Vừa ra mắt, tân binh Everton đã khiến MU choáng váng

TPO - Hai lần vượt lên dẫn trước, MU vẫn chỉ có được trận hòa 2-2 trên sân Everton tại vòng 3 Ngoại hạng Anh. Cú sút xa đẹp mắt của tân binh Ainsley Maitland-Niles ở phút 90+6 khiến đội khách tiếc nuối rời sân Hill Dickinson.

Maitland-Niles của Everton ăn mừng bàn thắng vào lưới MU.

Sau hiệp 1 giằng co, Bryan Mbeumo đưa MU vượt lên dẫn trước 1-0 bằng cú sút chìm vào góc xa ngay sau giờ nghỉ. Lợi thế của đội khách được duy trì đến phút 83, trước khi Tyrique George tung cú sút mạnh vào góc gần, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ năm phút sau, Sesko ghi dấu ấn từ ghế dự bị với pha đánh đầu giúp MU tái lập thế dẫn bàn 2-1. Bàn thắng muộn đưa đội khách đến rất gần chiến thắng, nhưng kịch tính trên sân Hill Dickinson vẫn chưa dừng lại.

Phút bù giờ thứ sáu, bóng bật ra đúng vị trí của Maitland-Niles bên ngoài vòng cấm. Cầu thủ vừa gia nhập Everton trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng lập tức tung cú sút một chạm, đưa bóng đi xoáy vào góc cao. Thủ môn Senne Lammens đứng chôn chân, còn đội chủ nhà vỡ òa với bàn gỡ hoà 2-2.

Sesko ghi dấu ấn từ băng ghế dự bị.

Đó là màn ra mắt đáng nhớ của Maitland-Niles. Vào sân từ ghế dự bị, tân binh Everton trở thành người hùng giữ lại một điểm cho đội bóng mới.

“Ai cũng muốn có khởi đầu như vậy. Bóng đến chân tôi ở rìa vòng cấm. Tôi tung cú sút, bóng đi vào góc cao và tôi rất vui vì điều đó”, Maitland-Niles chia sẻ.

Với MU, trận hòa này tiếp tục phơi bày những bất ổn nơi hàng thủ. Đội bóng đã nhận hai bàn thua trong cả ba trận đầu mùa và mới có một chiến thắng, bên cạnh thất bại trước Hull cùng trận hòa Everton.

Ở chiều ngược lại, hai lần gỡ hòa giúp Everton rời sân với tinh thần phấn chấn. George cho biết: “Chúng tôi biết mình có thể đưa trận đấu trở lại thế cân bằng và đã làm được điều đó. Chúng tôi không thể giành chiến thắng, nhưng cảm giác chắc chắn chẳng khác nào một trận thắng”.