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Infantino quyết bám trụ tới cùng ghế chủ tịch FIFA

Hương Ly

TPO - Bất chấp làn sóng phản đối dữ dội từ UEFA và nhiều Liên đoàn thành viên, Chủ tịch Gianni Infantino vẫn quyết tâm tranh cử vào năm 2027, đẩy cuộc đua quyền lực tại FIFA vào thế chia rẽ sâu sắc.

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FIFA xác nhận ông Gianni Infantino sẽ tiếp tục tranh cử vị trí Chủ tịch. Các Liên đoàn thành viên của FIFA sẽ bầu chọn Chủ tịch ở nhiệm kỳ mới thông qua cuộc bỏ phiếu tại Đại hội FIFA diễn ra vào tháng 3/2027 ở Morocco.

Bất chấp áp lực từ chức bủa vây tứ phía, Infantino vẫn quyết tâm giữ ghế nhằm kéo dài triều đại lãnh đạo đến năm 2031, mốc giới hạn tối đa theo quy định hiện hành của FIFA.

Làn sóng tẩy chay Infantino bùng lên sau khi kế hoạch bí mật thành lập công ty FIFA Forward Enterprise (FFE) của ông bị phanh phui. Người đứng đầu FIFA muốn tư nhân hóa bóng đá bằng cách bán 20% cổ phần thương mại của các giải đấu lớn, bao gồm cả World Cup. Dù dự án được gác lại, Infantino vẫn bị cáo buộc cố tình "bán rẻ" các giá trị không thể đong đếm của môn thể thao vua.

Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) đang công khai kêu gọi Infantino từ chức và đe dọa khởi kiện vị chủ tịch ra tòa án Thụy Sĩ. Khối liên minh chống lại FIFA nhanh chóng mở rộng sang Châu Á (AFC) và Bắc, Trung Mỹ (CONCACAF) với tuyên bố rút hoàn toàn sự tín nhiệm cho Infantino. Chủ tịch CONCACAF, Victor Montagliani, một trong những ứng viên nặng ký, được các cường quốc bóng đá như Anh, Đức hậu thuẫn để lật đổ Infantino, giữ chức chủ tịch FIFA.

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Infantino và Ceferin (chủ tịch UEFA) đang đối đầu trực diện.

Ở chiều ngược lại, Infantino vẫn nắm lợi thế nhờ sự ủng hộ của khối ủng hộ, dẫn đầu là Liên đoàn Bóng đá Châu Phi (CAF), Nam Mỹ (CONMEBOL) và các quốc gia Trung Đông. Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đang tích cực vận động hành lang để gom phiếu, giúp Infantino đảm bảo sự tín nhiệm tại khu vực Mỹ La-tinh. Đặc biệt, Saudi Arabia - nước chủ nhà World Cup 2034 - cũng đứng về phía Infantino, sẵn sàng dùng tiềm lực tài chính để hậu thuẫn chủ tịch FIFA.

Tờ Marca cho rằng chiếc ghế chủ tịch của Infantino lung lay dữ dội sau khi ông né tránh một loạt câu hỏi chất vấn trực diện tại Ba Lan. Cơn giận dữ của làng túc cầu thế giới đã lan từ các phòng họp ra mọi ngả đường, đỉnh điểm là tấm biển quảng cáo khổng lồ yêu cầu Infantino từ chức xuất hiện tại Quảng trường Thời đại, New York.

Cuộc đua cạnh tranh cho chiếc ghế chủ tịch FIFA vào 3/2027 sẽ cực kỳ khốc liệt. Vì Infantino, chưa bao giờ bóng đá thế giới chia thành 2 thái cực như hiện tại. The Guardian nhận định các Liên đoàn bóng đá châu lục, cụ thể là các nền bóng đá nhỏ vẫn ủng hộ chính sách của Infantino. Trong khi đó, UEFA bất mãn với kế hoạch "toàn cầu hóa bóng đá" của Infantino và đã ấp ủ lật đổ chiếc ghế chủ tịch FIFA từ lâu.

Hương Ly
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