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Thể thao

Dấu ấn tiên phong, hướng đến cộng đồng trên hành trình hai thập kỷ của Western Pacific Group

Nam Khánh

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Western Pacific Group tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững khi gắn hoạt động đầu tư, phát triển dự án với trách nhiệm xã hội tại địa phương thông qua Giải chạy thiện nguyện Run For Children 2026.

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Western Pacific Group từng bước xây dựng hệ sinh thái Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics tại nhiều khu vực kinh tế trọng điểm như Bắc Ninh, Ninh Bình.

Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp, doanh nghiệp còn định hướng xây dựng các dự án gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nơi dự án được triển khai.

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Giải chạy thiện nguyện Run For Children 2026 hướng đến cộng đồng và thế hệ tương lai.

Dấu ấn này được thể hiện rõ trong chuỗi hoạt động nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Western Pacific Group. Trong đó, Run For Children 2026 được tổ chức tại Khu công nghiệp Yên Phong II-A, tỉnh Bắc Ninh, là một trong những hoạt động trọng tâm, kết nối khách hàng, đối tác, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và cán bộ nhân viên cùng tham gia một sự kiện thể thao cộng đồng mang ý nghĩa thiện nguyện.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc giải chạy được tổ chức ngay trong không gian dự án khu công nghiệp do Western Pacific Group phát triển. Trên cung đường chạy 4 km, các vận động viên đi qua những tuyến đường nội khu, cảnh quan công nghiệp, nhà xưởng và hạ tầng đang hiện hữu.

Hình ảnh đó tạo nên sự kết nối giữa hành trình 20 năm phát triển của doanh nghiệp với cam kết đồng hành cùng địa phương thông qua những hoạt động thiết thực.

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Các vận động viên chạy tại nội khu Khu công nghiệp Yên Phong II-A, tỉnh Bắc Ninh

Thông qua giải chạy, Western Pacific Group cùng các đơn vị đồng hành đã chung tay với Chương trình học bổng “Tiếp sức tương lai”, trao tặng 200 suất học bổng cho học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hoạt động này thể hiện mong muốn của doanh nghiệp trong việc tiếp thêm động lực học tập cho thế hệ trẻ, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trách nhiệm xã hội tới khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Ông Nguyễn Đình Quang - Phó Tổng giám đốc Western Pacific Group cho biết: sự phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với sự phát triển bền vững của địa phương. Bên cạnh việc kiến tạo hạ tầng công nghiệp và logistics, Western Pacific Group mong muốn tạo ra những giá trị cộng đồng dài hạn, trong đó giáo dục và thế hệ trẻ là một trong những lĩnh vực được đặc biệt quan tâm.

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Lễ trao học bổng “Tiếp sức tương lai” trong khuôn khổ Giải chạy Run For Children 2026

Sau hai thập kỷ phát triển, Western Pacific Group tiếp tục theo đuổi định hướng xây dựng hệ sinh thái Cụm liên kết ngành Khu công nghiệp & Logistics hiện đại, hiệu quả và bền vững. Song song với đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì các hoạt động cộng đồng có chiều sâu, góp phần đưa trách nhiệm xã hội trở thành một phần trong chiến lược phát triển dự án.

Với tinh thần “20 năm vững bước – Tiếp sức tương lai”, Western Pacific Group không chỉ đánh dấu cột mốc 20 năm bằng những thành quả trong phát triển hạ tầng, mà còn bằng những hành động sẻ chia cụ thể, hướng tới cộng đồng và thế hệ tương lai.

Nam Khánh
#Western Pacific Group #Phát triển bền vững #Hệ sinh thái ngành công nghiệp #Giải chạy thiện nguyện #Học bổng Tiếp sức tương lai

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