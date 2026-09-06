Một nửa đại diện Đông Nam Á vượt qua vòng loại U20 châu Á, trừ U20 Việt Nam

TPO - Vòng loại U20 châu Á 2027 vừa kết thúc. Có thể nói đây là một chiến dịch rất thành công với đa số các đội tuyển Đông Nam Á, trừ Việt Nam.

U20 Thái Lan có vé dự VCK với vị trí nhì bảng

Trong lượt trận chiều nay, U20 Singapore đã thua U20 Đài Bắc Trung Hoa 0-2. Tuy nhiên, với vốn liếng kiếm được là những chiến thắng trước đó, đội tuyển này vẫn tích lũy đủ điểm số để kết thúc vòng loại với vị trí thứ hai. Sau khi trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng, đội trẻ của Singapore có 3 điểm. Kết quả này đảm bảo cho họ đi tiếp với tư cách là 1 trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Tương tự là U20 Thái Lan. Họ đã khởi đầu rất tốt với 2 chiến thắng ấn tượng nhưng ở trận cuối, đội tuyển trẻ xứ chùa vàng đã thua tâm phục khẩu phục 1-3 trước U20 Iraq. Tuy nhiên, việc họ có 3 điểm sau khi trừ đi kết quả đối đầu với đội cuối bảng và hiệu số ấn tượng giúp U20 Thái Lan vẫn đảm bảo cho mình tấm vé tới Trung Quốc dự VCK vào năm sau.

Gây bất ngờ nhất có lẽ là U20 Indonesia. Họ đối diện với áp lực bị loại vì trận cuối cùng, đội tuyển này phải gặp một U20 Australia vượt trội về thể hình. Tuy nhiên bằng lối chơi khoa học và hiệu quả, U20 Indonesia đã đánh bại đối thủ với tỉ số 2-0. Không những lấy vị trí dẫn đầu, U20 Indonesia còn loại cả đối thủ ra khỏi chiến dịch.

Một đội tuyển cũng gặt hái kết quả thi đấu tốt nhất là U20 Myanmar. Nói không quá, họ là đại diện Đông Nam Á để lại ấn tượng tốt nhất ở chiến dịch vừa qua. Một phần vì duy trì phong độ tốt, phần vì nằm ở bảng đấu dễ với những đối thủ yếu bậc nhất châu Á (Maldives, Sri Lanka, Brunei) nên U20 Myanmar đã dễ dàng "ăn tươi sống" các đối thủ.

U20 Indonesia nhất bảng với 7 điểm

Đến đội tuyển có thể cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất bảng với họ là U20 Maldives cũng chịu thất bại 6 bàn không gỡ ở trận chiều nay. Vậy nên việc đại diện Đông Nam Á dẫn đầu bảng đấu với thành tích toàn thắng là điều không bất ngờ. Như vậy, trong tổng số 9 đội tuyển Đông Nam Á tham dự vòng loại (Philippines và Timor Leste không góp mặt), có tới 4 cái tên đi tiếp gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan và Myanmar.

Có một chút tiếc nuối cho Malaysia vì họ xếp thứ hai nhưng vẫn bị loại do kém thành tích với các đội tuyển có vị vị trí tương tự ở các bảng khác. Nhưng U20 Malaysia vẫn thể hiện khá hơn đội tuyển U20 Việt Nam rất nhiều. Việt Nam “chung mâm” với U20 Lào, U20 Brunei là 3 đội tuyển Đông Nam Á hiếm hoi không giành được điểm nào.

Thậm chí Việt Nam còn nhận nhiều bàn thua hơn Lào (8 so với 7). Đến Campuchia vẫn có được 3 điểm danh dự trước khi kết thúc chiến dịch vòng loại. Như vậy, gần một nửa đại diện Đông Nam Á đã giành vé tham dự vòng chung kết châu Á vào đầu năm sau. Chiến dịch này sẽ không có mặt U20 Việt Nam và tệ hơn là đội sẽ không được tham dự vòng cạnh tranh trực tiếp vé dự vòng chung kết vào năm 2029 mà bị đẩy xuống nhóm phát triển.