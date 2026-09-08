Nhận định Real Madrid vs Inter Milan, 02h00 ngày 8/9: Đại chiến ngày mở màn

2 mùa giải gần đây là quãng thời gian tương đối khó khăn đối với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ở chiến dịch Champions League gần nhất, Real Madrid dừng bước tại tứ kết sau khi nhận thất bại chung cuộc 4-6 trước Bayern Munich. Trên đấu trường quốc nội, họ cũng không thể giành danh hiệu, chứng kiến Barcelona vượt lên dẫn đầu La Liga. Thành tích đó rõ ràng không đáp ứng được kỳ vọng của ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Real Madrid, và những biến động trên băng ghế huấn luyện đã xuất hiện.

Mùa hè năm nay, Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng Hoàng gia và bước đầu tạo ra những tín hiệu tích cực với 3 chiến thắng sau 4 trận. Thất bại duy nhất của Real Madrid dưới thời Mourinho đến ở chuyến làm khách trên sân Betis cuối tuần qua, nơi họ bất ngờ thua 0-1. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào tỷ số, có thể đánh giá thấp màn trình diễn của Real. Đội bóng áo trắng kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Real tung ra 20 cú sút so với 10 của Betis, có 8 lần đưa bóng đi trúng đích và tạo ra tới 7 cơ hội đáng chú ý. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ lên tới 2,91, vượt xa con số 0,77 của đối thủ. Việc bị từ chối những bàn thắng vì lỗi việt vị, Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền và thủ môn Alvaro Valles có một ngày thi đấu xuất thần khiến Real ra về tay trắng.

Ở phía bên kia, Inter Milan không thể sánh với Real Madrid về số danh hiệu Champions League, nhưng xét riêng mùa giải vừa qua, đại diện Italia lại thành công hơn. Nerazzurri giành chức vô địch quốc gia và Coppa Italia, qua đó khẳng định sức mạnh ở đấu trường trong nước. Dẫu vậy, chiến dịch Champions League của Inter lại kết thúc theo cách khó tin khi họ bị Bodo Glimt loại ngay từ vòng 1/16 với tổng tỷ số 2-5. Đây là kết quả gây bất ngờ nhất chiến dịch, đặc biệt khi Inter từng lọt vào chung kết Champions League mùa 2024/25.

Inter đang chứng minh quyết tâm trở lại mạnh mẽ ở đấu trường châu Âu. Nerazzurri toàn thắng cả 3 trận đầu mùa và đã vượt qua một bài kiểm tra quan trọng khi đánh bại Napoli 3-2 cuối tuần qua. Inter từng bị dẫn 0-2 chỉ trong khoảng thời gian từ phút 50 đến 53 nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh, ghi liên tiếp 3 bàn để hoàn tất màn ngược dòng. Bàn thắng quyết định đến ở phút 90+1, cho thấy khả năng duy trì sức ép và tinh thần chiến đấu của đội bóng thành Milan.

Bỏ qua trận thua Betis, 3 chiến thắng trong 4 trận dưới thời Mourinho cho thấy đội bóng đang dần thích nghi với những yêu cầu chiến thuật mới. Với Mbappe là mũi nhọn, đội bóng Hoàng gia có khả năng gây sức ép lớn trong những trận đấu mà họ kiểm soát bóng và đẩy cao đội hình.

Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề cần được cải thiện. Một đội bóng đặt mục tiêu tiến sâu tại Champions League không thể thường xuyên phung phí những cơ hội rõ ràng, đặc biệt trước những đối thủ có khả năng trừng phạt sai lầm như Inter.

3 chiến thắng liên tiếp đầu mùa, trong đó có màn ngược dòng trước Napoli, chứng tỏ đội bóng của Chivu đang có trạng thái tinh thần tốt. Inter cũng chứng minh rằng họ không dễ dàng sụp đổ ngay cả khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Khả năng thi đấu mạnh mẽ ở những phút cuối có thể trở thành vũ khí quan trọng trong cuộc đối đầu với Real.

Điểm khác biệt có thể nằm ở kinh nghiệm thi đấu tại những thời khắc quyết định. Real thường biết cách tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt tại Champions League, trong khi Inter dưới thời Chivu đang trên hành trình xây dựng một diện mạo mới. Chính vì vậy, trận đấu được dự báo sẽ rất giằng co, khi Real có lợi thế về kinh nghiệm và chất lượng cá nhân, còn Inter sở hữu sự ổn định cùng tinh thần chiến đấu đáng nể

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Inter Milan

Real Madrid đang chịu tổn thất đáng kể về nhân sự trước trận đại chiến. Endrick và Ferland Mendy tiếp tục phải ngồi ngoài và dự kiến chỉ có thể trở lại vào giữa tháng 9. Raul Asencio cũng đang điều trị chấn thương xương chày và chưa được kỳ vọng tái xuất trước cuối tháng.

Ở chiều tích cực, Tiago Pitarch và Militao đã trở lại tập luyện. Nếu quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi, cả hai có thể sớm được đưa trở lại danh sách đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, sự vắng mặt đáng chú ý nhất vẫn là Rodrygo. Tiền đạo người Brazil đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo và dự kiến phải tới cuối tháng 12 mới có thể trở lại sân cỏ. Đây chắc chắn là tổn thất lớn đối với chiều sâu hàng công của Real Madrid.

Ngoài những ca chấn thương, Real còn không thể sử dụng Arda Guler và Eduardo Camavinga do cả hai phải nhận thẻ đỏ ở trận Champions League gần nhất. Việc thiếu Camavinga khiến khả năng xoay tua tuyến giữa của Mourinho bị ảnh hưởng, trong khi Guler cũng là một phương án giàu tính sáng tạo.

Tình hình lực lượng của Inter Milan tương đối thuận lợi hơn. Mối quan tâm chủ yếu của đội bóng Italia là Jed Spence, người đang hồi phục chấn thương ở chân. Tuy nhiên, hậu vệ này đã trở lại tập luyện và có khả năng sớm góp mặt trong danh sách đăng ký.

Inter Milan đang có phong độ tốt hơn và sở hữu tâm lý rất tích cực sau màn ngược dòng trước Napoli. Nhìn tổng thể, Real Madrid vẫn được đánh giá cao hơn về danh tiếng, kinh nghiệm Champions League và chất lượng cá nhân. Đây hứa hẹn là một cuộc đối đầu cân bằng, nơi kinh nghiệm và chất lượng của Real Madrid sẽ phải đối mặt với sức chiến đấu, sự ổn định và tinh thần không bỏ cuộc của Inter Milan.