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Xem chung kết Pickleball World Cup 2026: Việt Nam vs Mỹ ở đâu?

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Pickleball Việt Nam đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại Pickleball World Cup 2026 với tâm điểm là trận chung kết đồng đội Open. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h40 giờ hôm nay (6/9) và được trực tiếp trên FPT Play.

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Trận chung kết đồng đội giữa Việt Nam và Mỹ sẽ chính thức diễn ra lúc 19h40 giờ hôm nay tại Cung Thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng và được trực tiếp trên FPT Play. Đây là màn đọ sức đỉnh cao được mong chờ nhất giải đấu, quy tụ hai tập thể sở hữu phong độ hủy diệt kể từ đầu mùa.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã tạo nên địa chấn ở vòng bán kết khi vượt qua tuyển Nhật Bản với tỷ số tuyệt đối 4-0. Nói địa chấn là bởi sức mạnh quá áp đảo từ phía Việt Nam. Chuỗi 4 chiến thắng thăng hoa liên tiếp giúp đại diện cờ đỏ sao vàng kết thúc sớm cặp đấu mà không cần đến hai trận đơn nam và đơn nữ để phân định.

Sau thắng lợi giòn giã đưa đội nhà vào chung kết, tay vợt Phúc Huỳnh xúc động chia sẻ: "Việt Nam vào chung kết rồi! Tự hào Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và tiếp lửa cho đội tuyển". Bầu không khí hưng phấn và tinh thần đoàn kết đang là điểm tựa lớn nhất của các vận động viên Việt Nam trước giờ so tài với đối thủ số một thế giới.

Tâm điểm của ngày thi đấu bế mạc đổ dồn vào Lý Hoàng Nam - người đang đứng trước ngưỡng cửa giành 4 danh hiệu vô địch chỉ trong một ngày. Ở trận chung kết đơn nam, anh trực tiếp tranh cúp với đồng đội Phúc Huỳnh trong trận derby nội bộ kịch tính. Kết quả là Hoàng Nam đã giành chiến thắng ở trận đấu trong buổi sáng.

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Các tay vợt Việt Nam đang tạo điểm nhấn ở World Cup 2026

Ngoài ra, Lý Hoàng Nam sẽ tranh tài đôi nam (đánh cùng tay vợt trẻ Nguyễn Anh Gia Huy), đôi nam nữ (sát cánh cùng tay vợt Roos Van Reek) và nội dung đội tuyển với trận Việt Nam gặp Mỹ.

Nếu giữ vững phong độ và toàn thắng cả 4 trận đấu trên, cựu số một quần vợt Việt Nam sẽ thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại sân chơi World Cup Pickleball. Hoàng Nam khẳng định quyết tâm: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn khi được đồng hành cùng pickleball nước nhà trong thời khắc đặc biệt này. Dù lịch thi đấu dày đặc, tôi sẽ chiến đấu đến điểm số cuối cùng, vì bản thân, vì đồng đội và vì màu cờ sắc áo Việt Nam".

Bên kia chiến tuyến, tuyển Mỹ cũng khẳng định vị thế cường quốc bộ môn khi dễ dàng đè bẹp Hồng Kông (Trung Quốc) với kết quả tương tự 4-0. Sức mạnh của nền pickleball hàng đầu thế giới còn được thể hiện qua đội tuyển trẻ của họ vô địch nội dung Juniors và đó cũng là trận chung kết giữa Mỹ và Việt Nam.

Đặng Lai
#Pickleball #World Cup #Việt Nam #Mỹ #đấu trường #Đà Nẵng #chung kết #Việt Nam vs Mỹ

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