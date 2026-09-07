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'Không chinh phục Asiad khó nói chuyện Olympic'

Nguyên Phong

TPO - Vượt khó ở Asiad 20 (Nhật Bản) là tiền đề quan trọng để thể thao Việt Nam hướng đến mục tiêu ở đấu trường cao hơn như Olympic, theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt.

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Nội dung tiếp sức nữ của điền kinh Việt Nam được nhiều kỳ vọng ở Asiad 20

Chế độ tăng, HLV và VĐV yên tâm cống hiến

Sáng 7/9, Cục TDTT đã tiến hành ký kết hợp tác đơn vị đồng hành cùng đoàn TTVN tại Asiad 20 (Nhật Bản). Theo đó, Revive-thương hiệu nước uống thể thao thuộc Suntory PepsiCo Việt Nam trở thành nhà tài trợ đồng hành cùng đoàn TTVN tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (Asiad 20) ở Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết trong thời gian qua, thể thao đã nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chính sách hỗ trợ. Nhờ đó, các HLV, VĐV cũng có động lực và yên tâm tập luyện, thi đấu, cống hiến.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết tiền tài trợ sẽ được sử dụng hỗ trợ VĐV, gồm việc thưởng nóng cho các VĐV đoạt huy chương tại Asiad 20. Mức thưởng nóng dự kiến là 100 triệu đồng cho HCV, 50 triệu đồng HCB và 20-30 triệu đồng cho HCĐ. "Sự động viên kịp thời không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà cả tinh thần, tạo động lực cho VĐV thi đấu. Để phát triển thể thao đòi hỏi không chỉ đầu tư của nhà nước mà cả sự đồng hành của xã hội"-ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết.

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Đoàn TTVN sẽ có đơn vị đồng hành tiếp sức khi tham dự Asiad 20 (Nhật Bản)

Đoàn TTVN sẽ tham dự Asiad 20 với 498 thành viên, trong đó có 348 VĐV, do Phó Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn. Mục tiêu của Việt Nam tại Á vận hội là giành 4-6 HCV, được đánh giá là nhiều thử thách.

Bên cạnh mức thưởng nóng của đoàn, các môn như Bắn súng, điền kinh...cũng treo thưởng cho VĐV đạt thành tích ở Asiad 20. Liên đoàn điền kinh treo thưởng 500 triệu đồng cho HCV nội dung tiếp sức (400 triệu đồng cho VĐV, 100 triệu đồng HLV), 300 triệu đồng cho HCV cá nhân.

Cần chinh phục Asiad trước khi hướng tới Olympic

Theo Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, mục tiêu 4-6 HCV tại Asiad 20 của Việt Nam được đặt ra dựa trên cơ sở các đánh giá về thông số chuyên môn, đối thủ...và nhiều yếu tố khác. Hy vọng HCV của Việt Nam đặt vào các môn: Cầu mây, bắn súng, Karatedo, điền kinh.

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết Cục TDTT thường xuyên làm việc và được báo cáo từ các BHL để từ đó lên kế hoạch cũng như mục tiêu tại Á vận hội. "Nói như vậy không có nghĩa chúng tôi chủ quan. Một số nội dung của chúng ta thành tích ở cấp châu Á nhưng thực tế là đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên cũng có những môn dù đoạt HCV châu lục, chúng tôi cũng cân nhắc việc đối thủ đã gồm những người mạnh nhất chưa. Trong thi đấu thì kết quả còn phụ thuộc nhiều yếu tố. Chúng ta cần xác định mình đầu tư thì họ cũng đầu tư, mình nỗ lực họ cũng dồn sức rất quyết liệt. Mặc dù vậy, việc đặt ra chỉ tiêu HCV như trên có cơ sở cụ thể, đồng thời cũng là hướng để chúng ta phấn đấu, nỗ lực. Nếu tương quan là 50-50 mà chúng ta không nỗ lực thì khó đạt được. Như Cầu mây muốn HCV thì phải đánh bại được Thái Lan"-ông Nguyễn Danh Hoàng Việt nói.

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Cầu mây Việt Nam có tái lập thành tích đoạt HCV tại Asiad 20?

Theo Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt, SEA Games là bước 1 của thể thao Việt Nam, Asiad là bước 2 và để tới Olympic cần phải chinh phục đấu trường Asiad.

Được biết ngày 9/9, Lễ xuất quân đoàn TTVN tham dự Asiad 20 sẽ được tổ chức. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết đoàn sẽ có kế hoạch chu đáo về hậu cần, di chuyển, ăn ở và tập luyện...để các HLV, VĐV tập trung thi đấu.

Nguyên Phong
#Asiad 20 #Nagoya #đoàn Thể thao Việt Nam #Điền kinh #bắn súng

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