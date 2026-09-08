Nhận định Club Brugge vs Aston Villa, 23h45 ngày 8/9: Chuyến làm khách giông bão

TPO - Nhận định bóng đá Club Brugge vs Aston Villa, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa khởi đầu hành trình tại Champions League bằng chuyến làm khách giông bão đến nước Bỉ. Đội đương kim vô địch Europa League đang chật vật tìm lại chính mình, trong khi chủ nhà Club Brugge hừng hực khí thế.

Nhận định trước trận Club Brugge vs Aston Villa

Cuộc tái ngộ tại Bỉ đánh dấu lần thứ tư hai đội bóng chạm trán nhau trong vòng hai năm qua. Aston Villa hành quân đến sân khách với tư cách nhà đương kim vô địch Europa League, sau chiến tích lịch sử tại Istanbul mùa trước.

Dưới sự dẫn dắt của vua đấu cúp Europa League Unai Emery, người chuẩn bị bước vào chiến dịch Champions League thứ 9 trong sự nghiệp, đại diện nước Anh từng lọt vào tứ kết giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa 2024/25 trước khi bị Paris Saint-Germain loại. Sau thất bại đó, họ bứt phá mạnh mẽ, giành tới 13 chiến thắng trong 15 trận để lên ngôi vương Europa League.

Tuy nhiên, cuộc thanh lọc lực lượng quy mô lớn trong mùa hè vừa qua đã để lại cho HLV Emery đội hình lạ lẫm. Tập thể trẻ trung, giàu tiềm năng này đang bộc lộ rõ sự thiếu gắn kết và trải qua chuỗi ngày khởi đầu tệ hại tại Ngoại hạng Anh. Trải qua 3 vòng đấu, Aston Villa chỉ giành vỏn vẹn một điểm và chưa ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Họ thảm bại 0-4 trước Brighton, gục ngã trước Arsenal và bất lực cầm hòa tân binh Hull City 0-0.

Phía bên kia chiến tuyến, Club Brugge thiết lập kỷ lục quốc gia với lần thứ 13 góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu lục, vượt mặt đại kình địch Anderlecht. Đây cũng là mùa giải thứ 8 đại diện nước Bỉ thi đấu ở sân chơi này trong 9 năm gần nhất.

Khác với sự chệch choạc của đối thủ, thầy trò HLV Ivan Leko trình diễn phong độ chói sáng ở giải quốc nội. Dù bán đi một số nhân tố chủ chốt trong mùa hè, nhà đương kim vô địch Bỉ nhanh chóng tái thiết đội hình. Họ hiện chễm chệ ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Pro League với 4 chiến thắng sau 5 vòng đấu.

Aston Villa khởi đầu thất vọng ở mùa giải mới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Club Brugge vs Aston Villa

Sân nhà Jan Breydelstadion đang là điểm tựa vững chắc của Club Brugge. Đại diện nước Bỉ đã ghi ít nhất 3 bàn ở 6 trong 7 trận sân nhà gần nhất tại Champions League, đồng thời chỉ để thua 3 trong 22 trận thi đấu cúp châu Âu tại đây.



Club Brugge duy trì thành tích vượt qua vòng bảng trong 3 chiến dịch gần nhất. Mùa giải trước, lối chơi cống hiến của họ tạo ra trung bình 4,2 bàn mỗi trận, khép lại bằng thất bại 4-7 với tổng tỷ số trước Atletico Madrid tại vòng knock-out.

Tuy nhiên, Club Brugge lại mắc hội chứng sợ các đội bóng Anh khi để thua tới 15 trận, chỉ thắng vỏn vẹn một lần trong 19 cuộc đụng độ gần nhất. Chiến thắng duy nhất đó chính là trận hạ gục Aston Villa vào năm 2024.

Về thành tích đối đầu trực tiếp, hai đội tỏ ra khá am hiểu nhau khi gặp mặt tại cúp châu Âu cách đây hai năm. Trong hai chuyến làm khách tới Bỉ, Aston Villa từng để thua 0-1 ở vòng bảng, nhưng nhanh chóng đòi nợ bằng chiến thắng 3-1 ở vòng knock-out, trước khi tiếp tục đè bẹp đối thủ 3-0 trong trận tái đấu tại thánh địa Villa Park.

Thông tin lực lượng Club Brugge vs Aston Villa

HLV Unai Emery mang đến Bỉ một đội hình chắp vá do bão chấn thương càn quét. Brian Madjo, Johan Manzambi và Amadou Onana chắc chắn vắng mặt. Đổi lại, tiền vệ Joao Gomes hoàn toàn sung sức để thi đấu tại cúp châu Âu trong bối cảnh đang nhận án treo giò 3 trận ở giải quốc nội.

Tân binh Leon Goretzka sẵn sàng đá trận ra mắt, hỗ trợ cho bộ đôi Nicolas Jackson và tài năng trẻ Ibrahim Mbaye trên hàng công. Đáng chú ý, Zion Suzuki chuẩn bị đi vào lịch sử với tư cách thủ môn Nhật Bản đầu tiên thi đấu tại sân chơi Champions League.

Bên phía Club Brugge, HLV Ivan Leko nắm trong tay đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ chấn thương của Joel Ordonez. Trong khung gỗ, thủ thành kỳ cựu Yann Sommer chắc suất bắt chính.

Đội trưởng Hans Vanaken, tác giả bàn thắng quyết định vào lưới Aston Villa tháng 11/2024, tiếp tục lĩnh xướng tuyến giữa bên cạnh đồng đội Freddie Potts. Trên hàng tiền đạo, chân sút chủ lực Nicolo Tresoldi sắm vai mũi nhọn nguy hiểm nhất sau khi đã bỏ túi 3 bàn thắng từ đầu mùa.

Đội hình dự kiến Club Brugge vs Aston Villa.