Nhận định Nam Định vs HAGL, 18h00 ngày 6/9: Chủ nhà lên tiếng

TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs HAGL, vòng 1 LPBank V.League 2026/27, diễn ra vào lúc 18h00 ngày 6/9. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lợi thế sân nhà Thiên Trường cùng lực lượng được đánh giá cao hơn là cơ sở để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu giành trọn ba điểm.

Nhận định trước trận đấu

Nam Định bước vào mùa giải mới với yêu cầu cải thiện thành tích sau khi chỉ đứng thứ sáu tại V.League 2025/26. Ở Cúp Quốc gia, đội bóng thành Nam cũng dừng bước tại bán kết trước CA TP.HCM. Với một tập thể được đầu tư lớn và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, những kết quả ấy chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ.

Trận mở màn trên sân Thiên Trường vì thế mang ý nghĩa quan trọng. Ba điểm sẽ tạo đà về tâm lý, đồng thời giúp Nam Định sớm thể hiện quyết tâm trở lại cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu. Trước vòng khai màn, đội bóng thành Nam vẫn có bộ khung giàu chất lượng với Xuân Son, Văn Toàn, Văn Vĩ và Tuấn Anh. Trong đó, màn thể hiện của Xuân Son trong màu áo tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup là cơ sở để đội chủ nhà đặt niềm tin vào hàng công.

Nam Định cũng tăng cường nhân sự trước mùa giải mới. Những cầu thủ được đưa về gồm Phạm Tuấn Hải, thủ môn Trịnh Xuân Hoàng, hậu vệ Đàm Tiến Dũng và tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh. Sự bổ sung ở nhiều vị trí giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện điều chỉnh cách vận hành đội hình.

Trên hàng công, sự kết hợp giữa Tuấn Hải và Xuân Son là phương án đáng chờ đợi. Tuy nhiên, hiệu quả của bộ đôi này vẫn cần được kiểm chứng qua thi đấu. Điều Nam Định cần không chỉ là khả năng giải quyết tình huống của từng cá nhân, mà còn là sự phối hợp đồng bộ giữa tuyến giữa với hàng tiền đạo.

Về lý thuyết, lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự cho phép Nam Định chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Đội bóng thành Nam có thể đẩy cao đội hình, tìm cách gây sức ép từ sớm. Khi đó, khả năng luân chuyển bóng, kéo giãn hàng thủ đối phương và tận dụng cơ hội sẽ quyết định hiệu quả tấn công.

Dẫu vậy, HAGL có lý do để tin vào khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Tại vòng 18 V.League 2025/26, đội bóng phố Núi từng thắng Nam Định 2-1 ngay trên sân Thiên Trường. Kết quả ấy cho thấy ưu thế về lực lượng không bảo đảm một trận đấu dễ dàng cho đội bóng thành Nam.

Chiến thắng ở mùa trước không đồng nghĩa HAGL sẽ lặp lại thành công, nhưng là điểm tựa tinh thần đáng kể cho chuyến làm khách lần này. Nếu duy trì được cự ly đội hình và hạn chế sai sót ở phần sân nhà, đội khách có thể khiến Nam Định gặp khó trong việc tìm đường vào khung thành.

Với tương quan hiện tại, sự chặt chẽ trong phòng ngự có thể là ưu tiên của HAGL. Nhiệm vụ dành cho đội bóng phố Núi là xây dựng hệ thống có tính kỷ luật, giữ cự ly đội hình hợp lý và hạn chế khoảng trống trước khung thành Trung Kiên. Đội khách cũng cần tận dụng tốt những thời cơ chuyển trạng thái để giảm sức ép lên hàng thủ.



Nam Định nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công, nhưng cần kiên nhẫn nếu HAGL lùi sâu bảo vệ phần sân nhà. Khả năng phối hợp ở khu vực trước vòng cấm, thay đổi hướng lên bóng và dứt điểm chính xác sẽ có ý nghĩa quan trọng. Cùng với đó, đội chủ nhà phải duy trì sự tập trung khi mất bóng để tránh bị khai thác khoảng trống phía sau.

Lợi thế sân nhà và chất lượng nhân sự giúp Nam Định có cơ sở hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên, màn thể hiện trước HAGL còn là phép thử đầu tiên cho khả năng điều chỉnh của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sau mùa giải nhiều thất vọng.

Phong độ, lịch sử đối đầu

Nam Định chỉ thắng một, hòa một và thua ba trong năm vòng cuối V.League 2025/26. Đội bóng thành Nam lần lượt thua Công an Hà Nội 2-3, thua Thể Công – Viettel 0-2, thua Hà Nội 1-2, trước khi thắng SLNA 3-0 và hòa Hải Phòng 1-1.

HAGL cũng có thành tích một thắng, một hòa và ba thua trong cùng giai đoạn. Đội bóng phố núi thua PVF-CAND 1-2, thua Hà Tĩnh 0-2, hòa Thanh Hóa 1-1, thắng Hà Nội 3-1 rồi thua Becamex TP.HCM 1-3.

Những kết quả này cho thấy cả hai đều thiếu ổn định ở chặng cuối mùa trước. Tuy nhiên, đây chỉ là dữ liệu tham khảo, không thể thay thế đánh giá về phong độ sau quãng nghỉ và những thay đổi nhân sự.

Trong hai cuộc đối đầu tại V.League 2025/26, HAGL có kết quả tốt hơn. Hai đội hòa 2-2 ở Pleiku ngày 31/10/2025, trước khi HAGL thắng 2-1 tại Thiên Trường ngày 11/4/2026. Như vậy, đội bóng phố núi giành bốn điểm, còn Nam Định chỉ có một điểm. Đây là cơ sở để đội khách tự tin, đồng thời là lời nhắc nhở chủ nhà không được chủ quan.

Thông tin lực lượng

Sau mùa giải vừa qua, Nam Định làm mới lực lượng ngoại binh khi chia tay hàng loạt cầu thủ để đón những gương mặt thay thế. Đội bóng thành Nam vẫn giữ bộ khung nội binh, với sự bổ sung đáng chú ý nhất là tiền đạo Tuấn Hải từ Hà Nội FC. Sự xuất hiện của chân sút này được kỳ vọng giúp Nam Định có thêm phương án tấn công.

Ở chiều ngược lại, HAGL không có nhiều sự bổ sung từ bên ngoài, với hậu vệ Hà Châu Phi là một trong những gương mặt mới. Đội bóng phố Núi chia tay trung vệ Quang Kiệt và tiền vệ Ngọc Quang.

Đội hình dự kiến Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Caio Cesar, Tuấn Anh, Felex Junior, Ti Phông, Văn Kiên, Romulo, Xuân Son, Tuấn Hải. HAGL: Trung Kiên, Robson Alves Reis, Basilo Julio Cesar, Châu Phi, Phước Bảo, Thanh Sơn, Thành Nhân, Đình Lâm, Hoàng Minh, Lam Xavier Boy, Minh Tâm. Dự đoán tỷ số: Nam Định 2-1 HAGL