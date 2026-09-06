U20 Việt Nam thua ngược U20 Iran, trắng tay ở vòng loại châu Á

report U20 Iran dồn ép

9': U20 Iran tiếp tục là đội chủ động, dồn ép. Bóng được triển khai xuống nách hàng phòng ngự, U20 Iran căng bóng ngược trở lại tuyến hai. Tuy nhiên, số 21 không thể dứt điểm để ghi bàn mở tỷ số cho U20 Iran.

U20 Việt Nam cần phải lấy lại thế trận, nhịp độ trận đấu để thực hiện các tình huống phản công.