Ngoại binh toả sáng, Công an Hà Nội lấy trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh

foul Hết giờ, Công an Hà Nội thắng nhẹ nhàng trong ngày ra quân LPBank V.League 1

Với lối chơi hợp lý và sự sắc sảo trên hàng công, Công an Hà Nội đã kết thúc trận đấu bằng thắng lợi 2-0. Nếu Đình Bắc bén duyên hơn, có thể họ sẽ thắng đậm hơn nhưng dù sao đây vẫn là tỷ số đẹp để nhà đương kim vô địch tự tin cho cuộc đua vô địch LPBank V.League 1.