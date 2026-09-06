U20 Việt Nam trải qua chiến dịch vòng loại châu Á kém nhất lịch sử

TPO - Tối 6/9, U20 Việt Nam đã thua trận thứ 3 liên tiếp và khép lại vòng loại U20 châu Á 2027 với 0 điểm. Đội bóng của Yutaka Ikeuchi chính thức trở thành tập thể có kết quả thi đấu kém nhất trong lịch sử 22 năm tham dự vòng loại U20 châu Á.

Gặp đối thủ mạnh hơn là U20 Iran, U20 Việt Nam chủ động nhập cuộc với tâm thế vô cùng thận trọng. HLV Yutaka Ikeuchi chỉ đạo các học trò thiết lập khối đội hình lùi sâu, ưu tiên sự an toàn và kỷ luật bên phần sân nhà. Thời gian đầu, đội đã chơi tốt. Hàng phòng ngự áo đỏ dưới sự chỉ huy của thủ thành Xuân Tín thi đấu tập trung, hóa giải hầu hết các pha uy hiếp và khiến đội bạn gặp khó trong khâu ghi bàn.

Không những vậy, U20 Việt Nam còn tạo ra nhiều cơ hội tốt. Phút 38, Văn Bách có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trong vòng cấm trước khi sút chéo góc, bóng đập chân một cầu thủ Iran đi chệch khung thành trong gang tấc. Và 2 phút sau, Quốc Khánh đã bứt tốc thoát xuống dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đoàn quân áo đỏ.

Dẫu nắm lợi thế dẫn bàn trước giờ nghỉ, U20 Việt Nam lại không thể bảo vệ thành quả ở hiệp 2. Ngay phút 50, hàng thủ áo đỏ bộc lộ sơ hở trong tình huống chống bóng bổng, tạo điều kiện cho Maali băng vào dứt điểm cận thành san bằng cách biệt 1-1. Bàn thua chóng vánh khiến U20 Việt Nam không còn giữ được thế trận. Phút 62, Việt Nam chịu penalty sau khi thủ môn Xuân Tín có pha va chạm với tiền đạo Mahdi trong vòng cấm. Và Beheshti không phạm bất kỳ sai lầm nào để đưa U20 Iran vượt lên dẫn 2-1.

U20 Việt Nam toàn thua 3 trận ở vòng loại năm nay

Phút cuối cùng, U20 Việt Nam chịu quả penalty thứ 2. Lần này, Attar lạnh lùng ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho U20 Iran. Thất bại cay đắng này khiến U20 Việt Nam ngậm ngùi khép lại chiến dịch vòng loại với vị trí cuối bảng C với 0 điểm và lần đầu tiên không giành được điểm nào ở một chiến dịch vòng loại U20 châu Á.

22 năm qua kể từ lần đầu tiên giải được tổ chức vào năm 2004, đội tuyển U20 Việt Nam luôn đứng ở vị trí cao, đa số là nhất bảng. Những lần đứng thứ 2 và 3 cũng không xuất hiện nhiều chứ chưa nói gì đến việc đứng cuối như vòng loại năm nay.

Trước đó, chiến dịch vòng loại kém nhất của U20 Việt Nam là năm 2008. Khi đó giải vô địch trẻ châu Á còn được gọi là giải U19, đội chỉ giành được 3 điểm. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thua Indonesia, thua Australia và Hàn Quốc. Đội chỉ thắng Guam để kết thúc bảng đấu với vị trí thứ 2 từ dưới lên.

Ít nhất là thời điểm đó, lứa cầu thủ những Danh Ngọc, Trọng Hoàng… vẫn có được 3 điểm cùng hiệu số +10, thay vì -6 như hiện tại. Vòng loại U20 châu Á 2027 là chiến dịch đáng tiếc, để lại nhiều câu hỏi cho lứa cầu thủ được dẫn dắt bởi ông Yutaka Ikeuchi.