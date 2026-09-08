Becamex TPHCM xuất quân, chờ ngày trở lại V.League

Ngày 8/9, CLB bóng đá Becamex TPHCM đã làm lễ xuất quân giải hạng Nhất, hướng đến giành thứ hạng cao. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Hồ Hồng Thạch cho biết: "Mục tiêu của đội bóng ở mùa giải năm nay là xây dựng tập thể mạnh, thi đấu cống hiến, hiệu quả và nỗ lực giành quyền trở lại sân chơi V.League 1. Đây là hành trình không dễ dàng nhưng chúng tôi tin với sự đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm, đội có thể biến mục tiêu thành hiện thực".
Đội bóng từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam rớt hạng mùa giải trước. Becamex TPHCM năm nay có sự bổ sung của những tân binh chất lượng và giàu kinh nghiệm như Hoàng Vũ Samson, Châu Ngọc Quang, Daniel dos Anjos...Dẫn dắt Becamex TPHCM là HLV người Tây Ban Nha, Gerard Albadalejo, người từng để lại dấu ấn trong màu áo Ninh Bình mùa trước.
Cuộc đua thăng hạng V.League mùa sau ở giải Hạng nhất được dự báo sẽ xoay quanh những cái tên gồm Công an Nhân dân, Hưng Yên và Becamex TPHCM. Trong số này, Công an Nhân dân tỏ ra có lợi thế khi được đầu tư tốt, do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt.
HLV Gerard Albadalejo cho biết giải Hạng nhất (V.League 2) năm nay giàu tính cạnh tranh. Becamex TPHCM vì vậy cần trở thành tập thể đoàn kết, chơi thứ bóng đá hấp dẫn để phục vụ giới hâm mộ, đồng thời trở lại với vị thế từng có.