trận sòng phẳng trước Ninh Bình.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs Ninh Bình

Mùa trước, Ninh Bình đánh bại Hải Phòng ở 2 lượt trận, trong đó có chiến thắng 2-1 trên sân Lạch Tray.

Ninh Bình nắm lợi thế về "binh hùng, tướng mạnh". HLV Chu Đình Nghiêm đã quá hiểu Hải Phòng để đưa ra các đấu pháp chiến thuật khắc chế đối thủ. Ngược lại, HLV Đặng Văn Thành chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn dắt một CLB chinh chiến tại V.League.

Đội hình dự kiến:

Hải Phòng: Văn Toản, Quốc Thắng, Tuấn Phong, Esteban, Ngọc Tú, Vũ Tín, Công Phương, Camilo Minh, Makaric, Tagueu, Mpande.

Ninh Bình: Văn Lâm, Tấn Tài, Lucas, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Romeu, Tài Lộc, Friday, Lucao.

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Hương Ly
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