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U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
TPO - Dẫn trước đối thủ nhờ pha làm bàn của Quốc Khánh nhưng U20 Việt Nam không bảo toàn được thành quả khi để U20 Iran ngược dòng thắng 3-1 ở lượt cuối Vòng loại U20 châu Á 2027.
foul Hết giờ. U20 Việt Nam 1-3 U20 Iran

U20 Việt Nam nhận thất bại chung cuộc 1-3 và dừng chân tại vòng loại U20 châu Á. Với kết quả này, bóng đá trẻ Việt Nam bị ảnh hưởng không nhỏ trong tương lai khi rơi xuống nhóm đang phát triển.

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goal U20 Iran nới rộng cách biệt 3-1

90+4': Trên chấm 11m, cầu thủ vào sân thay người, Abolfazl Attar dứt điểm đánh lừa thủ thành Hoa Xuân Tín. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho U20 Iran.

report Penalty cho Iran

90+3: Khả Đức phạm lỗi với cầu thủ U20 Iran trong vòng cấm.

report Bù giờ 5 phút

90': Trận đấu có 5 phút bù giờ. U20 Việt Nam có 5 phút nỗ lực tìm bàn gỡ hoà.

report Không vào!

89' Duy Khang và Quang Kiệt liên tiếp có cơ hội dứt điểm. Nhưng bóng không đi theo ý muốn.

substitution U20 Việt Nam thay người

86': U20 Việt Nam có hai sự thay đổi người. Quang Kiệt và Khả Đức vào sân.

report U20 Iran lấy lại thế trận

84': U20 Iran lấy lại thế trận, thực hiện các tình huống phản công sắc bén.

u20-vie-2606.jpg
substitution U20 Việt Nam thay người

80': Thiên Phú vào sân thay cho Công Hậu.

report U20 Việt Nam chơi tất tay

78': U20 Việt Nam dồn toàn lực sang phần sân U20 Iran nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. U20 Việt Nam đang kiểm soát bóng vượt trội.

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report Duy Đăng sút bóng vọt xà

75': Duy Đăng sút bóng vọt xà ngang khung thành U20 Iran từ pha tạt bóng chính xác của Tấn Dũng bên hành lang cánh trái.

report Không vào!

72': Erfan Miri của U20 Iran đột phá trong vòng cấm U20 Việt Nam. Rất may, trong khi trụ không vững, cầu thủ số 21 dứt điểm đưa bóng ra ngoài khung thành đội chủ nhà.

report U20 Việt Nam đổi nhân sự

67': U20 Việt Nam có 2 sự thay đổi người. Duy Khang và Văn Khánh vào sân thay cho Gia Bảo, Hoàng Khanh.

goal U20 Iran dẫn 2-1

63': U20 Iran thực hiện thành công quả penalty, nâng tỷ số lên 2-1.

report Penalty cho U20 Iran

62': Thủ thành Hoa Xuân Tín phạm lỗi, U20 Iran được hưởng quả penalty.

report Không vào!

58': Bóng lộn xộn trong vòng cấm, U20 Iran liên tiếp có 2 cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U20 Việt Nam vẫn đứng vững.

report U20 Việt Nam chủ động cầm bóng

55': U20 Việt Nam chủ động cầm bóng, làm chủ thế trận. Nhưng U20 Iran quyết liệt áp sát, đoạt lại bóng.

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goal U20 Iran san bằng tỷ số

50': U20 Iran có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 sau pha ném biên sở trường. U20 Việt Nam không thể kiểm soát bóng bổng. Bóng đến chân số 4 U20 Iran, cầu thủ Arian Maali dứt điểm cận chân ghi bàn gỡ hoà cho U20 Iran.

report Hiệp 2 bắt đầu

46': Hiệp 2 bắt đầu, U20 Iran chủ động đẩy nhịp độ lên cao ngay từ đầu.

foul Hết hiệp 1. U20 Việt Nam 1-0 U20 Iran

Kết thúc hiệp 1, U20 Việt Nam đang dẫn trước U20 Iran.

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report Bù giờ

45': Hiệp 1 của trận đấu có 3 phút bù giờ.

goal Vàoooooo! U20 Việt Nam mở tỷ số

41': Quốc Khánh dứt điểm chéo góc tung lưới U20 Iran.

Xuất phát từ pha lộn xộn ở giữa sân, Hồng Phong chuyền bóng cho Quốc Khánh. Đội trưởng U20 Việt Nam lạnh lùng đánh bại đối thủ.

report Không vào!

35': Văn Bách có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm U20 Iran. Nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành đối phương.

report U20 Việt Nam kiên cường chống đỡ

33': Liên tiếp các tình huống dứt điểm của U20 Iran về phía khung thành U20 Việt Nam.

report Thủ thành Hoa Xuân Tín cứu thua

26': U20 Iran thực hiện pha ném biên rất mạnh vào vòng cấm U20 Việt Nam. Bóng được đưa đến vị trí của số 23, cầu thủ Abolfazl tung cú sút ở khoảng cách gần. Nhưng thủ thành Hoa Xuân Tín đã chơi xuất sắc, cản phá bóng thành công.

report Bóng trúng hàng rào

22': U20 Iran được hưởng quả phạt trực tiếp ngoài vòng cấm U20 Việt Nam. Số 9, Beheshti sút bóng đập hàng rào ĐT U20 Việt Nam. Phạt góc cho U20 Iran.

report U20 Việt Nam phòng ngự chặt chẽ

18': U20 Iran là đội chủ động cầm bóng. Tuy nhiên, U20 Việt Nam vẫn đang phòng ngự chặt chẽ, bịt chặt các con đường dẫn đến khung thành thủ môn Hoa Xuân Tín.

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Thủ môn Hoa Xuân Tín vẫn đang chơi tốt.
report Thẻ vàng

12': Số 6, Jannianavael bên phía U20 Iran buộc phải phạm lỗi với Văn Bách để ngăn chặn 1 tình huống phản công. Trọng tài rút thẻ vàng cho cầu thủ của U20 Iran.

report U20 Iran dồn ép

9': U20 Iran tiếp tục là đội chủ động, dồn ép. Bóng được triển khai xuống nách hàng phòng ngự, U20 Iran căng bóng ngược trở lại tuyến hai. Tuy nhiên, số 21 không thể dứt điểm để ghi bàn mở tỷ số cho U20 Iran.

U20 Việt Nam cần phải lấy lại thế trận, nhịp độ trận đấu để thực hiện các tình huống phản công.

report Nguy hiểm

5': U20 Iran thực hiện quả phạt góc bên cánh trái. Bóng được phối hợp 2 nhịp trước khi tạt vào vòng cấm U20 Việt Nam. Cầu thủ số 6 U20 Iran đánh đầu nhưng bóng bay cao hơn so với khung thành của U20 Việt Nam.

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foul Trận đấu bắt đầu

1': Trận đấu chính thức bắt đầu, U20 Việt Nam là đội thực hiện giao bóng trước.

report Trận đấu chuẩn bị bắt đầu

Các cầu thủ U20 Việt Nam khởi động, chuẩn bị cho trận đấu gặp U20 Iran.

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Cơ hội cho U20 vẫn còn, ở trận đấu diễn ra trước đó, U20 Triều Tiên giành chiến thắng 4-0 trước U20 Palestine và giành ngôi nhất bảng. Nếu giành chiến thắng trước U20 Iran, U20 Việt Nam có cơ hội xét hiệu số với các đội nhì bảng khác.

report Đội hình U20 Việt Nam không có nhiều thay đổi

Trong trận đấu quyết định gặp ĐT U20 Iran, ĐT U20 Việt Nam chỉ có 3 sự thay đổi người so với trận đấu gặp U20 Palestine. Tiền đạo Công Hậu xuất phát từ đầu thay cho Duy Khang. Trong khi đó, Văn Bách vào sân từ đầu thay cho Văn Khánh.

Ở vị trí thủ môn, HLV Yutaka Ikeuchi bắt buộc phải đưa ra thay đổi. Thủ thành Hoa Xuân Tín trở lại khung gỗ. Trước đó, thủ thành Phan Đình Bách nhận thẻ đỏ ở những phút cuối trận đấu gặp Palestine.

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Trận thua tiếc nuối 1-2 trước U20 Palestine đã đẩy U20 Việt Nam xuống đáy bảng C với 0 điểm sau hai lượt trận, xếp sau U20 Triều Tiên (6 điểm), U20 Iran và chính U20 Palestine (cùng 3 điểm). Dù đánh mất quyền tự quyết tấm vé dự VCK U20 châu Á 2027, nhưng cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn chưa hoàn toàn khép lại trước màn so tài sinh tử với U20 Iran lúc 19h00 ngày 6/9.

Do U20 Philippines rút lui khiến bảng A chỉ còn 3 đội. Vì lý do đó, AFC áp dụng quy tắc trừ kết quả đối đầu với đội bét bảng khi xét thành tích các đội nhì xuất sắc nhất. Điều này tạo nên một kịch bản vô cùng trớ trêu về mặt chỉ số phụ: U20 Việt Nam bắt buộc phải thắng U20 Iran với cách biệt đúng 1 bàn nhưng phải ghi từ 3 bàn trở lên (như 3-2, 4-3, 5-4...). Nếu thắng cách biệt từ 2 bàn, chính đối thủ Tây Á sẽ tụt xuống cuối bảng C và chiến thắng ấy lập tức bị vô hiệu hóa khi so sánh vé vớt.

Nhiệm vụ trên lý thuyết này là thử thách cực đại đối với đại diện Đông Nam Á. Nhìn lại hai trận đấu đã qua, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi bộc lộ không ít lỗ hổng trong khâu tổ chức phòng ngự, khả năng thoát pressing, tốc độ chuyển đổi trạng thái lẫn sự sắc bén khi dứt điểm. Tâm lý nôn nóng, thiếu bình tĩnh ở những thời khắc bước ngoặt cũng khiến các cầu thủ trẻ phải trả giá đắt.

Chạm trán một U20 Iran vượt trội về thể hình, thể lực và cũng khát điểm để đi tiếp, họ không còn đường lui ngoài việc dâng cao tấn công tìm kiếm bàn thắng. Ở tình thế không còn gì để mất, sự tỉnh táo, bản lĩnh trận mạc cùng điểm tựa sân nhà sẽ là những vũ khí then chốt giúp các chiến binh trẻ hy vọng tạo nên một kết quả ấn tượng. Trước khi nghĩ đến kết quả khó tin, có lẽ U20 Việt Nam thực tế nhất nên hướng đến mục tiêu chơi hết mình, giành một kết quả chấp nhận được để tri ân người hâm mộ.

Xem trọn vẹn bảng C – vòng loại giải vô địch bóng đá U20 châu Á 2027 (từ 31/08 đến 06/9) trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
#U20 Việt Nam #U20 Iran #bảng C #bóng đá trẻ #trực tiếp #kết quả trận đấu

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