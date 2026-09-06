Arsenal ngược dòng đánh bại Chelsea, bám đuổi Man City

TPO - Hai pha lập công của Havertz và Odegaard giúp Arsenal ngược dòng đánh bại Chelsea trong cuộc đối đầu ở Ngoại hạng Anh tối 6/9. Kết quả giúp Arsenal duy trì vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, chỉ kém chỉ số phụ so với đội dẫn đầu Man City.

foul HẾT GIỜ!!! ARSENAL 2-1 CHELSEA Thầy trò Mikel Arteta lội ngược dòng thành công để dành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Havertz và Odegaard là 2 cầu thủ ghi bàn cho Arsenal. Bàn mở tỷ số của Chelsea được ghi do công Morgan Rogers. time HIỆP 2 CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ report KHÔNG VÀO!!! Raya cứu thua xuất sắc Phút 89: Raya từ chối bàn thắng của Estevao. Sao trẻ Chelsea thực hiện pha cứa lòng ấn tượng nhưng pha bay người của Raya còn xuất sắc hơn. substitution Chelsea tung Welbeck vào sân Phút 87: Rogers rời sân nhường chỗ cho Welbeck. Quân bài tẩy cuối cùng của Xabi Alonso vào sân. report Rogers xô xát Rice Phút 84: Hai tuyển thủ Anh lao vào xô xát trên sân. Trước đó, trong pha phản công của Chelsea, Rice chủ động đá vào chân Rogers từ phía sau, khiến tân binh Chelsea mất trụ và ngã xuống sân. Vì Rogers ngã xuống, Palmer phải tự dứt điểm. report Palmer dứt điểm Phút 83: Palmer sút ở góc hẹp nhưng bóng đi vọt xà. Tiền vệ của Chelsea có ít lựa chọn xử lý, dẫn đến tình huống phải tự dứt điểm. substitution Arsenal thay thêm 2 người Phút 77: Havertz và Odegaard rời sân. Gyokeres và Merino vào sân. report Bóng cắt ngang khung thành Chelsea Phút 71: Arsenal vẫn quá nguy hiểm trong các pha dàn xếp đá phạt góc. Tình huống này, may cho Chelsea khi không có cầu thủ Arsenal băng vào dứt điểm. report Dibu Martimez cứu thua cho Chelsea Phút 69: Saka tung cú sút hiểm hướng vào góc xa khung thành Chelsea. Thủ môn Martinez dùng những đầu ngón tay để cứu thua cho The Blues. substitution Arsenal thay 2 người Phút 66: Calafiori và Lewis-Skelly rời sân. Hincapie và Zubimendi vào sân. report Rogers sút "lên trời" Phút 65: Rogers sút khi nhìn thấy khoảng trống từ cự ly hơn 25m. Pha xử lý vội vàng của Rogers làm phung phí cơ hội của The Blues. report Chelsea gia tăng áp lực Phút 63: 5 phút gần nhất, Chelsea tạo sức ép rất lớn ở vòng cấm Chelsea. Joao Pedro thả bóng cho Rogers băng xuông dứt điểm nhưng tân binh Chelsea không kịp chạm bóng. report Gusto sút vọt xà Phút 61: Gusta nhận cơ hội ngay sau khi vào sân. Cú sút của tiền vệ Chelsea đưa bóng đi vọt xà. substitution Chelsea thay liền 2 người Phút 60: Hato và Lavia rời sân. Gusto và Pep Chavarria vào sân. HLV Xabi Alonso bắt đầu bố trí đội hình chơi mạo hiểm hơi nhằm tăng cường hỏa lực tấn công. report Tốc độ trận đấu vẫn rất cao Phút 57: Chelsea bắt buộc dâng cao đội hình và tăng áp lực tấn công. Đây là cơ hội cho Arsenal triển khai các pha phản công vỗ mặt đối thủ. goal VÀO!!! Arsenal nâng tỷ số 2-0 Phút 50: Cú sút cháy lưới của Odegaard đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-1. Trước đó, công lớn thuộc về Havertz khi tiền đạo người Đức nhấc chân thả bóng cực tinh tế cho Odegaard. start HIỆP 2 BẮT ĐẦU report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội cột Arsenal Phút 48: Pedro Neto thoát xuống sau tình huống phản công nhanh của Chelsea. Số 7 của đội khách dứt điểm đưa bóng dội cột Arsenal. Sau đó, cầu thủ Chelsea tiếp tục tạt bóng vào nhưng Joao Pedro không thể dứt điểm. start HIỆP MỘT CÓ 4 PHÚT BÙ GIỜ yellow Cole Palmer bị cảnh cáo Phút 45: Palmer phạm lỗi với Havertz, ngăn cản pha triển khai tấn công nhanh từ sân nhà của Arsenal. Trọng tài dứt khoát rút thẻ cảnh cáo ngôi sao của Chelsea. report Cú sút táo bạo của Joao Pedro Phút 37: Joao Pedro sút từ rất xa khi nhận thấy Raya dâng cao nhưng bóng không đi trúng mục tiêu. report KHÔNG VÀO!!! Rogers dứt điểm nguy hiểm Phút 31: Morgan Rogers cứa lòng ở góc hẹp nhưng đường cong chưa đủ để thành bàn thắng. goal VÀO!!! Arsenal gỡ hòa 1-1 Phút 25: Cú sút tuyệt vời từ ngoài vòng cấm của Kai Havertz giúp Arsenal giữ hòa. Tiền đạo người Đức cầm bóng từ cánh phải, rẽ vào trung lộ và dứt điểm chìm quyết đoán vào góc gần khung thành Chelsea.

report Tốc độ trận đấu chóng mặt Phút 24: Hai CLB tấn công ăn miếng trả miếng liên tục, đẩy tốc độ trận đấu lên mức cực cao. Lúc này, Chelsea sẵn sàng dâng cao đội hình để chơi đôi công sòng phẳng với Chelsea. report Reece James tiếp tục sút xa Phút 23: James sút từ cự ly hơn 25m, đưa bóng đi rất căng nhưng không đủ độ hiểm hóc. report Cole Palmer dứt điểm Phút 22: Palmer sút thất bại từ khoảng cách hơn 20m. Đây là góc sút sở trường của Palmer nhưng anh đã bị David Raya bắt bài. report Dibu Martinez cứu thua Phút 18: Cú sút cận thành ở góc hẹp của Saka không thắng được Martinez. Thủ môn của Chelsea đang chơi tuyệt hay. var Arsenal bị hủy bàn Phút 13: Trung vệ Konsa việt vị trước khi Calafiori dứt điểm. Bàn thắng của Pháo thủ bị hủy. goal VÀO!!! Arsenal gỡ hòa 1-1 Phút 11: Sau 3 tình huống dứt điểm, Arsenal cuối cùng đã làm rung mành lưới của Chelsea. Calafiori là người dứt điểm cuối cùng ghi bàn. Trước đó, thủ môn Martinez cứu thua cho Chelsea, bóng tiếp tục dội cột và bật ra vị trí của Calafiori. report Không có phạt đền cho Arsenal Phút 9: Saka ngã trong vòng cấm nhưng không có phạt đền cho đội chủ nhà. report Thế trận đặc biệt hấp dẫn Phút 8: Hai CLB cùng đẩy mạnh tốc độ để gây áp lực tấn công. Sau bàn thắng của Chelsea, Arsenal càng quyết tâm đẩy cao đội hình và đang gây áp lực mạnh ở 2 biên. report Lộn xộn trong vòng cấm Chelsea Phút 5: Martin Odegaard sút thẳng từ chấm đá phạt nhưng thất bại. Sau đó, loạt tình huống lộn xộn trong vòng cấm chưa mang về bàn thắng cho đội chủ nhà. goal VÀO!!! Chelsea ghi bàn mở tỷ số sớm Phút 2: Morgan Rogers volley ngoạn mục từ ngoài vòng cấm mang về bàn thắng cho Chelsea. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Các cầu thủ Chelsea sẵn sàng cho đại chiến report Sân Emirates sẵn sàng cho trận derby thành London report Dàn sao Arsenal đến sân report Đội hình xuất phát Chelsea report Đội hình xuất phát Arsenal

Tâm điểm vòng 3 Premier League là cuộc đối đầu nảy lửa trên sân Emirates giữa Arsenal và Chelsea, nơi chứng kiến màn đấu trí lần đầu tiên giữa hai HLV người Tây Ban Nha: Mikel Arteta và Xabi Alonso. Cả hai đội đều đang duy trì thành tích toàn thắng, hứa hẹn tạo nên trận derby London kịch tính.

Arsenal bước vào trận đấu với tâm lý trái ngược: thăng hoa trên sân cỏ nhưng hụt hẫng sau kỳ chuyển nhượng. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" đã chia tay hàng loạt mũi nhọn như Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và Ethan Nwaneri, đồng thời thất bại trong việc chiêu mộ tân binh lấp chỗ trống.

Bù lại, thầy trò Arteta vẫn sở hữu phong độ ấn tượng với 3 trận toàn thắng từ đầu mùa, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới tuyệt đối. Hàng phòng ngự kiên cố tiếp tục là điểm tựa vững chắc nhất khi họ chỉ chịu vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích sau 2 vòng mở màn. Trên hàng công, Bukayo Saka duy trì hiệu suất săn bàn đều đặn, tạo nên một Arsenal thực dụng và sắc bén.

Trái ngược với sự chắc chắn của đối thủ, Chelsea dưới bàn tay Xabi Alonso chọn lối chơi tấn công cống hiến nhưng đầy rủi ro. Hàng công thăng hoa của The Blues liên tục phải gồng gánh sai lầm nơi tuyến dưới, điển hình là chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Brighton.

Cole Palmer và Joao Pedro đang đạt phong độ cực cao, giúp Chelsea luôn khởi đầu trận đấu với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, hàng thủ đội khách lại rất đáng báo động với chuỗi 18 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới tại Premier League.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng hoàn toàn ủng hộ Arsenal khi họ bất bại 9 trận gần nhất trước người hàng xóm (thắng 6, hòa 3), đồng thời toàn thắng cả 4 lần gần nhất tiếp đón Chelsea tại Emirates.

Về mặt nhân sự, Arsenal đón chào sự trở lại của Declan Rice và Jurrien Timber, dẫu William Saliba vẫn vắng mặt dài hạn. Trong khi đó, Chelsea khủng hoảng tuyến giữa sau sự ra đi của Enzo Fernandez cùng chấn thương của Moises Caicedo. Với điểm tựa sân nhà, sự ổn định trong lối chơi và bản lĩnh derby vượt trội, Arsenal nắm giữ ưu thế rất lớn để nối dài mạch thắng trước một Chelsea còn nhiều lỗ hổng phòng ngự.