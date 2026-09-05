Asiad 20: Mục tiêu 4-6 HCV có khả thi?

TPO - Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Cục TDTT) Nguyễn Hồng Minh cho biết mục tiêu giành 4-6 Huy chương vàng Á vận hội được nhìn nhận như thước đo sự tiến bộ và vượt qua giới hạn của thể thao Việt Nam.

Xạ thủ Phạm Quang Huy sẽ tiếp tục tỏa sáng ở Asiad 20?

Trả lời câu hỏi việc đặt chỉ tiêu giành 4-6 HCV tại đấu trường khốc liệt như Á vận hội có phải áp quá lớn với các HLV, VĐV hay không, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Chúng tôi không xem chỉ tiêu này là một áp lực thành tích đơn thuần, mà nhìn nhận như một thước đo cho sự tiến bộ và nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đoàn sẽ tiếp cận từng nội dung thi đấu bằng tinh thần tôn trọng đối thủ nhưng tự tin vào quá trình chuẩn bị bài bản.

Từng bước tiệm cận nhóm đầu châu lục

Bộ VH, TT&DL mới đây đã chính thức có quyết định thành lập đoàn TTVN tham dự Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 tới với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV của các môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, rowing, canoeing, cầu mây, karate, thể dục dụng cụ, taekwondo, bắn cung, boxing, vật, xe đạp, wushu, kurash, jujitsu, bóng chuyền trong nhà (nam, nữ), bóng chuyền bãi biển (nam, nữ), bóng đá (nam, nữ), judo, golf, bóng ném, cầu lông, đấu kiếm, sailing, teqball, thể thao điện tử - esports, nhảy breaking, võ thuật tổng hợp MMA.

Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn TTVN, Phó trưởng đoàn là ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao thành tích cao. Mục tiêu đoàn TTVN đặt ra là giành 4-6 HCV. Con số này cao hơn so với thành tích tại Asiad 19 (Hàng Châu, Trung Quốc) khi Việt Nam giành 3 HCV.

Thể thao Việt Nam cần thêm động lực để vượt ngưỡng ở đấu trường châu lục

"Nhìn lại kỳ ASIAD trước, việc chúng ta giành được 3 huy chương vàng là bài học thực tế sâu sắc về tính cạnh tranh khốc liệt tại đấu trường châu lục. Dù vậy, mục tiêu phấn đấu lần này phản ánh hai yếu tố chuyên môn rất rõ ràng. Thứ nhất là sự tích lũy của các nội dung trọng điểm: các môn thế mạnh như Bắn súng, Karate hay Cầu mây đã có thêm chu kỳ rèn luyện, cọ xát quốc tế để định hình bộ khung VĐV đang bước vào giai đoạn chín muồi về phong độ. Thứ hai là việc đầu tư mang tính trọng tâm: thay vì dàn trải, ngành thể thao đã chủ động tập trung tối đa nguồn lực cho các nội dung có khả năng tranh chấp trực tiếp nhằm tối ưu hóa cơ hội thành công"-ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, về chuyên môn Việt Nam có những cơ sở thuận lợi để hướng tới mục tiêu trên. Một là việc duy trì được nền tảng và biết cách khai thác các nội dung tiềm năng. Đơn cử với bắn súng, cầu mây và karate, bộ khung nhân sự ổn định mang về 3 tấm huy chương vàng kỳ trước tiếp tục là điểm tựa chuyên môn vững chắc. Bên cạnh đó, Việt Nam có thêm một số nội dung ở các môn Đua thuyền, Điền kinh hoặc Esports đang sở hữu thông số thành tích tiếp cận nhóm đầu châu Á, việc kỳ vọng gặt hái thêm huy chương vàng từ nhóm này là bài toán có tính khả thi cao.

Trưởng đoàn TTVN tại Asiad 20 Nguyễn Hồng Minh trao đổi với phóng viên Tiền Phong

Hai là, mục tiêu này hoàn toàn nhất quán với lộ trình của Chương trình "Phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ ASIAD và Olympic giai đoạn 2026 - 2045" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc hướng tới các cột mốc huy chương cụ thể là bước đi cần thiết để định vị rõ nét hơn vị thế chuyên môn của nước nhà trên bản đồ châu lục.

Ba là, có sự thay đổi căn bản trong phương thức chuẩn bị. Thay vì dàn trải nguồn lực cho diện rộng, ngành thể thao đã thiết lập chế độ đầu tư chuyên sâu về kinh phí, dinh dưỡng và chuyên gia ngoại cho nhóm vận động viên trọng điểm. Việc các đội tuyển được tạo điều kiện tập huấn biệt lập dài ngày tại các quốc gia có nền thể thao tiên tiến như Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc trước thềm giải đấu chính là nền tảng kỹ thuật vững chắc cho mục tiêu lần này.

Về cơ hội, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết Việt Nam đang từng bước tiếp cận trình độ nhóm đầu châu lục. Ở một số nội dung của Bắn súng và Điền kinh, thông số thực tế đạt được trong tập luyện và các giải tiền ASIAD đã tiệm cận thành tích tranh chấp huy chương của kỳ đại hội trước. Hiệu quả từ các chu kỳ tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng giúp vận động viên nâng cao tư duy chiến thuật, đồng thời giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào sân chơi lớn.

Giải quyết bài toán áp lực thành tích ngắn hạn

Trên thực tế giới chuyên môn đánh giá, mục tiêu giành 4-6 HCV của đoàn TTVN vẫn đầy thách thức. Lý do bởi các nội dung hướng tới tranh chấp HCV của Việt Nam không thực sự áp đảo so với nhiều đối thủ châu lục.

Đơn cử bắn súng, Phạm Quang Huy từng tạo tiếng vang lớn tại Asiad 19 (Hàng Châu), nhưng sức cạnh tranh từ các đối thủ với xạ thủ người Hải Phòng năm nay đặc biệt lớn. Tương tự, điền kinh hay cầu mây, karate...đều sẽ phải đối diện thách thức không nhỏ. Việt Nam cũng gặp rủi ro từ những trường hợp chấn thương bất khả kháng xảy ra với các VĐV chủ lực sát ngày lên đường.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh động viên các cầu thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 33 (Thái Lan)

Một số nội dung thi đấu chịu ảnh hưởng đáng kể bởi tâm lý thi đấu VĐV, quá trình thi đấu thực tế có thể có những diễn biến ngoài dự liệu.

Một vấn đề khác TTVN phải đối diện là bài toán cân bằng giữa các mục tiêu dài hạn với áp lực thành tích trong ngắn hạn. Đơn cử với bóng đá, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải "nâng lên, đặt xuống" khá nhiều trước khi quyết định cử đội tuyển bóng đá nam với thành phần trẻ tham dự Asiad 20. Đội tuyển nữ do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt cũng đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng, một số trụ cột không còn ở đỉnh cao phong độ trong khi cầu thủ trẻ chưa dày kinh nghiệm.

Phó cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh thừa nhận thực tế này, đồng thời cho biết khi thành lập đoàn TTVN, chốt phương án nhân sự, ngành đã tính toán mục tiêu cụ thể cho từng môn.

"Tôi lấy ví dụ với bóng đá nam, để hướng tới các giải đấu quan trọng từ năm 2030 như Vòng loại World Cup hay giải châu Á, chúng ta phải đầu tư cho các cầu thủ trẻ. Cầu thủ cần được cọ xát kinh nghiệm để trưởng thành. Trong quá trình đó không thể tránh được có lúc thất bại ở những giải đấu cụ thể, nhưng đây là điều kiện cần cho sự trưởng thành, phát triển của VĐV. Đối với thành phần tham dự Asiad, chúng tôi cũng đã đặt mục tiêu cụ thể cho từng môn và nội dung"-ông Nguyễn Hồng Minh cho biết.