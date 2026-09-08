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Thể thao

Rodri gây bão vì chê đối thủ của Barcelona 'quá yếu, không lên bóng qua nửa sân'

Đặng Lai

TPO - Chiến thắng tưng bừng 5-0 của Barcelona ngay trên thánh địa Mestalla của Valencia đang trở thành tâm điểm của truyền thông Tây Ban Nha, nhưng không chỉ bởi màn trình diễn thăng hoa trên sân mà còn vì một vụ tranh cãi bất ngờ đến từ băng ghế dự bị.

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Nhân vật chính là tiền vệ ngôi sao Rodri, người vừa trở lại quê nhà thi đấu sau 7 năm gắn bó với Ngoại hạng Anh. Những ống kính săm soi của đài truyền hình xứ sở bò tót đã ghi lại trọn vẹn những lời nhận xét thẳng thừng, thậm chí bị xem là có phần thiếu tôn trọng của anh nhắm vào đối thủ.

Cụ thể, trong trận đấu mà đoàn quân xứ Catalunya hoàn toàn áp đảo, Rodri được HLV rút ra nghỉ ở phút 62 để nhường chỗ cho tài năng trẻ Marc Bernal khi thế trận đã an bài. Ngay thời điểm ngồi xuống khu vực kỹ thuật bên cạnh hai người đồng đội Pau Cubarsi và Eric Garcia, Rodri dường như đã buông lỏng cảnh giác trước máy quay.

Ban đầu, tiền vệ này lẩm bẩm đầy thất vọng về sức kháng cự từ phía đội bóng chủ sân Mestalla. Các chuyên gia khẩu hình dẫn lời Rodri: "Họ quá yếu, những cầu thủ này quá yếu”. Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, anh tiếp tục quay sang nhấn mạnh nhận định của mình với trung vệ trẻ Cubarsi bằng một câu nói gay gắt hơn: "Họ thực sự tệ, bạn ơi. Họ tệ hại vô cùng”.

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Rodri bị bắt gặp nói xấu đối thủ

Giới đọc khẩu hình còn bắt được nội dung cuộc trao đổi giữa Rodri và đồng đội. "Năm ngoái Valencia đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng thế?". Khi người đồng đội trẻ đáp lại rằng đối thủ mùa trước đứng thứ 9, suýt giành được tấm vé tham dự cúp châu Âu, Rodri không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: "Trời đất, sang hiệp hai họ thậm chí còn lên bóng không qua nổi nửa sân".

Lời bình luận có phần bộc trực này ngay lập tức thổi bùng làn sóng tranh luận gay gắt trên các diễn đàn mạng xã hội lẫn báo chí Tây Ban Nha. Nhiều người hâm mộ Valencia tỏ ra tức giận vì cho rằng phát ngôn ấy thiếu đi sự tôn trọng tối thiểu dành cho đồng nghiệp, trong khi không ít ý kiến lại đồng tình rằng Rodri chỉ đơn thuần phản ánh đúng thực tế trần trụi về sự chênh lệch đẳng cấp trên sân, giữa một Barcelona độc cô cầu bại và Valencia yếu đuối.

Sự việc này cũng nhanh chóng trở thành bài học đắt giá cho tiền vệ người Tây Ban Nha trong ngày tái xuất La Liga. Sau gần một thập kỷ chinh chiến tại Anh, Rodri có lẽ đang dần cảm nhận rõ hai sự khác biệt lớn: cường độ thi đấu khốc liệt ở Premier League so với giải quốc nội, và áp lực từ mức độ soi xét gắt gao của truyền thông Tây Ban Nha - nơi từng ánh mắt, cử chỉ hay câu nói thì thầm ngoài đường biên đều có thể bị bóc tách và thổi bùng thành tâm điểm dư luận.

Đặng Lai
#Rodri #Barcelona #Valencia #bóng đá #tranh cãi #La Liga #tin bóng đá

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