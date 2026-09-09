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Haaland lập cú đúp, Man City thắng dễ Porto tại Champions League

Trọng Đạt

TPO - Erling Haaland ghi cả hai bàn giúp Man City đánh bại Porto 2-0 trên sân khách, qua đó tạo khởi đầu thuận lợi tại Champions League.

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Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Man City vượt qua Coventry ở Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, Haaland tiếp tục đóng vai người hùng trước Porto ở trận mở màn Champions League 2026/27.

Tiền đạo người Na Uy đánh đầu vào góc xa mở tỷ số chỉ hai phút sau giờ nghỉ, trước khi hoàn tất cú đúp bằng một pha dứt điểm sệt trong thời gian bù giờ. Anh nâng thành tích ghi bàn cho Man City tại Champions League lên 36 bàn sau 40 lần ra sân.

Sân Dragao từng chứng kiến Man City thua Chelsea trong trận chung kết Champions League năm 2021. Lần trở lại này mang đến niềm vui cho đội bóng Anh, với thế trận áp đảo và chiến thắng thuyết phục.

Đoàn quân của HLV Enzo Maresca tiếp nối phong độ khởi đầu mùa giải với ba trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh. Man City kiểm soát trận đấu, trong đó tiền vệ trẻ Ayyoub Bouaddi gây ấn tượng ngay ở lần đầu đá chính cho đội bóng.

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Trong hiệp một, thủ môn Diogo Costa là điểm tựa giúp Porto chống đỡ những đợt tấn công của đội khách. Anh hai lần cứu thua xuất sắc trước các pha dứt điểm của Haaland, đồng thời cản phá những cơ hội của Antoine Semenyo và Phil Foden.

Ở chiều ngược lại, Porto gần như không tạo được sức ép. Dù toàn thắng cả năm trận đầu mùa tại giải vô địch quốc gia, đội bóng của HLV Francesco Farioli không tung ra nổi cú sút nào trong 45 phút đầu tiên.

Sau bàn mở tỷ số của Haaland, chủ nhà có cơ hội đáp trả khi Alan Varela cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. William Gomes cũng dứt điểm ra ngoài. Porto khép lại trận đấu mà không buộc thủ môn Gianluigi Donnarumma phải thực hiện bất kỳ pha cứu thua nào.

Thất bại này nối dài thành tích kém thuyết phục của Porto trước các đại diện bóng đá Anh. Nhà vô địch châu Âu năm 2004 chỉ thắng hai trong 17 lần đối đầu gần nhất tại cúp châu Âu.

Với Man City, chiến thắng tại Dragao là bước khởi đầu thuận lợi trên hành trình tìm lại ngôi vương Champions League. Sau ba mùa liên tiếp bị Real Madrid loại, đội bóng của Maresca hướng tới lần đầu nâng cúp kể từ mùa giải giành cú ăn ba năm 2023.

Trọng Đạt
#Haaland #Man City #Porto #Champions League #bóng đá #cúp châu Âu #thắng lợi

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