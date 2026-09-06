Iraq thắng đậm Thái Lan, cùng đối thủ giành vé U20 châu Á

TPO - Chỉ cần 5 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp 1, các cầu thủ trẻ Iraq đã ghi được 3 bàn để hạ gục U20 Thái Lan với tỷ số 3-1 để vươn lên dẫn đầu bảng F và giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á. Nhưng Thái Lan cũng không quá buồn, vì họ vẫn có vé đi tiếp với tư cách một trong 7 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Sau 2 trận thắng liên tiếp, U20 Thái Lan bước vào trận cuối cùng của bảng F với sự tự tin lớn. Nhưng trước một U20 Iraq đang hừng hực quyết tâm, ngay phút thứ 10, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà đã bị đánh sập. Từ một pha phát bóng của thủ môn, bóng được đưa xuống cánh trái của U20 Thái Lan và căng ngang vào để tiền đạo mang áo số 21 Moamel Malik Al Shawi dứt điểm tung lưới thủ thành Phumirapee Siribunyakul.

U20 Iraq (áo trắng) đã có một chiến thắng thuyết phục trước U20 Thái Lan để cán đích với ngôi đầu bảng F.

Chỉ 9 phút sau, U20 Iraq đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Lần này cũng là một pha đánh biên với kịch bản gần như bàn đầu tiên: bóng được phất từ hàng thủ Iraq lên để tiền đạo cánh đua tốc độ. Chỉ có một chút khác biệt: trong bàn thứ hai này, cầu thủ Aws Ghazi Hasan Al-Talebi của U20 Iraq “làm tất ăn cả”. Anh này đi bóng qua 2 hậu vệ Thái Lan rồi sút tung lưới đội chủ nhà bằng một cú ra chân ở cự ly gần, từ một góc cực hẹp.

Phút 25, U20 Thái Lan buộc phải thay người khi tiền vệ số 10 đội trưởng Pitchaya Kongsri phải rời sân nhường chỗ cho cầu thủ số 2 Wichan Inaram. Một tiền vệ tấn công được rút ra để thay bằng một trung vệ, lối chơi phòng ngự của U20 Thái Lan nhờ thế bắt đầu chắc chắn hơn. Bên cạnh đó, U20 Iraq dường như đã cảm thấy khoảng cách 2 bàn là khá an toàn nên chủ động giảm nhịp độ trận đấu xuống.

Thế trận sau đó trở nên cân bằng hơn. U20 Thái Lan bắt đầu có những pha tấn công mạch lạc, với hướng lên bóng chủ yếu bên cánh trái và tạo ra một vài tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Ammar Ali Abdulhasan Al-Hlaichi. Nhưng do chủ yếu sử dụng những quả tạt nên các pha tấn công của U20 Thái Lan cuối cùng đều bị đánh bật ra bởi các hậu vệ có thể hình cao lớn bên phía đội khách.

Nhưng đúng vào lúc các CĐV sân Chonburi bắt đầu nhen lên hy vọng về một bàn gỡ của đội chủ nhà thì U20 Thái Lan nhận bàn thua thứ ba. Phút cuối cùng của hiệp 1, tận dụng một tình huống chuyền về hơi non của đối thủ, tiền đạo Moamel Malik Al Shawi thoát xuống đoạt bóng và tung cú sút xa từ cự ly gần 40 mét đưa bóng qua tầm với của thủ môn Phumirapee Siribunyakul, người lúc này cũng đang dâng cao.

Bàn thắng này gần như đã đánh sập sức phản kháng của U20 Thái Lan. Trong hiệp 2, U20 Iraq chủ động chơi chùng xuống, đội chủ nhà kiếm được bàn thắng danh dự, chấp nhận thất bại 1-3 chung cuộc.

Do ở trận đấu diễn ra trước đó 4 giờ đồng hồ, U20 Turkmenistan - đội có 3 điểm và vẫn còn cơ hội tranh vé đi tiếp trước loạt trận cuối - đã thua U20 UAE nên cục diện bảng F hoàn toàn phụ thuộc vào cuộc đọ sức giữa Thái Lan và Iraq. Trong bối cảnh đó, đội bóng trẻ Tây Á, nhờ thắng lợi 3-0 trước Thái Lan, đã vươn lên nhất bảng và giành tấm vé đến với vòng chung kết châu Á năm sau.

Thế nhưng, những sao mai của xứ Chùa Vàng cũng không cần phải quá day dứt. Dù thua, họ vẫn đoạt vé tới vòng chung kết châu Á 2027 với tư cách một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Trong 8 bảng đấu của nhóm tranh vé, có U20 Malaysia (bảng H) là đội nhì bảng cán đích với điểm số ít hơn U20 Thái Lan. Vì thế, đội bóng của HLV Jakrapan Panpi đã chắc chắn lọt vào nhóm 7 đội nhì xuất sắc nhất mà không cần đợi thêm diễn biến của các bảng đấu còn lại.