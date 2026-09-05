Nhận định Công an TP.HCM vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 5/9: Chia điểm ngày ‘mở hàng’?

TPO - Nhận định bóng đá Công an TP.HCM vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 5/9, vòng 1 V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Công an TP.HCM đang rất cần một kết quả tích cực sau thất bại nặng nề ở Siêu Cúp Quốc gia, nhưng Hà Nội FC lại là đối thủ không dễ để chủ nhà khuất phục.

Nhận định trước trận Công an TP.HCM vs Hà Nội FC

Công an TP.HCM bước vào mùa giải 2026/27 với tham vọng rất lớn. Đội bóng này đồng thời phải chinh chiến ở V.League, Cúp Quốc gia và giải vô địch các CLB Đông Nam Á, trong đó mục tiêu tại đấu trường quốc nội là cạnh tranh ở nhóm đầu sau khi đã đầu tư mạnh cho lực lượng.

Nhưng ngay trước khi V.League khởi tranh, thầy trò HLV Arthur Diles đã nhận một gáo nước lạnh. Công an TP.HCM thua Công an Hà Nội tới 0-5 ở trận Siêu Cúp Quốc gia, trong một trận đấu mà hệ thống phòng ngự để lộ nhiều khoảng trống, còn các tuyến phía trên gần như không tạo được sức ép đáng kể.

CLB Công an TP. HCM (trước) đang rất quyết tâm lấy lại thể diện sau thất bại nặng nề ở Siêu Cúp QG.

Thất bại ấy càng khiến cuộc tiếp đón Hà Nội FC trở nên đáng chú ý. Công an TP.HCM có gần một tuần để điều chỉnh, nhưng đối thủ lần này cũng là một đội bóng được xem như ứng cử viên cạnh tranh chức vô địch và sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm.

Hà Nội đã trải qua 4 mùa liên tiếp không thể vô địch V.League. Chính vì vậy, nhiệm vụ của HLV Harry Kewell trong mùa giải mới là phải đưa đội bóng Thủ đô trở lại vị trí cao nhất. Việc Hà Nội có thể tập trung phần lớn nguồn lực cho các giải quốc nội cũng là một lợi thế đáng kể trong cuộc đua đường dài.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng có một “căn bệnh” mà họ đã nhiều lần mắc phải trong những mùa giải gần đây: khởi đầu chậm. Đội bóng Thủ đô thường cần thời gian để tìm lại nhịp thi đấu và sự ổn định trước khi tăng tốc.

Đó là điều mà Công an TP.HCM có thể hy vọng. Bởi nếu Hà Nội chưa đạt trạng thái tốt nhất, đội chủ nhà hoàn toàn có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà và sự quyết tâm sau trận thua 0-5 để tạo nên một trận đấu khác hẳn Siêu Cúp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Công an TP.HCM vs Hà Nội FC

Nếu chỉ nhìn vào trận đấu gần nhất, Công an TP.HCM rõ ràng bước vào cuộc đối đầu này với tâm thế bất lợi. Nhưng cũng cần phải nói một cách sòng phẳng rằng, hiện giờ chẳng có đội nào ở V.League đủ sức giữ thế chủ động khi gặp Công an Hà Nội.

Đoàn quân của HLV Mano Polking giờ chẳng khác một Dải Ngân Hà, với quá nhiều ngôi sao ở tất cả các tuyến. Trong trận Siêu Cúp Quốc gia, Công an Hà Nội cất hẳn Quang Hải - Đình Bắc trên ghế dự bị mà vẫn tạo ra sức công phá khủng khiếp, đè bẹp Công an TP.HCM ngay trong hiệp 1. Vì thế, không nên lấy thất bại của trận Siêu Cúp làm hệ quy chiếu để kết luận rằng Công an TP.HCM quá yếu.

Trong khi đó, Hà Nội có nền tảng ổn định hơn. Mùa trước, đội bóng Thủ đô đứng thứ tư với 46 điểm sau 26 trận, ghi 48 bàn và thủng lưới 30 lần. Con số này cho thấy Hà Nội sở hữu hàng công hiệu quả hơn đáng kể so với Công an TP.HCM, đội chỉ ghi 28 bàn trong cả mùa 2025/26.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng kết thúc mùa trước với một loạt kết quả tích cực. Họ từng thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-0, Becamex TP.HCM 4-2, Ninh Bình 3-2, SHB Đà Nẵng 2-1 và Nam Định 2-1. Đó là cơ sở để đội bóng Thủ đô tự tin hơn về khả năng tạo ra bàn thắng.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu lại mang đến lời cảnh báo cho Hà Nội. Ở trận mở màn V.League 2025/26, Công an TP.HCM đã đánh bại Hà Nội với tỷ số 2-1 trên sân Thống Nhất. Tiến Linh và đồng đội khi ấy tận dụng rất tốt những cơ hội có được để khiến đối thủ được đánh giá cao hơn phải trắng tay. Cuối mùa, Hà Nội gặp lại đối thủ và quyết phục thù, nhưng cũng chỉ có thể rời sân với 1 điểm.

Mùa trước, Hà Nội (áo xanh) đã không thắng được Công an TP.HCM ở cả 2 lượt trận V.League.

Đó cũng là lý do Hà Nội không thể chủ quan, đặc biệt khi Công an TP.HCM đang rất cần một chiến thắng để xóa đi dư âm của trận thua 0-5. Nếu đội chủ nhà tìm lại được sự chắc chắn ở hàng thủ và phát huy khả năng càn lướt của những Tiến Linh, Olaha Minh Đức hay Williams Minh Hoàng, Hà Nội chắc chắn sẽ có một buổi chiều không dễ dàng.

Thông tin lực lượng Công an TP.HCM vs Hà Nội FC

Những gì HLV Arthur Diles tung ra sân ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia là đội hình mạnh nhất của Công an TP.HCM rồi. Do đó, nhiều khả năng thuyền trưởng người Australia vẫn sử dụng bộ khung đã bố trí ở trận trước, với Lê Giang trong khung thành, phía trên là Dirk Abels và Khổng Minh Gia Bảo ở vị trí trung vệ.

Trên hàng công, Olaha Minh Đức cùng với cặp tiền đạo Williams Minh Hoàng - Tiến Linh tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất. Nếu có thay đổi, nhiều khả năng sẽ chỉ là vị trí của Phi Hoàng, khi tiền vệ người xứ Nghệ tỏ ra hơi đuối trong những pha tranh chấp tay đôi ở trận Siêu Cúp. Nhưng đó chỉ là một khả năng, và có lẽ không cao, vì Phi Hoàng vẫn là một cái tên được kỳ vọng nhiều của Công an TP.HCM mùa này.

Hoàng Hên và đồng đội có thể ghi bàn, nhưng không dễ thắng được Công an TP.HCM.

Bên phía Hà Nội, đội bóng Thủ đô duy trì được sự ổn định tương đối cao. Đây cũng là điểm khác biệt đáng kể so với Công an TP.HCM. Hà Nội vẫn sở hữu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Thành Chung, Hùng Dũng, Văn Quyết, Hoàng Hên… đồng thời trao cơ hội cho những tài năng trẻ như Anh Tiệp, Ngọc Long hay Nguyễn Lực.

Tuy nhiên, Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Duy Mạnh trong thời gian dài sau khi cầu thủ này phải phẫu thuật. Tiền đạo Tuấn Hải cũng đã chia tay đội bóng Thủ đô, tạo ra khoảng trống đáng kể trên hàng công.

Sự vắng mặt của Duy Mạnh có thể khiến hàng thủ Hà Nội mất đi một lựa chọn giàu kinh nghiệm, nhưng Thành Chung cùng các cầu thủ trẻ vẫn đủ khả năng tạo nên một hàng phòng ngự chắc chắn. Trong khi đó, sức sáng tạo của Hai Long, Hùng Dũng và những cầu thủ chơi phía sau tiền đạo vẫn là điểm mạnh của đội khách.

Nhìn chung, Hà Nội FC vẫn là đội được đánh giá nhỉnh hơn về lực lượng và bản lĩnh trận mạc. Nhưng điểm tựa sân nhà và cái duyên lấy điểm từ chính đối thủ này của Công an TP.HCM có thể giúp họ giữ lại 1 điểm. Một trận hòa không làm đội nào vui, nhưng cũng không khiến ai quá buồn trong ngày “mở hàng” V.League.

Đội hình dự kiến Công an TP.HCM vs Hà Nội FC Công an TP.HCM: Lê Giang; Trần Lê Minh Quang, Dirk Abels, Gia Bảo, Ferria Aldair; Olaha Minh Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Hoàng Phúc; Tiến Linh, Williams Minh Hoàng. Hà Nội FC: Văn Chuẩn; Xuân Mạnh, Thành Chung, Đức Anh, Christie; Đức Huy, Hùng Dũng, Hoàng Hên; Hai Long, Văn Quyết, Taggart.

Dự đoán tỷ số: Công an TP.HCM 2-2 Hà Nội FC