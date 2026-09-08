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Thể thao

Cầu thủ bị bắt vì tình nghi hạ độc, khiến đồng đội bỏ mạng

Đặng Lai

TPO - Một cầu thủ nghiệp dư 35 tuổi tại Đức đã bị bắt giữ với cáo buộc đầu độc khiến người đồng đội tử vong trong một chuyến dã ngoại cuối mùa giải. Vụ việc được cơ quan công tố nghi ngờ đây là hành vi trả thù cá nhân.

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(Hình ảnh có tính chất minh họa)

Nghi phạm có tên Marius (35 tuổi). Anh ta bị bắt vào ngày 1 tháng 9 vừa qua với cáo buộc đã lén bỏ chất độc hại chết người đồng đội Philipp (30 tuổi) khi toàn đội TuS Rockenberg tổ chức chuyến đi tới Dresden để tổng kết mùa giải 2025.

Trong chuyến đi diễn ra năm ngoái, Philipp bắt đầu cảm thấy không khỏe. Khi về nhà, sức khỏe anh suy kiệt đột ngột buộc gia đình phải gọi cấp cứu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, anh đã qua đời vào ngày 16/6/2025. Ban đầu, người thân tưởng rằng anh bị ngộ độc thực phẩm do đội bóng có ăn cá trong chuyến dã ngoại.

Tuy nhiên, tất cả đều đặt câu hỏi vì sao chỉ riêng Philipp có triệu chứng ngộ độc mà toàn bộ các thành viên của đội vẫn bình an vô sự. Cơ quan kiểm tra quyết định khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nguyên nhân tử vong là do suy đa tạng nhiễm khuẩn bắt nguồn từ ngộ độc chất độc.

Cơ quan điều tra nhanh chóng thẩm vấn những đồng đội của Philipp. Công tố viên cấp cao Thomas Hauburger chia sẻ với truyền thông địa phương: "Chúng tôi nhận định rằng đây là một hành vi trả thù".

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Cảnh sát kết luận Philipp qua đời sau khi bị đầu độc

Sau nhiều tháng điều tra, các công tố viên kết luận Marius là nghi phạm số 1. Cầu thủ này vừa bị bắt đi vào tuần trước. Theo những nhân chứng tại địa phương Rockenberg, mâu thuẫn giữa Philipp và Marius có thể bắt nguồn từ một người phụ nữ. Đáng chú ý, nghi phạm Marius đã đăng ký kết hôn dân sự và dự kiến tổ chức hôn lễ lớn trong tháng này - đồng nghĩa với việc anh ta bị bắt chỉ khoảng hai tuần trước đám cưới.

Trưởng bộ phận bóng đá của CLB TuS Rockenberg, ông Manuel Barufe, chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều bất ngờ và sốc. Không ai có thể ngờ tới điều này. Chúng tôi hy vọng cảnh sát sẽ làm sáng tỏ hoàn toàn những gì đã diễn ra".

Đại diện TuS Rockenberg cũng đưa ra thông cáo chính thức trên mạng xã hội: “Sau khi phải đón nhận sự ra đi đột ngột của một người đồng đội vào năm ngoái, những diễn biến vào tuần trước (cảnh sát bắt Marius) một lần nữa khiến chúng tôi không nói nên lời. Hiện tại, không ai trong chúng tôi có thể thấu suốt được cú sốc này.

Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào quá trình làm việc của các cơ quan chức năng và tin rằng vụ việc sẽ được điều tra sáng tỏ. Trước hoàn cảnh vô cùng đau buồn và xúc động đối với tất cả những người liên quan tại CLB, chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận nào về cuộc điều tra đang diễn ra. Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết và trân trọng yêu cầu mọi người không tiếp cận các cầu thủ, huấn luyện viên hay ban lãnh đạo để chất vấn. Xin chân thành cảm ơn sự thấu hiểu của tất cả”.

Đặng Lai
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