Khởi tranh Champions League 2026/27: PSG săn cú ăn ba liên tiếp, Arsenal dẫn đầu dự đoán vô địch

TPO - PSG bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương Champions League 2026/27 trước sự cạnh tranh của hàng loạt ông lớn. Theo Opta, Arsenal và Bayern Munich mới là hai ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp tại Madrid.

PSG hướng tới chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp.

Champions League 2026/27 trở lại với lượt trận mở màn giai đoạn phân hạng vào rạng sáng mai, khởi động cuộc đua tới trận chung kết tại Madrid ngày 5/6 năm sau. PSG hướng tới lần thứ 3 liên tiếp nâng cúp, trong khi năm đại diện bóng đá Anh cùng nuôi tham vọng ngăn cản đội bóng thành Paris.

Tuy nhiên, theo Opta, Arsenal là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch với xác suất 20,4%. Sau khi về nhì mùa trước, thầy trò HLV Mikel Arteta được kỳ vọng tiến thêm một bước để chạm tay vào danh hiệu.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa Arsenal và Bayern Munich rất sít sao. Đội bóng Đức, từng thua PSG ở bán kết mùa trước, có xác suất đăng quang 20%, chỉ kém đại diện thành London 0,4%.

Arsenal dẫn đầu dự đoán vô địch Champions League 2026/27.

Man City đứng thứ ba với 12,7%, trong khi khả năng PSG bảo vệ thành công ngôi vương được đánh giá ở mức 7,3%, xếp thứ tư. Cả năm đại diện Premier League đều góp mặt trong nhóm 10 ứng viên hàng đầu và có hơn 50% khả năng giành vé vào vòng 1/8.

Lịch thi đấu ở giai đoạn phân hạng cũng mang đến những thuận lợi và thử thách khác nhau cho các ứng viên. Dựa trên bảng xếp hạng sức mạnh của Opta, Liverpool có kết quả bốc thăm dễ thở nhất trong số các đội bóng Anh. Stuttgart sở hữu lịch đấu thuận lợi nhất toàn giải, còn Inter Milan có lịch đấu thuận lợi nhất trong nhóm hạt giống số một.

Arsenal cũng được đánh giá có lịch đấu tương đối thuận lợi. Dù phải chạm trán Real Madrid và Bayern Munich, thầy trò Arteta đồng thời gặp Sabah và Slovan Bratislava, hai CLB có thứ hạng thấp nhất trong số các đội dự giải theo bảng xếp hạng sức mạnh của Opta.

Ở chiều ngược lại, Man City đối mặt lịch đấu khó nhất trong số các đại diện Premier League và chỉ có 5 đội trên toàn giải gặp lịch đấu khó hơn họ.

Nhà vô địch năm 2023 phải chạm trán Barcelona và PSG, hai đối thủ lớn thuộc nhóm hạt giống số một. Ngay cả ở nhóm hạt giống số ba, Man City cũng gặp thử thách đáng gờm là Napoli, đội đứng thứ 24 trên bảng xếp hạng sức mạnh của Opta.

Dù vậy, mức độ khó của lịch thi đấu không quyết định hoàn toàn thứ hạng. Mùa trước, Arsenal đứng đầu giai đoạn phân hạng, sau khi được Opta đánh giá thuộc nhóm có lịch đấu dễ thở nhất. Trong khi đó, Bayern Munich vẫn giành vị trí thứ hai dù phải đối đầu tập hợp đối thủ khó nhất trong số 36 đội tham dự.