Champions League trở lại: Tiền của người Anh có cản được PSG, Real Madrid?

TPO - Năm đại diện Premier League mang tham vọng chinh phục Champions League sau mùa hè mua sắm mạnh tay. Trong khi đó, PSG hướng tới chức vô địch thứ ba liên tiếp, còn Real Madrid đặt kỳ vọng vào sự trở lại của HLV Jose Mourinho.

Champions League khởi tranh tuần này với 36 đội tham dự, trong đó có năm đại diện Premier League. Sau kỳ chuyển nhượng tiếp tục chi tiêu mạnh tay, các CLB Anh quyết tâm giải cơn khát danh hiệu kéo dài từ lần đăng quang của Man City năm 2023.

Trong thập niên này, PSG và Real Madrid mỗi đội đã hai lần nâng cúp, ngang tổng số chức vô địch của các CLB Premier League cộng lại. Khoảng cách ấy là động lực để bóng đá Anh tiếp tục đầu tư, trong bối cảnh nhiều đội bóng châu Âu gặp khó khăn về tài chính.

Sức mạnh từ thị trường chuyển nhượng

Man City mở màn bằng chuyến làm khách trên sân Porto vào thứ Ba. Đội bóng Anh mang tới giải đấu hàng tiền vệ mới trị giá tổng cộng 440 triệu USD, gồm Enzo Fernandez, Elliot Anderson và tài năng 18 tuổi Ayyoub Bouaddi.

Liverpool tiếp Atletico Madrid vào thứ Tư, sau khi chi 125 triệu euro để đưa Bradley Barcola về từ PSG. Với Barcola, Alexander Isak và Florian Wirtz, đội chủ sân Anfield có thể tung ra hàng công gồm ba cầu thủ nằm trong nhóm 13 thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Enzo Fernandez gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Ảnh: AP

Chín trong 10 thương vụ đắt giá nhất hè này thuộc về các CLB Anh. Ngoại lệ duy nhất là bản hợp đồng trị giá 125 triệu euro đưa cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà Yan Diomande từ Leipzig tới Real Madrid.

Khoản đầu tư cho cầu thủ 19 tuổi cho thấy chi phí cạnh tranh ở đỉnh cao ngày càng lớn. Ngay cả khi vô địch Champions League mùa này, tiền thưởng Real Madrid nhận từ quỹ phân phối 2,5 tỷ euro của UEFA cũng chỉ vừa đủ trang trải phí chuyển nhượng Diomande và tiền lương của HLV Mourinho.

Ở chiều ngược lại, thương vụ lớn nhất của PSG là tiền vệ Maghnes Akliouche từ Monaco, với giá 50 triệu euro. Con số này thậm chí không lọt vào nhóm 30 vụ chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới trong mùa hè.

PSG hướng tới cột mốc hiếm có

PSG bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc tiếp đón Slovan Bratislava vào thứ Tư. Mục tiêu của thầy trò HLV Luis Enrique là chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp.

Trong kỷ nguyên Champions League, chỉ Real Madrid dưới thời Zinedine Zidane từng làm được điều này, với ba lần đăng quang từ năm 2016 đến 2018.

Ở thời kỳ Cúp C1 châu Âu, khi giải đấu chỉ dành cho các đội vô địch quốc gia và nhà đương kim vô địch, những chuỗi đăng quang kéo dài xuất hiện nhiều hơn. Real Madrid giành năm chức vô địch đầu tiên, bắt đầu từ năm 1956. Ajax và Bayern Munich sau đó đều có ba lần liên tiếp nâng cúp trong thập niên 1970.

Mùa giải năm nay, PSG tiếp tục được đánh giá là ứng viên hàng đầu. Đội bóng của HLV Luis Enrique bổ sung Ferran Torres, người ghi bàn mang về chức vô địch World Cup cho Tây Ban Nha, vào tập thể giàu tính kỷ luật và luôn tích cực di chuyển.

Tuy nhiên, PSG chưa thắng trong 4 trận đã đấu tại Pháp mùa này. Mùa giải quốc nội khởi tranh chưa đầy một tháng sau khi kỳ World Cup dài nhất lịch sử khép lại.

PSG vô địch Champions League. Ảnh: AP

Một khởi đầu chậm tại Champions League vì thế cũng không phải điều bất ngờ với đội bóng Paris. Trong hai mùa giải vô địch gần nhất, PSG lần lượt đứng thứ 11 và 15 ở vòng phân hạng, đều phải vượt qua vòng play-off vào tháng Hai.

Đối thủ đầu tiên của PSG cũng mang tới một câu chuyện đáng chú ý. Slovan Bratislava trở lại sau khi thua cả 8 trận ở mùa 2024/25, lần đầu giải áp dụng thể thức vòng phân hạng với 36 đội.

Lần này, nhà vô địch Slovakia được dẫn dắt bởi Yaya Toure. Cựu tiền vệ từng vô địch Champions League cùng Barcelona năm 2009 đã đưa Slovan vượt qua ba vòng sơ loại, lần lượt loại các đội vô địch Georgia, Thụy Điển và Slovenia.

Ngay trong công việc HLV trưởng đầu tiên, cựu đội trưởng tuyển Bờ Biển Ngà trở thành HLV châu Phi đầu tiên đưa một CLB vào giai đoạn chính của giải đấu.

HLV Mourinho gặp lại Inter, MU đón tân binh

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Inter Milan tại Bernabeu vào thứ Ba mang dấu ấn đặc biệt của HLV Mourinho.

Năm 2010, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đưa Inter lên ngôi tại Champions League sau chiến thắng trước Bayern Munich, cũng trên sân Bernabeu. Ông sau đó rời đội bóng Italy để dẫn dắt Real Madrid.

Sau 16 năm, Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai tại Real, vẫn với hai chức vô địch Champions League trong sự nghiệp. Hành trình tìm kiếm danh hiệu thứ ba mở ra bằng cuộc gặp đội bóng cũ, hiện do HLV Cristian Chivu dẫn dắt. Chivu chính là một thành viên trong đội hình Inter vô địch châu Âu dưới thời HLV Mourinho.

Ngoài Real Madrid, giải đấu mùa này còn có năm CLB từng được Mourinho dẫn dắt, trong đó có Inter và MU.

MU sẽ tiếp Sabah tại Old Trafford vào thứ Năm. Đội bóng Azerbaijan mới được thành lập năm 2017, thời điểm HLV Mourinho còn dẫn dắt MU và Michael Carrick giữ băng đội trưởng. Chín năm sau, Sabah có trận ra mắt Champions League trước đội bóng hiện do HLV Carrick cầm quân.

HLV Jose Mourinho (trái) dẫn dắt Real Madrid gặp lại đội bóng cũ Inter Milan. Ảnh: Real Madrid FC

Como của HLV Cesc Fabregas cũng lần đầu góp mặt, mở màn bằng cuộc tiếp đón Leipzig vào thứ Năm tại sân Giuseppe Sinigaglia.

Hai tân binh còn lại là nhà vô địch Áo LASK và nhà vô địch Na Uy Viking. LASK giành vé nhờ màn lội ngược dòng trước Celtic ở vòng play-off, còn Viking đánh dấu bước tiến mới của bóng đá Na Uy.

Sau khi đội tuyển quốc gia vào tứ kết trong lần đầu dự World Cup sau 28 năm, Na Uy tiếp tục có hai đại diện tại Champions League. Bên cạnh Viking là Bodø/Glimt, đội bóng mùa trước đã chấm dứt 18 năm vắng bóng của các CLB Na Uy ở sân chơi này.

Viking, vừa giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 34 năm, sẽ làm khách trên sân Stuttgart vào thứ Tư. Bodø/Glimt gặp Bayern Munich vào thứ Năm.

Hai trận đấu sớm vào thứ Ba là Club Brugge gặp Aston Villa và AEK Athens tiếp LASK. Aston Villa bước vào giải với tư cách đương kim vô địch Europa League, nhưng chưa thắng và chưa ghi bàn sau ba trận tại Premier League. Trước đó, đội bóng Anh thua PSG 1-2 ở trận tranh Siêu cúp châu Âu tại Salzburg.