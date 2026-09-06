Nhận định U20 Việt Nam vs U20 Iran, 19h00 ngày 6/9: Đi tìm kết quả an ủi

TPO - Nhận định bóng đá U20 Việt Nam vs U20 Iran, vòng loại U20 châu Á 2027 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U20 Việt Nam đang đứng trước nhiệm vụ quá khó. Đội buộc phải thắng đậm U20 Iran, đồng thời mong may mắn đứng về phía mình. Nhưng khách quan mà nói, thắng tuyển U20 Iran lúc này là quá khó với chủ nhà.

U20 Iran bước vào trận đấu với tư cách hạt giống hàng đầu bảng C nhờ nền tảng bóng đá vượt trội của một thế lực Tây Á. Điểm mạnh lớn nhất của đội bóng này nằm ở thể hình, sức càn lướt và tốc độ đoạn ngắn. Nhờ lợi thế chiều cao và sức mạnh cơ bắp, U20 Iran thường chiếm ưu thế tuyệt đối trong các pha không chiến và tranh chấp tay đôi.

Lối chơi của họ vận hành theo phong cách trực diện: triển khai bóng nhanh từ tuyến dưới ra biên, tận dụng các quả tạt bổng có độ chuẩn xác cao hoặc pressing tầm cao dồn dập nhằm bẻ gãy ý đồ phối hợp ngắn của đối phương.

Nhưng 2 trận đầu tiên, U20 Iran đã không thi đấu tốt, vận hành không đúng lối chơi sở trường của mình. Họ bất ngờ gặp khó khăn trước đội tuyển yếu hơn khá nhiều là U20 Palestine và đặc biệt là thua ngược U20 Triều Tiên. U20 Iran đã dẫn 1-0 tới những giây cuối cùng. Nhưng khoảnh khắc lơ đễnh ở hàng thủ của họ tạo cơ hội cho đại diện Đông Á ghi liền 2 bàn. Đặc biệt là tình huống hàng thủ to cao của U20 Iran để cho đối thủ nhỏ con hơn đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Ngược lại, U20 Việt Nam dựa trên sự khéo léo, khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp cùng tính kỷ luật của khối đội hình. Vấn đề là khả năng phòng ngự của đội không tốt. Trong trận ra quân, U20 Việt Nam thua toàn diện trước một U20 Triều Tiên thể lực tốt hơn, thi đấu ăn ý hơn. Thua Triều Tiên đã đành, trận sau đội tiếp tục thua U20 Palestine vì những sai sót trong khâu phòng thủ.

Tuyển U20 Iran vừa khéo léo vừa có thể hình

Nhiều hậu vệ áo đỏ đứng trong vòng cấm nhưng trong cả 2 bàn thua, họ đều bất lực chứng kiến 1-2 chân sút đối phương phối hợp ghi bàn. Còn ở mặt trận tấn công, các học trò HLV Yutaka Ikeuchi dường như chịu áp lực tâm lý đè nặng. Họ tỏ ra vội vàng, thiếu nắn nót. Đến cơ hội mười mươi thì lại vụng về đưa bóng đi ra ngoài.

Có thể nói, vấn đề lớn nhất của các học trò HLV Ikeuchi nằm ở tâm lý thi đấu. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến khâu chuyển hóa cơ hội và sự tập trung nơi hàng thủ, đặc biệt là ở những phút cuối trận.

Việc chưa có được điểm số nào đẩy đội bóng vào thế chân tường, buộc phải chơi tấn công với mục tiêu chiến thắng nếu muốn níu giữ hy vọng đi tiếp. Trong tình thế đó, áp lực sẽ càng đè nặng lên đôi chân các cầu thủ, những người thực ra mới chỉ được đôn từ đội U17 lên.

Thực ra U20 Iran cũng chung nỗi lo trước trận cuối. Họ tỏ ra vội vàng ở trận gặp u20 Palestine, rồi bất ngờ để thua ngược 1-2 trước U20 Triều Tiên ở những phút bù giờ. Thất bại này bộc lộ điểm yếu tâm lý của đội bóng Tây Á khi thi đấu dưới áp lực bị dồn ép.

Ở cấp độ bóng đá trẻ, bóng đá Việt Nam và Iran từng có những cuộc so tài nảy lửa. Đáng nhớ nhất là tại VCK U20 châu Á 2023. Khi đó, Việt Nam dù từng đánh bại cả Australia và Qatar ở hai lượt đầu nhưng đã nhận thất bại đau đớn 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối cùng, qua đó bị loại vì chỉ số phụ.

U20 Việt Nam trong trận thua U20 Iran ở VCK châu Á 2023

Khoảng cách về tư duy xử lý và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao ở các thời khắc quyết định vẫn là rào cản mà bóng đá trẻ Việt Nam cần nỗ lực vượt qua khi đối đầu nền bóng đá xứ sở Ba Tư. Hôm nay, đẳng cấp và tính đột biến cá nhân của U20 Iran vẫn giúp họ duy trì vị thế ở “cửa trên”. Và xem ra, ngay cả với những NHM lạc quan nhất thì cơ hội để U20 Việt Nam đánh bại U20 Iran với cách biệt từ 2 bàn trở lên cũng là khó khả thi.

Đội hình U20 Việt Nam không ghi nhận ca chấn thương nghiêm trọng nào sau 2 lượt trận căng thẳng. Tuy nhiên, vấn đề thể lực suy giảm cũng như tâm lý đi xuống là điều ban huấn luyện phải tính toán.

Để tạo đột biến trước hàng thủ kỷ luật của Iran, HLV Yutaka Ikeuchi nhiều khả năng sẽ làm mới tuyến giữa và hai hành lang cánh nhằm tăng tốc độ phản công. Trọng trách sáng tạo tiếp tục đặt lên vai các tiền vệ nhạc trưởng, trong khi hàng trung vệ cần sự bọc lót chắc chắn để đối phó các pha nhồi bóng bổng của đối phương.

U20 Iran sở hữu lực lượng sung mãn với dàn cầu thủ thi đấu tại các giải trẻ quốc nội danh tiếng. Những cái tên nổi bật trên hàng công như Abolfazl Kazemi, Pouya Esmi hay tiền vệ tổ chức Mohammadmahdi Jannianavaei... đều hoàn toàn sung sức. Nếu thi đấu đúng khả năng, họ hoàn toàn có thể dồn ép tuyển U20 Việt Nam.