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Sau 3 năm vắng bóng, bóng đá chuyên nghiệp trở lại Cần Thơ

Chúc Trí

TPO - Chiều 6/9, Câu lạc bộ bóng đá Thép Cần Thơ chính thức đặt chân tới Cần Thơ, đánh dấu sự trở lại của một đội bóng đá chuyên nghiệp của vùng đất Tây Đô sau thời gian dài vắng bóng. Đội bóng tranh tài từ Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Phát biểu tại lễ đón CLB Bóng đá Thép Cần Thơ do Sở VH, TT&DL tổ chức, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhấn mạnh, sự hiện diện của CLB bóng đá Cần Thơ làm phong phú đời sống thể thao địa phương, mở ra cơ hội để bóng đá Cần Thơ từng bước lấy lại vị thế.

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Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ kỳ vọng, đội bóng sẽ là đại diện tiêu biểu cho khí chất và tinh thần thể thao của người dân Tây Đô. “Mỗi trận đấu không chỉ dừng lại ở tỷ số, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh một Cần Thơ năng động, văn minh, hiện đại và giàu khát vọng đến khán giả cả nước”, bà Điệp chia sẻ.

Đặt mục tiêu cao tại Giải Bóng đá Hạng Nhất Quốc gia mùa giải 2026–2027, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị các cầu thủ ra sân thi đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo, tuân thủ nghiêm kỷ luật chiến thuật và văn hóa ứng xử trên sân cỏ.

Ban lãnh đạo CLB được yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện công tác tổ chức, đồng thời chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện y tế để các cầu thủ yên tâm thi đấu.

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Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên trao vòng hoa chào đón cầu thủ Thép Cần Thơ.

UBND TP. Cần Thơ cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa cho đội bóng. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm tạo nguồn lực dài hạn, giúp bóng đá thành phố phát triển bền vững.

Trước đó, ngày 4/9, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã chấp thuận đề xuất đổi tên CLB Bóng đá Quảng Ninh thành CLB Bóng đá Thép Cần Thơ. Đội bóng cũng được phê duyệt sử dụng Sân vận động Cần Thơ làm sân nhà thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia từ mùa giải 2026-2027.

Cùng với tên gọi mới, CLB cũng ra mắt nhận diện thương hiệu với logo hình tròn mang tông màu xanh chủ đạo. Điểm nhấn của logo là hình ảnh cách điệu cầu Cần Thơ cùng dòng chữ viết tắt 'TCT' ở trung tâm.

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Lãnh đạo TP Cần Thơ chụp ảnh cùng Ban huấn luyện và cầu thủ Thép Cần Thơ.

Kể từ năm 2023, sau khi đội bóng cũ rút lui khỏi các giải đấu chuyên nghiệp, Cần Thơ đã không còn đội bóng chuyên nghiệp, ‘chảo lửa’ Cần Thơ rơi vào cảnh trầm lắng. Việc một đội bóng chuyên nghiệp chính thức mang tên Cần Thơ và trở lại sân nhà đang thổi luồng sinh khí mới, đáp ứng sự mỏi mòn chờ đợi và mang theo kỳ vọng lớn lao của người hâm mộ Tây Đô.

Theo VPF, CLB Bóng đá Thép Cần Thơ cùng các cơ quan hữu quan hiện đang khẩn trương hoàn tất các tiêu chí về cơ sở vật chất, tài trợ, truyền thông và công tác tổ chức để sẵn sàng cho ngày khai màn mùa giải mới.

Chúc Trí
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