Dàn tuyển thủ U20 Việt Nam dự VCK U20 World Cup giờ ra sao?

TPO - Mùa hè năm 2017 vẫn là một mốc son chói lọi trong biên niên sử bóng đá nước nhà. Với đầu tàu là HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 Việt Nam đã viết nên câu chuyện cổ tích khi trở thành đội tuyển 11 người đầu tiên của Việt Nam tham dự một VCK World Cup. 9 năm sau ngày ấy, 21 chàng trai trẻ đã đi trên những con đường khác nhau...

Đỉnh cao danh vọng

Ở đỉnh cao của danh vọng là Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Tiến Linh. Nhờ nỗ lực bền bỉ, 4 cầu thủ trên đã biến bệ phóng U20 năm nào thành sự nghiệp lẫy lừng.

Quang Hải - chàng trai từng nhận lại tấm băng thủ quân từ tay Trọng Đại trong trận đấu ở VCK năm 2017 - đã trở thành biểu tượng của sự bền bỉ với kỷ lục 88 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ba lần bước lên đỉnh vinh quang Đông Nam Á và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp CLB trong màu áo Hà Nội FC và Công an Hà Nội.

Quang Hải cũng trở thành những ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á, sánh vai cùng Chanathip Songkrasin, Teerathon Bunmathan… Chung nhịp thăng hoa ấy là Nguyễn Hoàng Đức, người sở hữu tới 3 Quả bóng Vàng cùng bản hợp đồng nặng đô giúp anh vững vàng trong tốp những ngôi sao đắt giá nhất nước nhà.

Thậm chí, vị thế của Hoàng Đức đã vươn tới vị trí đỉnh cao Đông Nam Á. Các báo khu vực đều thừa nhận anh là tiền vệ trung tâm hay nhất, bền bỉ nhất của Đông Nam Á.

Hoàng Đức được cả Đông Nam Á thừa nhận là tiền vệ trung tâm hay nhất

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu sau chuỗi ngày dài kiên cường chống chọi với chấn thương dai dẳng đã trở lại sân cỏ một cách mạnh mẽ. Anh lập tức khẳng định đẳng cấp bằng chiếc cúp vô địch LPBank V.League 1 danh giá. Ngoài ra Văn Hậu cũng sưu tập đủ những danh hiệu ở các cấp độ như SEA Games, ASEAN Cup.

Còn Nguyễn Tiến Linh, dù phong độ có đôi lúc thăng trầm theo thời gian, song anh là một trong những chân sút cự phách của bóng đá nội với danh hiệu Quả bóng Vàng, 2 huy chương vàng SEA Games và các chức vô địch khu vực. Họ chính là tấm gương cho tài năng được nuôi dưỡng bằng sự chuyên nghiệp và ý chí sắt đá.

Dưới tầng hào quang rực rỡ ấy là nhóm cầu thủ đã có những năm tháng cống hiến đầy tự hào và chạm tới đỉnh cao ở những thời khắc lịch sử. Tiêu biểu nhất chính là thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Sau hành trình cùng U20 Việt Nam tại VCK World Cup 2017, Tiến Dũng tiếp tục thăng hoa ở Thường Châu. Những pha cản phá luân lưu xuất thần năm 2018 đã thay đổi hoàn toàn số phận Tiến Dũng. Dù những năm tháng sau này không thể giữ vững vị thế ở đội tuyển, song Tiến Dũng vẫn biết cách tạo nên một sự nghiệp ổn định ở cấp CLB.

Tiến Dũng, Thanh Thịnh từng khoác áo đội tuyển Việt Nam

Anh hiện tại đã tìm thấy sự bình yên nơi khung gỗ SHB Đà Nẵng. Cùng cảnh ngộ với những nốt trầm sau đỉnh cao là Trần Đình Trọng. Những chấn thương đứt dây chằng nghiệt ngã đã cướp đi giai đoạn đỉnh cao nhất của trung vệ tài hoa này, dẫu vậy tư duy chơi bóng thông minh của anh vẫn luôn nhận được sự tôn trọng lớn từ giới chuyên môn.

Những cái tên quen thuộc khác như Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài hay Đinh Thanh Bình đều đã nếm trải đủ ngọt bùi danh hiệu, dù giờ đây họ đang phải nỗ lực tìm lại vị thế ở những CLB mới hay giải đấu hạng dưới. NHM cũng có thể nói điều tương tự với Trần Thanh Sơn, Đỗ Sỹ Huy, Dương Văn Hào, Đỗ Thanh Thịnh

Ở một khía cạnh nào đó, cũng phải kể ra những Thanh Hậu, Tấn Sinh, Minh Dĩ… Dù có thể sự nghiệp không suôn sẻ, không được truyền thông săn đón mỗi ngày, nhưng chí ít là họ vẫn bám trụ lại được với sân chơi chuyên nghiệp, vẫn có thể sống khỏe nhờ bóng đá. Nhóm cầu thủ này đang lặng lẽ cống hiến ở các đội bóng tầm trung tại V.League hoặc giải Hạng Nhất.

Bóng đá chuyên nghiệp vốn khắc nghiệt. Đó là lý do Nguyễn Bá Minh Hiếu, thủ môn dự bị của U20 Việt Nam tại VCK World Cup 2017 đã phải rời xa ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp. Sau đó anh làm công việc khác và gắn bó với bóng đá trên sân “phủi”.

Trọng Đại đã được trao cơ hội nhưng không thành công

Một cuộc chia tay nhiều tiếc nuối khác là tiền vệ Tống Anh Tỷ. Cựu cầu thủ Becamex Bình Dương năm ngoái cũng đã nói lời chia tay bóng đá đỉnh cao để chuyển hướng sang con đường kinh doanh.

Thế nhưng, tiếc nuối nhất phải là thủ quân Nguyễn Trọng Đại. Cầu thủ này đã sa sút đến khó tin. Anh từng được đánh giá sở hữu tố chất thiên bẩm, thể hình lý tưởng và thời điểm 2017 còn được đánh giá vượt trội hơn cả những Quang Hải, Hoàng Đức, nhưng rồi Trọng Đại đã trượt dài.

Ở tuổi 29, khi các đồng đội cùng lứa đang bước vào độ chín rực rỡ nhất của đời cầu thủ thì cựu đội trưởng U20 Việt Nam, trên trang Facebook cá nhân, đã phải chấp nhận thừa nhận mình “đã thất bại và trắng tay”.

Những cám dỗ ngoài sân cỏ không thể vượt qua, cùng chấn thương nặng ập đến, đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chuyên nghiệp của một tài năng từng được cả nền bóng đá kỳ vọng. Mới đây, Trọng Đại đã phải khẩn cầu một cơ hội tìm việc làm từ cộng đồng. Đó không chỉ là nỗi đau riêng của một cá nhân, mà còn là bài học đắt giá cho bất kỳ cầu thủ trẻ nào trên con đường dấn thân vào sự nghiệp quần đùi áo số.