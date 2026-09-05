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Nhận định Schalke vs Bayern Munich, 23h30 ngày 5/9: Vùi dập chủ nhà

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Schalke vs Bayern Munich, Vòng 2 Bundesliga 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Schalke có thể cản bước Bayern Munich, hay sức mạnh vượt trội của nhà đương kim vô địch sẽ tiếp tục tạo nên một màn thị uy đáng sợ?

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Schalke vs Bayern Munich

Nhận định Schalke vs Bayern Munich

Trong trận mở màn mùa giải, đoàn quân của HLV Miron Muslic đã nhận thất bại 0-3 trước Augsburg. Ngay sau trận thua bẽ bàng này, Schalke lại phải chạm trán nhà vô địch Bayern Munich. Có một sự thật đáng lo ngại rằng Bayern là đội bóng mà Schalke có thành tích đối đầu cực kỳ tệ trong nhiều năm qua. Đội bóng xứ Bavaria đã thắng liên tiếp 10 trận đấu tại giải VĐQG trước Schalke tính đến lần gặp nhau gần nhất của hai đội.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Bayern Munich mở màn Bundesliga bằng chiến thắng 5-1 trước Stuttgart. Không chỉ giành trọn 3 điểm, Bayern còn thể hiện sức mạnh đáng sợ trên hàng công khi có tới nhiều phương án khác nhau tạo ra bàn thắng. Điều đáng sợ là Bayern không phụ thuộc vào một cá nhân trên hàng công.

Harry Kane vẫn là trung tâm trong hệ thống tấn công, nhưng phía sau tiền đạo người Anh là hàng loạt cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt. Olise tiếp tục là một trong những nguồn sáng tạo quan trọng nhất. Luis Diaz mang đến tốc độ và khả năng xuyên phá ở cánh trái, trong khi tiền vệ tấn công Saibari hòa nhập rất nhanh trong màu áo mới. Sự đa dạng đó giúp Bayern trở nên rất khó bị bắt bài.

Bayern đang duy trì thành tích bất bại trên sân khách ở các giải đấu quốc nội trong năm 2026. Đó là chi tiết khiến khả năng gây bất ngờ của Schalke trở nên thấp hơn. Phương án hợp lý dành cho Schalke là tổ chức đội hình thấp, giữ khoảng cách giữa các tuyến thật chặt và tận dụng tốc độ trong những pha phản công. Điều họ cần tránh nhất chính là để Bayern có quá nhiều không gian ở khu vực trước vòng cấm. Với những cầu thủ như Olise, Diaz hay Kane, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến đội chủ nhà phải trả giá.

Schalke sẽ có động lực rất lớn trong trận sân nhà Bundesliga đầu tiên sau nhiều năm, nhưng thử thách dành cho họ là cực kỳ khắc nghiệt. Bayern Munich đang sở hữu phong độ cao, hàng công giàu tốc độ, sức mạnh và nhiều phương án ghi bàn. Vì vậy, đội bóng của Kompany nhiều khả năng tiếp tục giành chiến thắng để nối dài chuỗi trận ấn tượng ở mùa giải này, thậm chí là thắng với cách biệt rất lớn

Đội chủ nhà có thể gây ra một vài khó khăn trong khoảng thời gian đầu trận nhờ sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, nếu Bayern duy trì được khả năng kiểm soát thế trận như những trận đấu gần đây, sự khác biệt về chất lượng đội hình nhiều khả năng sẽ được thể hiện.

Phong độ, lịch sử đối đầu Schalke vs Bayern Munich

5 trận đấu gần nhất của Schalke.
5 trận đấu gần nhất của Schalke.
5 trận đấu gần nhất của Bayern Munich.
5 trận đấu gần nhất của Bayern Munich.
Thành tích đối đầu giữa Schalke và Bayern Munich trong 5 lần gần nhất.
Thành tích đối đầu giữa Schalke và Bayern Munich trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Schalke vs Bayern Munich

Schalke thiếu Ayman Gulasi, Ron Schallenberg, Kenan Karaman, Adrian Gantenbein, Bryan Lasme.

Về phía Bayern, Gnabry nhiều khả năng vắng mặt do vẫn đang trong quá trình hồi phục thể lực. Jamal Musiala bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến Schalke vs Bayern Munich

Schalke 04: Karius; Timo Becker, Katic, Kurucay; Dina Ebimbe, Tanaka, El-Faouzi, Vitalie Becker; Ljubicic, Dzeko, Aouchiche.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Saibari, Luis Diaz; Kane.

Dự đoán Schalke 0-4 Bayern Munich

Kiều Khanh
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