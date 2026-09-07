5.000 vận động viên tham gia giải chạy Marathon ở Vĩnh Long

Chiều 7/9, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo thông tin về Giải chạy T&T Group Marathon Vĩnh Long. Với chủ đề “Bứt nhịp Mekong - Vươn tầm tương lai”, giải sẽ diễn ra ngày 11 và 12/9/2026 tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Ông Dương Hoàng Sum - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long cho biết, thông qua giải đấu, giới thiệu về văn hóa, con người, cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực đặc sắc của tỉnh Vĩnh Long đến du khách các tỉnh thành trong cả nước và bạn bè quốc tế.

Với chủ đề “Bứt nhịp Mekong - Vươn tầm tương lai”, giải quy tụ khoảng 5000 vận động viên trong nước và quốc tế, tham gia 4 cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Đường chạy được thiết kế để đưa vận động viên đi qua nhiều lớp không gian đặc trưng của Vĩnh Long như khu đô thị, các trục đường trung tâm, bờ kè và cảnh quan sông Cổ Chiên.

Quang cảnh họp báo

Hoàn toàn miễn phí cho người tham gia, giải chạy hướng đến kết nối hoạt động thể thao với không gian đô thị, cảnh quan sông nước, văn hóa và đời sống địa phương. Sự kiện dự kiến thu hút cộng đồng runner từ nhiều địa phương cùng người dân trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động dành cho runner như: Các minigame “Săn mã T&T”, “Xây tổ ấm T&T” và “Chạm sáng T&T”. Runner nhí có khu vực trải nghiệm riêng với “Đại chiến lốc xoáy” và “Nhà thám hiểm nhí”… Ngoài ra, người hoàn thành các thử thách có cơ hội nhận bộ đôi quà tặng từ T&T.

Bên cạnh đó, sự kiện bố trí các không gian giao lưu, hoạt động cộng đồng cùng khu vực giới thiệu văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng của miền Tây và đặc biệt là của tỉnh Vĩnh Long.

Sự kiện thu hút khoảng 5.000 vận động viên.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, đa dạng với tổng giá trị lên tới 329 triệu đồng, dành cho các vận động viên đạt thành tích nổi bật ở 4 cự ly. Bên cạnh các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, giải còn có các hạng mục dành cho gia đình có nhiều thành viên tham gia, đơn vị có số lượng vận động viên đăng ký đông và các BIB may mắn, góp phần tạo thêm sự hào hứng và tinh thần kết nối trong cộng đồng runner.

Để giải diễn ra an toàn, thuận lợi, Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long triển khai phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, cứu hộ và hỗ trợ vận động viên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trên đường chạy, các điểm hỗ trợ được bố trí phù hợp với từng khu vực, cùng lực lượng y tế, tình nguyện viên và nhân sự điều phối nhằm hướng dẫn, hỗ trợ vận động viên khi cần thiết. Công tác sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh cũng được chuẩn bị chu đáo, đặc biệt đối với các cự ly dài khởi tranh từ rạng sáng 12/9.

Tại khu vực xuất phát và về đích, Ban tổ chức bố trí các khu vực chức năng phục vụ vận động viên, đồng thời tổ chức lực lượng điều phối bảo đảm việc tập trung, thi đấu và trao giải diễn ra theo đúng kế hoạch; phối hợp với địa phương thông tin rộng rãi về phương án giao thông để hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân…