Phó chủ tịch VFF: Thất bại của U20 Việt Nam không phải toàn gam màu xám

TPO - Phó chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ cho biết thất bại của đội tuyển U20 Việt Nam tại Vòng loại U20 châu Á 2027 do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, nhưng sẽ là kinh nghiệm quý cho các cầu thủ trẻ.

U20 Việt Nam không có lực lượng tốt nhất cho Vòng loại U20 châu Á 2027 (ảnh M.D)

Đội tuyển U20 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Yutaka Ikeuchi đã thua cả 3 trận trước Triều Tiên, Palestine và Iran tại Vòng loại U20 châu Á 2027. Kết quả không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, trong khi lứa U17 cũng đoạt vé dự FIFA World Cup tại Qatar.

Trao đổi với Tiền Phong, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ cho biết, việc phải thi đấu ở cấp độ thấp hơn trong chu kỳ tiếp theo đòi hỏi bóng đá Việt Nam cần rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, huấn luyện.

"Rõ ràng kết quả thi đấu của U20 Việt Nam không như mục tiêu đề ra, cũng như kỳ vọng của người hâm mộ. Quan điểm của chúng tôi là cần thẳng thắn nhìn ra các vấn đề để sửa chữa, phân tích yếu tố khách quan và chủ quan cũng như bối cảnh để có góc nhìn đầy đủ"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Thất bại tại Vòng loại U20 châu Á 2027 là bài học quý cho các cầu thủ trẻ Việt Nam (ảnh M.D)

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, về mặt chủ quan Việt Nam từ lâu xác định tập trung cho khâu đào tạo trẻ, tạo nền tảng phát triển bền vững. Thực tế giai đoạn qua, quan hệ quốc tế của VFF được củng cố và phát triển tốt, thể hiện qua mối quan hệ với các thành viên trong Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đại diện trong các tổ chức quốc tế hay hợp tác phát triển với nhiều nước.

Nhật Bản là một trong những đối tác lớn và thông qua thoả thuận giữa đôi bên, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã cử nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm sang hỗ trợ bóng đá Việt Nam.

Với các đội tuyển trẻ, VFF cũng đã mời các chuyên gia Nhật Bản tham gia cố vấn và huấn luyện trực tiếp ở các cấp độ U17, U20 nhằm truyền tải tư duy chơi bóng hiện đại, nâng cao tính kỷ luật và thể lực cho cầu thủ.

Tuy nhiên về khách quan, theo ông Nguyễn Xuân Vũ, đội tuyển U20 có thời gian tập trung chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2027 khá ngắn, đồng thời không có lực lượng tốt nhất từ những đội như SLNA hay Ninh Bình. Ba đối thủ tại bảng C ngoài Palestine khá tương đương, Iran là đội trẻ mạnh cấp châu lục trong khi Triều Tiên sở hữu lứa cầu thủ dự FIFA World Cup U17.

"Khó khăn khách quan không phải lý do né tránh trách nhiệm chuyên môn, nhưng tôi cho rằng việc đánh giá các đội trẻ cần đặt trong bối cảnh tổng thể. Đối với các cầu thủ trẻ, thất bại ở những giải đấu như vậy trước những đối thủ ngang tầm hoặc có trình độ tốt hơn cũng là bài học quý, giúp các em tích luỹ kinh nghiệm"-ông Nguyễn Xuân Vũ cho biết.

Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Vũ cho biết bóng đá Việt Nam cần tiếp tục rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo, huấn luyện (ảnh Xuân Khôi)

Xung đột lợi ích giữa ĐTQG và CLB

Trên thực tế khi tham dự nhiều giải trẻ, VFF gặp khó khăn do việc các CLB không "nhả quân" do không thuộc FIFA Days. Đây cũng là nguyên nhân VFF nhiều giai đoạn buộc phải dừng các giải chuyên nghiệp để đội tuyển đủ quân số. Quyết định này dù vậy có thể tạo phản ứng khác, khi nhiều đội bóng kêu ca vì quỹ thời gian hạn hẹp, dẫn đến rút ngắn thời gian nghỉ ngơi giữa các trận đấu.

Đây là vấn đề không chỉ Việt Nam đối diện. Trường hợp Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 là điển hình khi Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) không thể triệu tập những cầu thủ tốt nhất như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan...

Tỷ phú Madam Pang dù chi rất nhiều tiền nhưng một số CLB Thái, theo tờ Thairath, có quyền lực đến mức tác động ngược lên FAT hay các đội tuyển quốc gia.

Tại Việt Nam, bộ khung chính đội tuyển cũng thường dựa trên quân số vài đội bóng tốp đầu. Thực tiễn tại Thái Lan có thể là bài học cho bóng đá Việt Nam trong việc đảm bảo sự cân bằng, tính cạnh tranh giữa các đội bóng, tạo nền tảng phát triển ổn định và bền vững. Trong quá khứ, câu chuyện "một ông chủ sở hữu hoặc có thể tác động nhiều đội bóng" từng là vấn đề gây nhiều tranh luận tiêu cực.