Bàn thắng phút bù giờ cứu Juventus thoát thua Milan

TPO - Juventus tưởng như phải nhận thất bại đầu tiên ở Serie A mùa này khi AC Milan dẫn trước tới phút 90. Nhưng Federico Gatti xuất hiện đúng lúc với cú đánh đầu ở phút 92, giúp đội chủ sân Allianz Stadium giữ lại trận hòa 1-1 và duy trì mạch bất bại trước Milan.

Trận đấu giữa hai đội toàn thắng sau hai vòng đầu tiên của Serie A 2026/27 diễn ra với tốc độ cao ngay từ những phút đầu. Juventus chủ động hơn và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Ngay phút thứ 2, tài năng 18 tuổi Kerim Alajbegovic có pha xử lý rồi dứt điểm đưa bóng đi vọt xà. Đến phút 12, Nico Gonzalez buộc thủ môn Mike Maignan phải trổ tài với cú sút căng từ ngoài vòng cấm.

Alphadjo Cisse của AC Milan (bên trái) ăn mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Juventus.

Maignan tiếp tục trở thành chốt chặn đáng tin cậy của Milan trong hiệp 1. Francisco Conceicao có ít nhất hai lần khiến hàng thủ đội khách chao đảo. Ở giữa hiệp, tiền đạo người Bồ Đào Nha đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm, buộc Maignan phải đổ người cản phá. Manuel Locatelli băng vào đá bồi nhưng không thể tạo ra cú chạm bóng đủ tốt.

Ngay trước giờ nghỉ, Conceicao một lần nữa thoát xuống sau đường chuyền của Douglas Luiz và tung cú vô-lê trong vòng cấm. Maignan tiếp tục chiến thắng. Trong khi đó, Milan gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành Juventus trong 45 phút đầu.

Thế trận sau giờ nghỉ vẫn nghiêng về Juventus, nhưng đội chủ nhà không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng. Phút 55, Conceicao có cơ hội rất rõ ràng sau một pha phản công nhanh, song cú sút chéo góc của anh chỉ đưa bóng tìm đến cột dọc.

Khi Juventus còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành Maignan, Milan bất ngờ tạo ra khác biệt từ một cầu thủ vào sân thay người. Phút 61, Ruben Amorim thực hiện ba sự thay đổi cùng lúc, trong đó có Alphadjo Cisse. Chỉ 7 phút sau, tiền đạo 19 tuổi tận dụng đường chuyền của Samuel Chukwueze, khống chế bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm chìm vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho Milan. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Cisse tại Serie A.

Bàn thua buộc HLV Spalletti phải tăng cường sức tấn công. Nick Woltemade được tung vào sân để tìm bàn gỡ, nhưng Juventus tiếp tục thiếu chính xác ở tình huống quyết định. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn vài phút, Milan dần đứng trước cơ hội giành chiến thắng đầu tiên trước Juventus tại Serie A kể từ tháng 5/2023.

Nhưng Juventus một lần nữa chứng minh họ rất khó bị đánh bại trong những phút cuối. Phút 89, Gatti được đưa vào sân thay Celik. Chỉ ba phút sau, trung vệ này trở thành người hùng. Từ đường tạt bóng chính xác của Teun Koopmeiners, Gatti bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới Milan, ấn định tỷ số 1-1.

Gatti bật cao đánh đầu tung lưới Milan, giữ lại 1 điểm cho Juventus.

Trận hòa khiến Juventus và Milan cùng có 7 điểm sau ba vòng đấu, trong đó Milan tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng. Với Juventus, một điểm tại sân Allianz giúp họ tiếp tục bất bại, nhưng màn trình diễn này cũng cho thấy sự phung phí cơ hội vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. Họ tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn, song phải chờ đến phút 90+2 và một trung vệ mới có thể giúp đội bóng có được bàn thắng.

Với Milan, việc đánh rơi chiến thắng ở thời điểm cuối trận là đáng tiếc, nhưng bàn thắng của Cisse và khả năng chống đỡ sức ép trong phần lớn hiệp 2 vẫn mang lại những tín hiệu tích cực. Hai đội cùng rời sân Allianz với 1 điểm, nhưng Juventus có lẽ là bên thở phào nhiều hơn sau màn thoát hiểm ở phút bù giờ.