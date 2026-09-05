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Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam mới nhất tại ASIAD 2026: Hai đội tuyển đối mặt thử thách lớn

Trọng Đạt

TPO - Môn bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 khởi tranh trước lễ khai mạc, với nội dung nữ bắt đầu từ ngày 14/9 và nội dung nam từ ngày 15/9. Hai đại diện của bóng đá Việt Nam đều rơi vào những bảng đấu có tính cạnh tranh cao.

U23 Việt Nam nằm cùng bảng Uzbekistan, Philippines và Kuwait, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam phải cạnh tranh với Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa tại ASIAD 2026. Cả hai đội đều đang trong quá trình hoàn thiện lực lượng trước ngày lên đường sang Nhật Bản.

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U23 Việt Nam cạnh tranh vé đi tiếp với Uzbekistan

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam thuộc bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại thành phố Nagoya.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh mở màn bằng cuộc đối đầu Kuwait lúc 17h00 ngày 15/9 trên sân CS Asset Minato. Ba ngày sau, U23 Việt Nam gặp Philippines cũng tại địa điểm này. Trận đấu được đánh giá khó khăn nhất của đội là cuộc chạm trán Uzbekistan ở lượt cuối ngày 22/9.

Nội dung bóng đá nam ASIAD 2026 có 15 đội, chia thành bốn bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, trận ra quân gặp Kuwait và cuộc đối đầu Philippines có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với U23 Việt Nam trước khi bước vào màn so tài với ứng viên hàng đầu Uzbekistan.

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Về lực lượng, U23 Việt Nam đã triệu tập 29 cầu thủ trong đợt rà soát cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Nòng cốt của đội là những gương mặt từng trải qua các giải đấu trẻ quốc tế, gồm thủ môn Cao Văn Bình; các tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Lê Văn Thuận, Le Viktor, Nguyễn Công Phương; cùng các tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Quốc Việt.

Đây là tập thể có sức trẻ, tốc độ và khả năng chuyển trạng thái tốt. Tuy nhiên, đội vẫn cần cải thiện sự ổn định ở hàng phòng ngự cũng như hiệu quả dứt điểm trước khi bước vào giải đấu.

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Tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó

Ở nội dung nữ, đội tuyển Việt Nam nằm tại bảng E cùng Nhật Bản, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Đội đá trận mở màn gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 14h00 ngày 14/9 tại Shizuoka.

Ba ngày sau, Việt Nam gặp thế lực hàng đầu châu Á Nhật Bản. Trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan ngày 21/9 tại Osaka có thể mang tính quyết định đối với cơ hội giành vé vào tứ kết.

Giải bóng đá nữ có 12 đội được chia thành ba bảng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào tứ kết. Thể thức này mở ra cơ hội cho tuyển nữ Việt Nam, nhưng đội cần tích lũy điểm số và duy trì hiệu số tốt trong cả ba lượt trận. Lịch thi đấu chính thức của VFF.

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Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang trải qua giai đoạn chuyển giao lực lượng. Trong danh sách tập trung 29 cầu thủ, ban huấn luyện vẫn giữ bộ khung giàu kinh nghiệm với thủ môn Trần Thị Kim Thanh, các trung vệ Lê Thị Diễm My và Trần Thị Thu, tiền vệ Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thùy cùng đội trưởng Phạm Hải Yến.

Bên cạnh nhóm trụ cột, những cầu thủ trẻ như Lưu Hoàng Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu và Nguyễn Thị Minh Chuyên được trao thêm cơ hội. Đáng chú ý, tiền đạo Huỳnh Như không góp mặt trong đợt tập trung này khi ban huấn luyện ưu tiên thử nghiệm lực lượng kế cận.

Trước khi sang Nhật Bản, tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc từ ngày 2 đến 11/9. Đội có hai trận giao hữu với CLB nữ Giang Tô Nam Kinh và đội tuyển nữ Trung Quốc nhằm kiểm tra đội hình, hoàn thiện khả năng pressing, kiểm soát bóng và tổ chức phản công.

Với U23 Việt Nam, mục tiêu trước mắt là cạnh tranh một trong hai vị trí đầu bảng C. Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam cần hướng tới kết quả thuận lợi trước Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan để tạo cơ hội đi tiếp. ASIAD 2026 không chỉ là cuộc đua thành tích mà còn là phép thử quan trọng đối với quá trình trẻ hóa lực lượng của bóng đá Việt Nam.

Trọng Đạt
#bóng đá Việt Nam #ASIAD 2026 #U23 Việt Nam #bóng đá nữ #lịch thi đấu #đội tuyển Việt Nam #bảng đấu

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