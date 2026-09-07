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Thể thao

Độc lạ ở giải VĐQG Hà Lan: Thủ môn ghi cú đúp giúp đội nhà thoát thua

Đặng Lai

TPO - Vòng 5 giải vô địch Quốc gia Hà Lan đã chứng kiến một khoảnh khắc kỳ lạ trong trận đấu giữa Telstar và Cambuur. Ronald Koeman Jr., thủ môn và cũng là con trai của HLV Ronald Koeman, đã ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà giành lại một trận hòa ở những phút bù giờ cuối cùng.

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Bóng đá Hà Lan vừa chứng kiến một trong những kịch bản khó tin nhất tại vòng đấu thứ 5 giải VĐQG vào đêm qua. Mọi chuyện khởi đầu trắc trở đối với Telstar. Ngay từ phút 22, họ đã rơi vào thế hiểm nghèo khi tiền đạo Nokkvi Thorrisson phải nhận thẻ đỏ rời sân sau một pha vào bóng nguy hiểm. Thiếu người, Telstar lép vế hoàn toàn và nhanh chóng để Cambuur vượt lên dẫn trước 2 bàn.

Lối chơi của CLB này cũng rất bế tắc. Họ hiếm khi tiếp cận vòng cấm chứ chưa nói gì đến việc tung ra những cú dứt điểm có triển vọng cao thành bàn. Nhưng trong thế trận bế tắc ấy, CLB này lại có may mắn nhờ cái tên Ronald Koeman Jr..

Phút 63, sau khi Billy van Duijl phạm lỗi với Patrick Brouwer trong vòng cấm, trọng tài thổi phạt đền cho Telstar. Không phải bất kỳ một chân sút nào mà Ronald Koeman Jr. lại nhận nhiệm vụ. Anh bước lên từ vị trí thủ môn, lãnh trách nhiệm thực hiện cú sút cân não. Bằng bản lĩnh vững vàng, anh tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc dưới bên trái khung thành, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 bất chấp thủ môn đối phương đã bay người chạm nhẹ mép bóng.

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Kịch tính thực sự được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ 11. Ở một pha bóng không có gì đáng nói, cầu thủ Cambuur lại để bóng chạm tay. Sau khi kiểm tra màn hình VAR về tình huống, trọng tài một lần nữa chỉ tay vào chấm 11m. Và lần này vẫn là Ronald Koeman Jr. bước lên.

Thủ môn 31 tuổi đối mặt với áp lực khổng lồ ở những giây cuối cùng, nhưng vẫn giữ trọn sự lạnh lùng. Anh chọn góc sút y hệt cú đá đầu tiên. Lần này, thủ thành Cambuur bị đánh lừa hoàn toàn và bay người sang hướng ngược lại, nhìn bóng bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả.

Cú đúp ngoạn mục này không chỉ mang về 1 điểm quý giá mà còn biến Koeman Jr. thành chân sút ghi nhiều bàn nhất đội hình Telstar ở giai đoạn mở màn mùa giải - một thống kê hiếm có khi chưa một đồng đội nào của anh ghi quá 1 bàn thắng. Đáng chú ý, đây cũng không phải lần đầu anh bước lên chấm 11m định đoạt trận đấu.

Tháng 5 vừa qua, chính Koeman Jr. đã sút tung lưới đối thủ từ chấm phạt đền ở vòng hạ màn mùa trước để mang về chiến thắng cho đội bóng. Trận đấu với Cambuur khép lại, nhưng hình ảnh một thủ môn thi đấu trong thế thiếu người suốt hơn 70 phút rồi đích thân ghi hai bàn cứu rỗi đội nhà của Koeman Jr. chắc chắn sẽ còn được nhắc lại rất lâu.

Đặng Lai
#Giải VĐQG Hà Lan #Ronald Koeman Jr. #Telstar #bóng đá #thủ môn #cú đúp #trận đấu

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