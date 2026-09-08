Becamex TPHCM xuất quân, chờ ngày trở lại V.League

TPO - Với dàn quân giàu kinh nghiệm như Hoàng Vũ Samson, Ngô Tùng Quốc, Bùi Vĩ Hào...Becamex TPHCM dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo được đánh giá sẽ là đối thủ trong cuộc đua giành vé thăng hạng V.League với Công an Nhân dân hay Hưng Yên ở mùa giải tới.

Becamex TPHCM từng là thế lực của bóng đá Việt Nam trước khi rớt hạng mùa trước (ảnh Anh Hoà)

Ngày 8/9, CLB bóng đá Becamex TPHCM đã làm lễ xuất quân giải hạng Nhất, hướng đến giành thứ hạng cao. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch CLB Hồ Hồng Thạch cho biết: "Mục tiêu của đội bóng ở mùa giải năm nay là xây dựng tập thể mạnh, thi đấu cống hiến, hiệu quả và nỗ lực giành quyền trở lại sân chơi V.League 1. Đây là hành trình không dễ dàng nhưng chúng tôi tin với sự đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm, đội có thể biến mục tiêu thành hiện thực".

HLV Gerard Albadalejo từng cùng Ninh Bình tạo mạch thắng ấn tượng ở V.League 2025/26 (ảnh Anh Hoà)

Đội bóng từng là thế lực một thời của bóng đá Việt Nam rớt hạng mùa giải trước. Becamex TPHCM năm nay có sự bổ sung của những tân binh chất lượng và giàu kinh nghiệm như Hoàng Vũ Samson, Châu Ngọc Quang, Daniel dos Anjos...Dẫn dắt Becamex TPHCM là HLV người Tây Ban Nha, Gerard Albadalejo, người từng để lại dấu ấn trong màu áo Ninh Bình mùa trước.

Cuộc đua thăng hạng V.League mùa sau ở giải Hạng nhất được dự báo sẽ xoay quanh những cái tên gồm Công an Nhân dân, Hưng Yên và Becamex TPHCM. Trong số này, Công an Nhân dân tỏ ra có lợi thế khi được đầu tư tốt, do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt.

Cuộc đua ở V.League 2 dự báo sẽ xoay quanh Công an Nhân dân, Hưng Yên và Becamex TPHCM (ảnh Anh Hoà)

HLV Gerard Albadalejo cho biết giải Hạng nhất (V.League 2) năm nay giàu tính cạnh tranh. Becamex TPHCM vì vậy cần trở thành tập thể đoàn kết, chơi thứ bóng đá hấp dẫn để phục vụ giới hâm mộ, đồng thời trở lại với vị thế từng có.