Messi và Ronaldo lần đầu tiên chung đội

TPO - Suốt gần hai thập kỷ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo luôn được biết đến như những đối thủ lớn nhất của nhau. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hai huyền thoại này lần đầu tiên đứng chung chiến tuyến? Giấc mơ của hàng triệu người hâm mộ có thể trở thành hiện thực khi Messi và Ronaldo đứng trước khả năng khoác áo cùng một đội trong một sự kiện đặc biệt.

Ronaldo và Messi

Suốt gần hai thập kỷ, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo luôn được xem là hai thái cực lớn nhất của bóng đá thế giới. Họ cạnh tranh danh hiệu, đối đầu trên sân cỏ, thay nhau thống trị các giải thưởng cá nhân và tạo nên một trong những cuộc đối đầu cá nhân vĩ đại nhất lịch sử. Thế nhưng, có một điều mà người hâm mộ chưa từng được chứng kiến: Messi và Ronaldo đứng chung chiến tuyến.

Kịch bản tưởng như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của người hâm mộ giờ đây đang có cơ hội trở thành sự thật. Theo những thông tin mới xuất hiện, Carlos Tevez đang lên kế hoạch tổ chức trận đấu chia tay đầy đặc biệt và mong muốn biến sự kiện này thành ngày hội của những huyền thoại. Trong danh sách những cái tên mà cựu tiền đạo người Argentina mời tham dự có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Điều đáng nói, Tevez không chỉ muốn đưa hai siêu sao này đến cùng một trận đấu. Mục tiêu của anh là Messi cùng Ronaldo khoác áo cùng một đội bóng. Carlos Tevez chia sẻ: "Tôi luôn mơ ước được thấy Cristiano và Leo sát cánh trong cùng một đội. Họ là những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi đã liên hệ với họ, đặc biệt là Cristiano. Tôi nói với cậu ấy: 'Cristiano, tôi muốn cậu và Messi cùng thi đấu trong một đội ở trận đấu chia tay của tôi. Để cả thế giới có thể chứng kiến ​​khoảnh khắc kỳ diệu này một lần và mãi mãi'.

Cậu ấy nói sẽ tham gia. Việc thuyết phục Leo cũng không khó khăn gì. Cả hai đều đã đồng ý, và tôi cảm thấy rất hào hứng. Trận đấu này chắc chắn sẽ vô cùng xúc động".

Cuộc tái ngộ này sẽ quy tụ hai trong số những ngôi sao bóng đá vĩ đại nhất; họ đã dành phần lớn sự nghiệp để đối đầu nhau nhưng chưa từng sát cánh trong cùng một màu áo ở cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia.

Tevez có mối liên hệ đặc biệt với cả hai cầu thủ này: anh từng chung phòng thay đồ với Messi tại tuyển Argentina và từng sát cánh cùng Ronaldo trong màu áo Manchester United. Trận đấu chia tay này hứa hẹn sẽ là một sự kiện bóng đá lớn, nơi Tevez dự kiến ​​sẽ quy tụ nhiều đồng đội cũ cũng như các đối thủ từng chạm trán anh trong suốt sự nghiệp.

Nếu sự kiện diễn ra đúng kế hoạch, Messi và Ronaldo sẽ cùng khoác áo một đội tại sân La Bombonera, mang đến cho người hâm mộ cơ hội hiếm hoi được chứng kiến ​​hai huyền thoại này sát cánh bên nhau.