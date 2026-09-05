102 ngày hướng tới kỷ lục thế giới

TP - Ở tuổi 41, sau ba lần chạy xuyên Việt và hơn hai thập kỷ gắn đời mình với những cung đường dài, Nguyễn Văn Long chuẩn bị cho thử thách lớn nhất sự nghiệp: chạy 102 ngày liên tục, mỗi ngày 100km.

Từ ngày 10/12/2026 đến 21/3/2027, Nguyễn Văn Long dự kiến mỗi ngày hoàn thành 100 km tại khu vực Bờ Kè Hội Phú, Gia Lai, trên một cung đường dài khoảng 2,4 km. Nếu không ngày nào bị gián đoạn, khi bước qua vạch đích cuối cùng, chân chạy sinh năm 1985 sẽ tích lũy 10.200km, tương đương gần 242 cuộc marathon tiêu chuẩn 42,195 km.

Con số ấy mới chỉ cho thấy một phần độ khắc nghiệt. Thử thách thực sự nằm ở chữ “liên tục”. Sau 100km của ngày thứ nhất không có một tuần để hồi phục. Sáng hôm sau lại là 100km. Rồi ngày thứ ba, thứ mười, ngày thứ năm mươi, thứ một trăm… Cơ thể phải chịu tải, phục hồi và lập tức lặp lại chu trình trong hơn ba tháng.

Nếu vượt qua thử thách này, “dị nhân” marathon Việt Nam sẽ phá kỷ lục Guinness World Records do Huang Zhenglong nắm giữ. Runner người Trung Quốc hoàn thành 100km mỗi ngày trong 100 ngày, với tổng cộng 10.000 km, từ ngày 6/12/2025 đến ngày 15/3/2026.

Vì sao Nguyễn Văn Long chọn con số 102, mà không phải 101 ngày để vừa đủ vượt qua người đang giữ kỷ lục. Đó là cách runner người Gia Lai đặt trước mặt mình một ranh giới mới: nếu Huang đi được 100 ngày, Long không chỉ vượt qua, mà còn muốn thử xem đôi chân Việt Nam có thể đi xa hơn hay không.

“Nếu không tin mình làm được, tôi sẽ không lên kế hoạch và thực hiện thử thách này”, anh chia sẻ khi kế hoạch được công bố. Trước những hoài nghi “người Việt không làm được đâu”, Long cũng đáp lại bằng một câu rất đúng với tính cách của anh: “Chưa làm, sao biết là không được?”.

"Dị nhân" của những cung đường dài

Nguyễn Văn Long đến với thể thao đỉnh cao khá muộn. Năm 2005, khi đã 20 tuổi, chàng trai sinh năm 1985 xin tập ké cùng đội điền kinh Gia Lai và miệt mài chạy trên những con đường Pleiku. Một năm sau, anh được đặc cách vào đội năng khiếu tỉnh.

Khởi đầu muộn nhưng Long tiến bộ nhanh. Giai đoạn 2007-2012, anh giành HCV marathon Đông Nam Á 2007, HCV 42 km tại giải điền kinh quốc gia các năm 2009, 2011 và ba lần liên tiếp vô địch cự ly 21km Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong từ năm 2010 đến năm 2012.

Năm 2015, đội điền kinh Gia Lai giải thể, Long phải làm thêm nhiều công việc để duy trì đam mê. Anh cũng trở thành VĐV phong trào đầu tiên đăng ký dự Giải Việt dã toàn quốc và Marathon Báo Tiền Phong. Khi điền kinh Gia Lai được tái lập năm 2016, Long trở lại và giành Á quân marathon 42km hệ tuyển.

Sau khi rời thể thao chuyên nghiệp, anh tiếp tục gây dấu ấn trong cộng đồng chạy bộ, nổi bật với ba chức vô địch liên tiếp cự ly 42km Tiền Phong Marathon các năm 2023, 2024 và 2025.

Nguyễn Văn Long còn thực hiện ba hành trình chạy xuyên Việt. Năm 2022, anh chạy hơn 2.600km từ Trà Cổ (Quảng Ninh) tới Cà Mau trong 34 ngày, kết hợp gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn. Năm 2024, anh hoàn thành hơn 1.800 km từ Hà Nội vào TPHCM trong 20 ngày, nhiều lần chủ động điều chỉnh kế hoạch để bảo vệ sức khỏe.

Năm 2025, “dị nhân” làng chạy tiếp tục chạy ngược từ TPHCM ra Hà Nội. Trong 20 ngày, anh hoàn thành 1.636km, trung bình hơn 80km mỗi ngày, mang balô khoảng 3,5kg và cán đích tại Quảng trường Ba Đình đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Ba chuyến xuyên Việt có thể xem như những lớp nền quan trọng cho thử thách 102 ngày liên tục mà Nguyễn Văn Long chuẩn bị bước vào. Anh đã quá quen với cảm giác thức dậy khi đôi chân chưa hết đau mỏi nhưng phía trước vẫn là quãng đường dài 80-100km. Anh từng trải qua nắng nóng, mưa bão, chấn thương, thiếu ngủ và cả sự đơn điệu của những ngày mà nhiệm vụ duy nhất: chạy, hồi phục rồi lại tiếp tục tiến về phía trước.

Cuộc chiến với chính mình

Điểm khác biệt lớn nhất của thử thách lần này là Nguyễn Văn Long sẽ không chạy xuyên qua những miền đất liên tục thay đổi trước mắt. Anh trở về Gia Lai, nơi những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp được hình thành, để ngày qua ngày lặp lại cung đường dài 2,4km quanh Bờ Kè Hội Phú.

Nguyễn Văn Long (áo vàng) được các runner Gia Lai chạy đồng hành trong lần xuyên Việt đầu tiên năm 2022

Hơn 40 vòng mỗi ngày. Đủ 100km. Và sáng hôm sau, mọi thứ lại bắt đầu từ con số không. Chính sự lặp lại có thể trở thành đối thủ đáng sợ không kém tổng quãng đường.

Huang Zhenglong, người đang nắm giữ kỷ lục mà Long muốn chinh phục, từng phải chống chọi không chỉ với chấn thương bàn chân mà cả cảm giác mệt mỏi, đơn điệu khi ngày này qua ngày khác chạy trên cùng một tuyến đường. Đó cũng là bài toán Nguyễn Văn Long sẽ phải giải trong suốt 102 ngày.

Ngày 4/8, Nguyễn Văn Long đã làm việc với UBND phường Hội Phú về kế hoạch tổ chức chương trình. Hai bên trao đổi các nội dung liên quan đến địa điểm, an ninh trật tự, giao thông, y tế, vệ sinh môi trường cũng như phương án để cộng đồng cùng tham gia.

Theo kế hoạch được công bố, chương trình hướng tới khoảng 10.000 người đồng hành trực tuyến và 3.000 runner tham gia trực tiếp trong ngày 21/3/2027. Hành trình cũng được gắn với các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai.

“Tôi muốn truyền cảm hứng cho cả những người đã chạy bộ lẫn những người chưa từng chạy, để họ thấy rằng đôi khi một thay đổi tích cực có thể bắt đầu từ quyết định rất đơn giản: xỏ giày và bước ra đường”, anh chia sẻ.

Kế hoạch chạy 102 ngày phá kỷ lục Guinness của Nguyễn Văn Long

Không ai cần lặp lại thử thách của Nguyễn Văn Long để chứng minh mình mạnh mẽ. Chính Huang Zhenglong, sau khi lập kỷ lục, từng nhấn mạnh rằng ông không khuyến khích người khác bắt chước một thử thách cực hạn, mà mong mỗi người tìm được hình thức vận động phù hợp với bản thân.

Hơn 20 năm trước, chàng trai trẻ ở Pleiku chỉ mong có một cơ hội để được chạy. Cuối năm nay, anh muốn chạy 102 ngày liên tục để tìm câu trả lời cho một câu hỏi lớn hơn: giới hạn thực sự của mình nằm ở đâu?

Bởi điều đáng học từ những hành trình như vậy không hẳn nằm ở quãng đường. Đó là khả năng đặt ra mục tiêu, chuẩn bị nghiêm túc, hiểu giới hạn cơ thể, biết điều chỉnh khi cần thiết và sau mỗi ngày mệt mỏi vẫn đủ quyết tâm để sáng hôm sau bắt đầu lại.

Ngày 21/3/2027 vẫn còn ở phía trước. Trong một hành trình kéo dài hơn ba tháng, sẽ có vô số biến số mà không kế hoạch nào có thể dự báo hết. Nguyễn Văn Long lúc này chưa phải người phá kỷ lục thế giới. Anh mới chỉ là người quyết định bước vào cuộc thử thách với kỷ lục ấy.

Nguyễn Văn Long trên đường về đích tại Dinh Độc Lập, TPHCM trong lần chạy bộ xuyên Việt thứ 2 năm 2024

Nhưng với một người từng bắt đầu sự nghiệp bằng việc xin “tập ké” ở tuổi mà nhiều người cho rằng đã quá muộn; từng phải tự tìm cách tiếp tục chạy khi đội điền kinh tỉnh giải thể; từng ba lần chạy xuyên Việt và 6 lần đứng trên bục cao nhất ở các cự ly tại Tiền Phong Marathon, việc bước vào một hành trình tưởng như bất khả thi dường như đã trở thành một phần trong con người Nguyễn Văn Long.