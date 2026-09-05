Bắn súng Việt Nam treo thưởng 200 triệu đồng cho HCV ASIAD 20

TPO - Các xạ thủ Việt Nam giành huy chương tại ASIAD 20 sẽ nhận mức thưởng lần lượt 200 triệu đồng đối với HCV, 100 triệu đồng cho HCB và 50 triệu đồng cho HCĐ. Đây là sự động viên thiết thực dành cho đội tuyển bắn súng Việt Nam trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Nhật Bản.

Tập trung vào những nội dung thế mạnh

Hướng tới Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) năm 2026, đội tuyển bắn súng Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng, với mục tiêu phát huy thế mạnh ở các nội dung trọng điểm và đóng góp thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Nhằm tiếp thêm động lực cho các xạ thủ, ông Đỗ Văn Bình, Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, quyết định treo thưởng lớn cho những vận động viên giành huy chương tại ASIAD 20.

Theo đó, mỗi HCV sẽ nhận mức thưởng 200 triệu đồng, HCB được thưởng 100 triệu đồng và HCĐ nhận 50 triệu đồng. Bên cạnh phần thưởng dành cho vận động viên, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng sẽ có chế độ khen thưởng đối với các huấn luyện viên có học trò giành huy chương.

Đây được xem là nguồn động viên thiết thực, khích lệ các thành viên đội tuyển tập trung tối đa cho quá trình chuẩn bị và nỗ lực đạt thành tích cao tại đấu trường lớn nhất châu lục.

Phạm Quang Huy giành HCV bắn súng tại ASIAD 19.

Tại ASIAD 20, môn bắn súng tổ chức tranh tài 28 bộ huy chương. Việt Nam dự kiến tham dự 18 nội dung với lực lượng gồm 15 vận động viên, cùng đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, chuyên gia và trọng tài.

Đội tuyển được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa những xạ thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các gương mặt trẻ đang được đầu tư. Các nội dung được xác định có khả năng cạnh tranh gồm súng ngắn hơi, súng ngắn 25m nữ, súng ngắn bắn nhanh 25m nam và súng trường hơi.

Ở nhóm súng ngắn, bắn súng Việt Nam đặt kỳ vọng vào Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành cùng các đồng đội.

Trong số này, Phạm Quang Huy là đương kim vô địch với tấm HCV tại ASIAD 19, còn Trịnh Thu Vinh từng hai lần góp mặt ở vòng chung kết tại Olympic Paris 2024.

Trong khi đó, lực lượng súng trường gồm những gương mặt như Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo, Dương Hà My, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Minh Quang và Phùng Việt Dũng. Việc trao cơ hội cho các vận động viên trẻ cũng nằm trong kế hoạch xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới khả năng cạnh tranh lâu dài trên đấu trường quốc tế.

Cuộc cạnh tranh ở đẳng cấp thế giới

Bắn súng được đánh giá là một trong những môn có mức độ cạnh tranh đặc biệt khốc liệt tại ASIAD. Châu Á hiện quy tụ nhiều nền bắn súng hàng đầu thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Kazakhstan.

Trong đó, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc sở hữu lực lượng vận động viên có trình độ cao, hệ thống đào tạo chuyên nghiệp và nguồn lực đầu tư lớn. Xạ thủ của những quốc gia này thường xuyên giành huy chương tại Olympic, giải vô địch thế giới, World Cup và các giải đấu lớn thuộc hệ thống của Liên đoàn Bắn súng Thể thao Quốc tế (ISSF).

Điều đó đồng nghĩa ở nhiều nội dung, vận động viên Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ đang ở đẳng cấp Olympic và thế giới. Khoảng cách giữa các vị trí đôi khi chỉ được quyết định trong những loạt bắn cuối cùng hoặc bằng chênh lệch rất nhỏ về điểm số.

Vì vậy, thành tích của bắn súng Việt Nam tại ASIAD cần được nhìn nhận trong tương quan đặc thù của môn thể thao này. Xét về chất lượng chuyên môn, đấu trường châu Á cũng là một trong những sân chơi bắn súng khắc nghiệt nhất thế giới.

Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, đội tuyển bắn súng Việt Nam vẫn xác định ASIAD 20 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội không chỉ là nơi kiểm chứng hiệu quả của quá trình đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc tế, mà còn là cơ hội đánh giá sự trưởng thành của cả lực lượng chủ lực lẫn các vận động viên kế cận.

Đây cũng được xem là bước chạy đà quan trọng về nhân lực và chuyên môn trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng tới Olympic Los Angeles 2028.

Theo ông Đỗ Văn Bình, việc nâng cao thành tích cho bắn súng Việt Nam không thể chỉ đặt áp lực lên vận động viên và ban huấn luyện, mà cần một quá trình đầu tư đồng bộ, lâu dài, có trọng tâm và trọng điểm.

Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, bắn súng Việt Nam cần tăng cường xã hội hóa, cải thiện điều kiện tập luyện, trang thiết bị và nguồn đạn tập. Việc nâng cao chất lượng huấn luyện, đồng thời tạo thêm cơ hội tập huấn và thi đấu quốc tế, cũng là những yếu tố quan trọng để các xạ thủ Việt Nam từng bước thu hẹp khoảng cách với nhóm quốc gia hàng đầu.

Chủ tịch Liên đoàn Bắn súng Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng kế cận. Mục tiêu của bắn súng Việt Nam không chỉ dừng lại ở thành tích tại một kỳ ASIAD, mà còn hướng tới việc hình thành hệ thống vận động viên có chiều sâu, duy trì khả năng cạnh tranh tại châu Á và tiến tới những đấu trường lớn hơn, đặc biệt là Olympic.