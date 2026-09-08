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V.League đứng thứ tư Đông Nam Á về giá trị cầu thủ

Trọng Đạt

TPO - Tổng giá trị thị trường của LPBank V.League mùa giải 2026/27 đạt 50,87 triệu euro - đứng thứ tư Đông Nam Á, theo thống kê do ASEAN Football công bố ngày 8/9.

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Bảng thống kê giá trị thị trường các giải vô địch quốc gia Đông Nam Á mùa 2026/27 ghi nhận Indonesia dẫn đầu với 89,83 triệu euro. Thái Lan đứng thứ hai với 81,60 triệu euro, tiếp đến là Malaysia với 55,46 triệu euro.

Với tổng định giá 50,87 triệu euro của 14 đội bóng, V.League đứng thứ 4, kém giải Malaysia 4,59 triệu euro. Khoảng cách với hai giải dẫn đầu lớn hơn nhiều, lần lượt là 30,73 triệu euro so với Thái Lan và 38,96 triệu euro so với Indonesia.

Ở V.League, đương kim vô địch Công an Hà Nội sở hữu đội hình được định giá cao nhất, đạt 6,45 triệu euro. Trong khi đó, tiền đạo người Romania Andrei Ivan của tân binh Đồng Nai là cầu thủ có giá trị thị trường cao nhất giải, ở mức 800.000 euro.

Đáng chú ý, tổng định giá của V.League giảm từ 56,50 triệu euro hồi tháng 5/2026 xuống còn 50,87 triệu euro, tương đương gần 10%. Mức giảm 5,63 triệu euro cũng là lớn nhất về số tiền trong nhóm 11 giải đấu được thống kê.

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Indonesia ghi nhận diễn biến ngược lại khi tăng 3,16 triệu euro, qua đó giữ vị trí dẫn đầu khu vực. Thái Lan và Malaysia lần lượt giảm 4,88 triệu euro và 1,36 triệu euro, nhưng vẫn đứng trên V.League.

Tuy nhiên, việc so sánh tổng giá trị đội hình cần đặt trong tương quan số lượng CLB tham dự. Giải Indonesia có 18 đội, Thái Lan có 16 đội, trong khi Việt Nam và Malaysia lần lượt có 14 và 12 đội. Số lượng ngoại binh được sử dụng tại mỗi giải cũng là yếu tố cần cân nhắc khi đánh giá chênh lệch.

Phía sau nhóm bốn giải dẫn đầu, Singapore đứng thứ năm với 23,39 triệu euro. Giải đấu này tăng 4,28 triệu euro so với tháng 5/2026, mức tăng lớn nhất khu vực. Campuchia xếp thứ sáu với 19,69 triệu euro, tăng 1,23 triệu euro.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Myanmar với 14,23 triệu euro, Philippines với 9,10 triệu euro và Lào với 3,93 triệu euro. Brunei đạt 0,56 triệu euro, còn Timor-Leste đứng cuối với 0,43 triệu euro.

Trọng Đạt
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