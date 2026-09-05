Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Isak lập cú đúp, Liverpool có chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Iraola

Trọng Đạt

TPO - Alexander Isak ghi hai bàn chỉ trong vòng ba phút, giúp Liverpool đánh bại Ipswich Town 2-0 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh 2026/27. Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng vùng Merseyside dưới thời HLV Andoni Iraola.

screenshot-2026-09-05-at-063440.png
Alexander Isak cùng đồng đội Milos Kerkez ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: AP

Liverpool bước vào chuyến làm khách trên sân Portman Road của Ipswich sau hai trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 2-2 trước Newcastle và Nottingham Forest. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside nhanh chóng tìm được nhịp độ thi đấu và định đoạt trận đấu ngay trong những phút đầu tiên.

Phút thứ 6, Cody Gakpo chuyền bóng thuận lợi cho Alexander Isak ở bên phải vòng cấm. Tiền đạo người Thụy Điển tung cú sút uy lực, đưa bóng chạm thủ môn Kjell Scherpen trước khi đi vào lưới, mở tỷ số cho Liverpool.

Chỉ ba phút sau, bộ đôi Gakpo - Isak tiếp tục tạo nên bàn thắng thứ hai. Gakpo thực hiện đường chuyền bằng má ngoài vượt qua hàng phòng ngự Ipswich, đặt Isak vào vị trí thuận lợi. Chân sút 26 tuổi khéo léo đưa bóng sang chân thuận rồi dứt điểm gọn gàng, hoàn tất cú đúp.

Dẫn trước hai bàn từ rất sớm, Liverpool chủ động kiểm soát thế trận trong phần thời gian còn lại. Hàng phòng ngự đội khách thi đấu chắc chắn, không để Ipswich tạo ra cơ hội đủ rõ ràng để có thể lật ngược tình thế.

Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt của Bradley Barcola trong màu áo Liverpool. Cầu thủ người Pháp được tung vào sân ở phút 63, chỉ ít ngày sau khi chuyển đến Anfield từ Paris Saint-Germain với mức phí 123 triệu bảng (khoảng 166 triệu USD).

screenshot-2026-09-05-at-063643.png
Dara O'Shea của Ipswich Town trong một pha tranh chấp với Cody Gakpo của Liverpool. Ảnh: AP

Isak từng trải qua mùa giải đầu tiên khó khăn tại Liverpool khi liên tục bị ảnh hưởng bởi chấn thương và chỉ ghi bốn bàn sau 22 lần ra sân. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển đã khởi đầu mùa giải 2026/27 đầy ấn tượng với ba pha lập công sau ba vòng đấu.

HLV Andoni Iraola tin rằng Isak sẽ tiếp tục mang đến những con số nổi bật nếu duy trì được thể trạng tốt.

“Với Alex, nếu cậu ấy khỏe mạnh, sẵn sàng thi đấu và đạt trạng thái tốt, tôi nghĩ cậu ấy sẽ tạo ra những thống kê tốt”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhận định.

Dù vậy, HLV Iraola nhấn mạnh yêu cầu dành cho Isak không chỉ nằm ở nhiệm vụ ghi bàn.

“Tôi sẽ yêu cầu Alex đóng góp nhiều hơn vào những khía cạnh khác để toàn đội có thể chơi tốt. Khi chúng tôi vận hành hiệu quả, các cầu thủ sẽ xuất hiện ở những vị trí thuận lợi và bàn thắng sẽ đến”, ông nói. “Cậu ấy phải đóng góp vào lối chơi tập thể và hiểu rằng khi tất cả cùng hỗ trợ lẫn nhau, những bàn thắng và đường kiến tạo rồi sẽ xuất hiện".

Chiến thắng 2-0 giúp Liverpool giải tỏa sức ép sau hai vòng đầu tiên chỉ giành được hai điểm. Trong khi đó, Ipswich đã nhận thất bại thứ hai sau ba trận kể từ khi trở lại Ngoại hạng Anh.

Trọng Đạt
#Liverpool #Isak #Iraola #Ngoại hạng Anh #cú đúp #thắng trận

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe