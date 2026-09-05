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Chiêm ngưỡng cú hat-trick đầu tiên ở V.League 2026/27

Hương Ly

TPO - Tối 5/9, tiền đạo Lucao chơi bùng nổ trong hiệp 2, ghi hat-trick bàn thắng giúp CLB Ninh Bình thắng ngược Hải Phòng 4-1 trên sân Lạch Tray.

Bàn thắng đầu tiên của Lucao.

Tiền đạo Lucao, người cũ của Thể Công Viettel gia nhập Ninh Bình theo lời mời gọi của HLV Chu Đình Nghiêm. Trên sân Lạch Tray, Lucao thi đấu mờ nhạt trong hiệp một, bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội mười mươi của đội nhà. Dù vậy, ngoại binh gốc Brazil lấy lại phong độ vốn có và chơi hiệp 2 bùng nổ.

Lucao phá bẫy việt vị và lốp bóng điệu nghệ ghi bàn gỡ 1-1 cho Ninh Bình ở phút 51. Phút 73, tiền đạo mang áo số 9 chạy chỗ thông minh và dứt điểm một chạm chuẩn mực, đưa đội khách vượt lên dẫn 3-1. Trận đấu hoàn hảo của Lucao kết thúc bằng pha dứt điểm điệu nghệ bằng chân trái ở phút 90+1.

Từ thế khó khăn của Ninh Bình khi bị dẫn bàn, một mình Lucao gồng gánh cả đội khách tiến lên và đánh sập pháo đài Lạch Tray. Bàn thắng còn lại của Ninh Bình được ghi do công của Nguyễn Lê Phát, với pha khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm quyết đoán trong khu vực 16,5m.

Lucao dứt điểm đầy cảm giác ghi bàn thứ 2.

Ở trận này, Hoàng Đức chưa ra sân cho Ninh Bình. HLV Chu Đình Nghiêm cất Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Gia Hưng và Trương Tiến Anh lên ghế dự bị. Đội khách vào trận với đội hình có nhiều vị trí mới, ít thi đấu cùng nhau, dẫn đến lối chơi lạc nhịp. Trong khi đó, Hải Phòng ra sân với đội hình toàn gương mặt mới sau khi chiêu mộ 16 tân binh.

Bàn mở tỷ số của Hải Phòng đến từ tình huống tân binh Milan Makaric dứt điểm xuất sắc, đưa bóng đi chìm đầy khó chịu và hướng vào cột gần Ninh Bình. Trong hiệp một, Ninh Bình áp đặt thế trận bằng tỷ lệ kiểm soát cao hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Hải Phòng biết rõ thực lực của họ thua thiệt Ninh Bình, do đó kiên nhẫn chơi phòng ngự phản công. Lối chơi pressing rát và giữ cự ly đội hình tốt của thầy trò HLV Đặng Văn Thành làm khó Ninh Bình xuyên suốt hiệp một. Tiền đạo Lucao về cơ bản bị chia cắt và khi ngoại binh của Ninh Bình có cơ hội dứt điểm, anh luôn bị 1-2 cầu thủ theo kèm.

Lucao hoàn tất hat-trick.

Bước ngoặt trận đấu đến từ 2 bàn của Ninh Bình ở phút 51 và 54. Đội chủ nhà để thua theo cùng một kịch bản khi để Lucao và Lê Phát thoát xuống dứt điểm dễ dàng. Sau 2 "gáo nước lạnh", cầu thủ Hải Phòng suy sụp tinh thần. Các học trò của HLV Đặng Văn Thành chơi vật vờ trên sân và hoàn toàn chịu trận trong những phút cuối.

Đến 30 phút cuối trận, Lucao mới thật sự ăn ý với các vệ tinh còn lại của Ninh Bình trên hàng công. HLV Chu Đình Nghiêm tung Ngọc Mỹ và Trương Tiến Anh vào sân, giúp lối chơi của Ninh Bình được vận hành trơn tru hơn hẳn. Từ đây, sự chênh lệch đẳng cấp của 2 CLB được thể hiện rõ.

Bàn mở tỷ số của Makaric hóa ra là pha lập công mang tính chất danh dự cho Hải Phòng. Sau trận thua này, thầy trò HLV Đặng Văn Thành sẽ vất vả trên hành trình hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

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Hương Ly
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