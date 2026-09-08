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Thể thao

Erling Haaland tiết lộ sở thích kỳ lạ giúp giải tỏa áp lực

Đặng Lai

TPO - Erling Haaland đang chuẩn bị cùng Manchester City bước vào một mùa giải được dự báo vô cùng khắc nghiệt. Để chuẩn bị cho hành trình ấy, chân sút 26 tuổi đã tìm đến “liệu pháp” chẻ củi.

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Haaland vừa trải qua kỳ World Cup đáng nhớ khi ghi 7 bàn cho Na Uy. Đội tuyển của anh tạo dấu ấn mạnh mẽ bằng cách đánh bại Brazil trước khi dừng bước ở tứ kết sau thất bại 1-2 trước Anh. Màn ăn mừng kiểu Viking của tuyển Na Uy đã trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất giải đấu.

Sau giải đấu, Haaland chỉ có khoảng vài tuần nghỉ ngơi trước khi trở lại với Man City. HLV Enzo Maresca đã cho phép anh bỏ qua chuyến du đấu tiền mùa giải tại Viễn Đông để có thêm thời gian hồi phục. Tuy nhiên, việc thiếu một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải vẫn khiến Haaland cảm thấy không dễ dàng.

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Haaland tiết lộ rằng trong thời gian nhiều áp lực đã qua, anh đã tìm đến “biện pháp” thư giãn là… chẻ củi. Anh dành thời gian tại một căn nhà phụ trong khuôn viên biệt thự ở Cheshire, nơi anh tự chẻ củi rồi đốt lửa để giải tỏa áp lực.

Haaland nói: “Nó mang lại sự bình yên trong tâm trí tôi. Đây là những gì tôi làm khi ở nhà. Trước đây, tôi thường làm vậy ở căn nhà gỗ của mình ở Na Uy. Ở đó, người ta thường làm thế trên núi để tạo ra những khoảnh khắc ấm cúng”.

Haaland cho biết hoạt động này giúp đầu óc được giải tỏa và cho phép anh tận hưởng khoảng thời gian một mình. Ngôi sao 26 tuổi đặc biệt thích ngồi nhìn ngọn lửa, đồng thời nhấn mạnh: “Ngắm nhìn lửa mang lại cảm giác bình yên tuyệt đối. Đó là một trong những điều tôi thích ngắm nhìn nhất. Thiên nhiên là cuộc sống của tôi”.

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Sở thích này được Haaland học từ cha mình, Alfie Haaland. Cựu cầu thủ Leeds United và Man City từng dạy con trai rằng củi có thể khiến con người “nóng” nhiều lần: từ việc chặt cây, bổ củi, đem củi đi phơi, vận chuyển vào nhà cho tới cuối cùng đốt chúng. Với Haaland, đây không đơn thuần là một công việc nhà mà còn trở thành phương pháp giúp anh cân bằng cuộc sống.

Dù vậy, Haaland thừa nhận anh chưa từng trải qua tình huống tương tự. Vì việc thi đấu tại World Cup rồi lập tức trở lại cấp CLB khiến anh gần như không có đủ thời gian để thực sự tách mình khỏi bóng đá. “Đôi khi chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi”, Haaland chia sẻ.

Anh cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở thể lực mà còn ở trạng thái tinh thần. Hết World Cup lại phải chinh chiến ở Siêu Cúp Anh rồi Ngoại hạng Anh, Haaland tin rằng anh cần có thời gian để thực sự xử lý và “hấp thụ” những gì đã trải qua.

Đêm nay, Haaland sẽ bước vào mặt trận thứ 4 trong vòng 2 tháng: Champions League. Anh hiện đã có 57 bàn sau 58 lần ra sân tại Champions League và đang tiến rất gần những cột mốc lịch sử. Việc tìm ra cách duy trì sự cân bằng giữa thi đấu và nghỉ ngơi sẽ đóng vai trò quan trọng nếu anh muốn tiếp tục phá những kỷ lục của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Đặng Lai
#Haaland #Manchester City #chẻ củi #giải tỏa áp lực #bóng đá #Man City #Premier League

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