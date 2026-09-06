Nhận định Juventus vs AC Milan, 01h45 ngày 7/9: Bão chấn thương cản bước Juventus

TPO - Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 01h45 ngày 7/9, vòng 3 Serie A 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Juventus đã thắng cả hai trận đầu mùa, nhưng Milan là thử thách hoàn toàn khác và xuất hiện đúng lúc đội bóng của Luciano Spalletti đang bị bão chấn thương bủa vây.

Nhận định trước trận Juventus vs AC Milan

Juventus đã khởi đầu Serie A 2026/27 theo cách không thể tốt hơn với hai chiến thắng trước Frosinone và Parma, cùng thành tích không để thủng lưới. Đội bóng có biệt danh “Ngựa vằn” đang thể hiện quyết tâm bứt phá mạnh mẽ ngay từ vạch xuất phát, nhờ lối chơi đang dần thấm nhuần triết lý tấn công của HLV Luciano Spalletti.

Juventus đã toàn thắng cả 2 trận đầu mùa.

Tuy nhiên, ở vòng 3 này, một rào cản không nhỏ đã xuất hiện. Đối thủ của Juventus hôm nay, AC Milan, hoàn toàn khác so với Parma và Frosinone. Đội bóng của Ruben Amorim cũng toàn thắng sau hai vòng đầu tiên và đang cho thấy những dấu hiệu rất tích cực dưới triều đại mới. Sau khi đánh bại Torino 2-1, Milan tiếp tục vượt qua Venezia 2-0, trong đó tân binh trị giá 74 triệu euro Goncalo Ramos đã ghi bàn đầu tiên tại Serie A.

Những gì Milan thể hiện từ đầu mùa cho thấy, HLV Ruben Amorim đã mang đến cho đội bóng này sự linh hoạt với sơ đồ 3-4-2-1 và lối chơi pressing tầm cao giàu năng lượng. Một chiến thắng ngay tại Allianz Stadium sẽ giúp Ruben Amorim đi vào lịch sử với tư cách HLV Milan đầu tiên kể từ năm 1958 thắng cả 3 trận ra mắt Serie A. Và vì thế, thuyền trưởng người Bồ Đào Nha cũng đang rất kỳ vọng vào trận đại chiến này, bất chấp việc Milan phải làm khách.

Kết cục của mùa trước cũng là một yếu tố khiến bối cảnh trận đấu ở sân Allianz Arena đêm nay thêm đặc biệt. Tại Serie A 2025/26, cả Juventus lẫn Milan đều sa sút (đặc biệt là Milan với 5 thất bại trong 8 trận cuối mùa) và cùng rơi khỏi nhóm có vé dự Champions League. Vì thế, trận đánh lớn đầu tiên của Serie A 2026/27 đêm nay là một bài kiểm tra thực sự cho tham vọng “lột xác” của hai đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Juventus vs AC Milan

Juventus đang cho thấy lối chơi khá cân bằng sau hai vòng đấu. Họ thắng Frosinone 1-0 trên sân khách rồi vượt qua Parma 2-0 trên sân nhà. Đáng chú ý, Bianconeri không chỉ giữ sạch lưới trong cả hai trận mà còn cho thấy khả năng tạo ra cơ hội vượt trội. Trước Frosinone, “Ngựa vằn” Turin tung ra được tới 20 cú sút (so với 10 của chủ nhà) còn khi gặp Parma, họ còn áp đảo dữ dội hơn với 21 lần bắn phá cầu môn so với 4 của đối thủ.

Tuy nhiên, Milan - như đã đề cập - đang cho thấy một bộ mặt khác, đáng sợ hơn so với chính họ mùa trước và dĩ nhiên, mạnh mẽ hơn nhiều so với hai bại tướng của Juventus mùa này. Trong hai thắng lợi trước Torino và Venezia, đoàn quân của HLV Amorim đều có được mỗi trận 2 bàn thắng. Với lối chơi trực diện, tốc độ và giàu tính pressing, Milan có thể tung ra đòn trừng phạt rất nhanh nếu Juventus có một giây phút nào đó lơ là.

Tân binh đắt giá Goncalo Ramos đã ghi bàn cho Milan.

HLV Spalletti cũng đánh giá rất cao đối thủ. Ông nhận xét Milan có những nguyên tắc chơi bóng rất đáng gờm: tấn công theo chiều dọc, chuyển trạng thái rất nhanh và khai thác rất tốt khả năng kỹ thuật của các cầu thủ trên hàng công.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng cho thấy Milan “cứng” như thế nào mỗi khi chạm trán Juventus. 5 lần gặp nhau gần nhất tại Serie A, Juventus thắng 1 trận và 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Đặc biệt, cả hai cuộc chạm trán mùa trước đều kết thúc 0-0.

Milan cũng chỉ thua 1 trong 6 lần gần nhất làm khách Juventus tại Serie A và giữ sạch lưới 4 trận trong số đó. Những dữ kiện này cho thấy ưu thế sân nhà vẫn thuộc về Juventus, nhưng ưu thế sân nhà cũng không phải quá lớn để Bianconeri có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhất là khi Spalletti đang phải xoay xở với một danh sách chấn thương dài.

Thông tin lực lượng Juventus vs AC Milan

Nói đến chấn thương là nói đến cơn đau đầu của HLV Luciano Spalletti. Bởi suốt từ đầu mùa, Juventus chẳng khác nào một “bệnh viện mini” khi có tới 6 thương binh đang điều trị. Trận này, đội bóng thành Turin cũng vẫn chắc chắn không có Kenan Yıldız, Khéphren Thuram, Jeff Ekhator và Juan Cabal vì chấn thương. Weston McKennie, Andrea Cambiaso cùng Pape Matar Sarr cũng chưa đủ thể lực để trở lại.

Sự vắng mặt của Yıldız khiến hàng công Juventus mất một trong những cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất, trong khi Thuram và McKennie để lại khoảng trống đáng kể về sức mạnh cũng như khả năng hoạt động ở tuyến giữa. Trước hai đối thủ yếu hơn, HLV Spalletti có thể xoay xở bằng những quân bài khác, nhưng trận đại chiến với Milan mới là câu trả lời chính xác xem các giải pháp nhân sự của ông có thực sự yên tâm hay không.

Theo báo chí Italia, Nico González nhiều khả năng được trao cơ hội đá chính sau khi vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn trong chiến thắng trước Parma. Jérémie Boga và Francisco Conceição cũng có thể xuất hiện trong bộ ba hỗ trợ phía sau Randal Kolo Muani.

Hàng thủ nhiều khả năng vẫn gồm Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Jhon Lucumí và Zeki Celik. Ở tuyến giữa, Manuel Locatelli và Douglas Luiz tiếp tục được kỳ vọng lĩnh xướng hàng tiền vệ. Nhưng có một vấn đề: đội trưởng Locatelli vẫn khá nóng tính và khả năng anh dính thẻ, thậm chí là thẻ đỏ, khiến Juventus thiệt quân là không hề nhỏ.

Locatelli là động lực ở tuyến giữa của Juventus, trung bình mỗi trận anh thực hiện 1 pha tắc bóng, 3,5 pha đánh chặn và 2,5 đường chuyền quyết định cho đội bóng tại Serie A mùa này. Nhưng anh cũng sẵn lòng đá rắn, sử dụng tiểu xảo và đã phạm 7 lỗi trong hai trận đấu đầu tiên, nhận một thẻ vàng trong trận thắng 2-0 trước Parma.

Locatelli (giữa) vừa là điểm tựa vừa là nỗi lo của Juventus vì lối chơi "nhiệt" quá mức.

Đây sẽ là một trận đấu khó khăn hơn nhiều và cuộc chiến ở khu vực giữa sân có thể là yếu tố then chốt, khi Locatelli nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với những cầu thủ rất kỹ thuật như Yunus Musah, Luka Modric và tiền vệ tấn công trẻ Alphadjo Cisse, người đã kiếm được trung bình 2,5 pha phạm lỗi mỗi trận ở Serie A mùa này.

Mùa giải trước, Locatelli nhận 9 thẻ vàng trong 36 lần ra sân cho Juventus tại Serie A và bị phạt thẻ trong cả hai trận hòa 0-0 với CLB cũ Milan, vì vậy việc anh nhận thẻ ở trận này là viễn cảnh mà HLV Spalletti cần thực sự tính đến.

Bên phía Milan, tình hình nhân sự thuận lợi hơn rất nhiều. Mattia Gabbia là trường hợp duy nhất chấn thương, trong khi Fikayo Tomori đã trở lại đội hình. HLV Amorim có sở để giữ nguyên sơ đồ 3-4-2-1 với những cầu thủ vừa giúp Milan đánh bại Venezia. Tất nhiên, đội hình ấy không đủ mạnh để tái hiện chiến thắng khi Rossoneri phải làm khách của Juventus. Nhưng một trận hòa có lẽ không phải nhiệm vụ bất khả thi với họ.