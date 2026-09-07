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Báo Thái Lan: 'Đội tuyển đang trong tình trạng hỗn loạn'

Hương Ly

TPO - Lịch thi đấu của Thai League 2026/27 vừa được điều chỉnh, khiến đội tuyển Thái Lan có nguy cơ chỉ kịp hội quân đầy đủ vài ngày trước trận mở màn Asian Cup 2027.

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Quyết định điều chỉnh lịch thi đấu từ ban tổ chức Thai League đang đẩy tân huấn luyện viên Anthony Hudson vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi "Voi chiến" đối diện nguy cơ bước vào giải đấu số một châu lục mà gần như không có thời gian lắp ghép đội hình.

Mọi rắc rối bắt nguồn từ việc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải xếp lại 3 vòng đấu bù nhằm ưu tiên cho các đại diện xứ chùa vàng chinh chiến tại AFC Champions League Elite và AFC Champions League 2. Cụ thể, hai màn so tài nảy lửa - Buriram United chạm trán PT Prachuap và BG Pathum United đối đầu Ratchaburi - được ấn định lùi sang ngày 3/1/2027.

Lịch đấu ở Thai League tạm hoãn đã phá vỡ hoàn toàn toan tính ban đầu của HLV Hudson cùng các cộng sự. Thay vì hội quân đúng hẹn vào ngày 27/12/2026 khi lượt đi Thai League 2026/27 khép lại, những tuyển thủ Thái Lan đang khoác áo Buriram United và BG Pathum United chỉ có thể lên tuyển sớm nhất vào ngày 4/1/2027.

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HLV Hudson (trái) đối diện nhiều khó khăn ở đội tuyển.

Tính theo lịch trình, HLV Hudson có vỏn vẹn chưa đầy một tuần để rà soát lực lượng và ráp nối chiến thuật với đầy đủ quân số. Đáng ngại hơn, quỹ thời gian 7 ngày ngắn ngủi này còn bị bào mòn bởi hành trình bay dài cùng sự thay đổi múi giờ khi sang Saudi Arabia. Việc các cầu thủ then chốt vừa cày ải ở cấp CLB phải lập tức hội quân cùng đội tuyển dẫn đến nguy cơ xảy ra chấn thương.

Thầy trò HLV Anthony Hudson sẽ đá trận mở màn Asian Cup 2027 gặp đương kim vô địch Qatar vào ngày 11/1/2027, trước khi quyết đấu với gã khổng lồ Nhật Bản vào ngày 16/1 và khép lại vòng bảng bằng trận nội chiến Đông Nam Á gặp Indonesia vào ngày 20/1.

Một loạt tuyển thủ Thái Lan đang khoác áo 4 CLB Buriram, BG Pathum, Prachuap và Ratchaburi như Pansa Hemviboon, Narubadin, Chatchai Bootprom, Sarach Yooyen, Patrik Gustavsson, Chanathip, Adisorn Promrak.

Lúc này, HLV Hudson và FAT tập trung toàn lực để chuẩn bị lực lượng mạnh nhất cho giải đấu FIFA ASEAN Cup. Giải đấu sắp tới nằm trong lịch trình FIFA Days, do đó "Voi chiến" sẽ triệu tập đầy đủ trụ cột, bao gồm Chanathip, Theerathon và Supachok.

Bóng đá Thái Lan liên tục thất bại kể từ cột mốc ASEAN Cup 2024. Mới nhất, họ lại thua Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Hương Ly
#Thái Lan #Asian Cup #lịch thi đấu #bóng đá #FAT #HLV Hudson #đội tuyển #Tuyển Thái Lan #FIFA ASEAN Cup

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