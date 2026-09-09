Những điều đặc biệt về cầu thủ duy nhất chưa từng thi đấu ở châu Âu nhưng vẫn được đề cử Quả bóng vàng

TPO - Trong thế giới bóng đá hiện đại, châu Âu luôn được mặc định là thước đo chuẩn mực để đánh giá đẳng cấp của một cầu thủ. Hầu hết các ngôi sao lớn trên toàn cầu đều mang trong mình khát vọng vươn tới các giải đấu hàng đầu cựu lục địa (đặc biệt là Premier League, La Liga, Bundesliga) để nhận được sự công nhận. Thế nhưng, vẫn có ngoại lệ với trường hợp của Julian Quinones.

Julian Quinones vừa có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2026. Anh là nhân vật duy nhất chưa từng thi đấu ở châu Âu lọt vào đề cử. Câu chuyện bắt đầu với Tigres UANL. Quinones cùng đội bóng này vô địch giải VĐQG các năm 2016 và 2019, bên cạnh đó là CONCACAF Champions League 2020. Sau đó, anh chuyển sang Atlas và lập tức tạo dấu ấn đặc biệt. Atlas giành hai chức vô địch Mexico liên tiếp ở 2021 và 2022, qua đó chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài tới khoảng 7 thập kỷ của CLB.

Với một CLB tầm trung như Atlas, chắc chắn Quinones là một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hành trình lịch sử ấy. Nói không quá, họ đã hưởng lợi rất nhiều từ một mẫu cầu thủ bén duyên với danh hiệu như anh.

Khi rời Atlas để gia nhập Club America vào năm 2023, câu chuyện dường như lặp lại. Club America giành 2 chức vô địch các năm 2023 và 2024, đồng nghĩa Quinones tiếp tục có thêm hai chức vô địch quốc nội vào bộ sưu tập.

Nếu tính những danh hiệu lớn ở cấp CLB, anh đã có một chuỗi thành công đáng kinh ngạc với Tigres, Atlas và America. Anh có thể đổi CLB, nhưng không thể đổi được “cái duyên” với danh hiệu. NHM hay nói Quinones đi đâu là cúp theo đó.

Mỗi lần đổi CLB là Quinones lại có cúp

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Quinones còn nhanh chóng bổ sung danh hiệu cùng đội tuyển Mexico. Anh cùng El Tri vô địch CONCACAF Nations League 2024/25 và Gold Cup 2025. Như vậy, từ Tigres tới Atlas, Club America rồi đội tuyển Mexico, Quinones liên tục xuất hiện trong những tập thể vô địch.

Đó chính là cơ sở cho hình ảnh “Vua Midas”: mỗi nơi Quinones đặt chân tới, đội bóng ấy đều có thêm một chiếc cúp. Từ một cầu thủ trẻ không tìm được đường sang châu Âu, anh lại xây dựng được sự nghiệp bằng số lượng danh hiệu (9) mà rất nhiều cầu thủ phải mơ ước.

Năm 2024, Quinones rời Mexico để sang Saudi Arabia khoác áo Al-Qadsiah. Đây có thể xem là bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Mexico. Tại môi trường mới, anh không cần nhiều thời gian để chứng minh năng lực săn bàn.

Quinones ghi bàn nhiều hơn cả Ronaldo

Mùa giải 2025/26, Quinones bùng nổ tại Saudi Pro League và trở thành Vua phá lưới với 33 bàn thắng, đứng trên Cristiano Ronaldo trong cuộc đua ghi bàn. Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Ronaldo là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, từng 5 lần giành Quả bóng vàng. Việc một tiền đạo lạ lẫm vượt qua Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới giải VĐQG Saudi Arabia vì thế trở thành một trong những dấu mốc nổi bật nhất của Quinones.

Nó càng đặc biệt hơn khi ở Al-Qadsiah, anh phải chia sẻ bàn thắng với nhiều đồng đội chứ không được dồn bóng liên tục như Ronaldo ở Al Nassr. Danh hiệu Vua phá lưới dù không phải là tập thể, nhưng nó vẫn khẳng định cái duyên của tiền đạo 29 tuổi này. Anh đi đến đâu là danh hiệu theo chân tới đó.

Phong độ ấy dù rất xuất sắc, nhưng những gì Quinones thể hiện trong màu áo Mexico tại World Cup 2026 mới thực sự đưa tên tuổi của anh lên một tầm cao khác, mới có thể đưa anh lọt vào đề cử Quả bóng vàng 2026.

Ngày 11/6/2026, Mexico bước vào trận khai mạc World Cup trên sân nhà gặp Nam Phi. Và chỉ sau 9 phút, Quinones đã ghi bàn mở tỷ số. Pha lập công ấy giúp Quinones trở thành cầu thủ đầu tiên của một đội tuyển thuộc CONCACAF ghi bàn thắng mở tỷ số một kỳ World Cup.

Bảng A World Cup 2026 sau đó trở thành sân khấu của riêng Quinones. Anh ghi tổng cộng 4 bàn và có 1 kiến tạo, trở thành chân sút số một của Mexico tại giải. Với 4 bàn thắng, Quinones còn san bằng thành tích của Luis Hernandez và Chicharito về số bàn ghi được tại các kỳ World Cup.

Đặc biệt, 4 bàn cùng 1 kiến tạo giúp anh trở thành cầu thủ Mexico đầu tiên trực tiếp tham gia vào từ 5 bàn thắng trở lên trong một kỳ World Cup. Đây là một thống kê cho thấy ảnh hưởng toàn diện của Quinones: anh không chỉ ghi bàn mà còn trực tiếp kiến tạo cho đồng đội.

Ở trận gặp Ecuador tại vòng 1/16, Quinones tiếp tục sút tung lưới, đồng thời kiến tạo cho Raul Jimenez, qua đó nâng dấu ấn của mình tại giải đấu. Mexico cuối cùng dừng bước trước Anh với thất bại 2-3, nhưng Quinones vẫn nổi lên như một trong những cầu thủ gây ấn tượng mạnh nhất vòng chung kết.

Và rồi phần thưởng lớn nhất đến vào ngày 8/9/2026: Quinones chính thức có tên trong danh sách 30 ứng viên Quả bóng vàng. Anh trở thành một trong những trường hợp đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện tại: chưa từng thi đấu tại châu Âu nhưng vẫn được France Football đưa vào cuộc đua dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Từ Colombia tới Mexico, từ Mexico tới Saudi Arabia, từ những chức vô địch cùng Tigres, Atlas và America cho tới thành công với đội tuyển Mexico, Quinones đang viết nên một hành trình rất dị. Anh không cần Premier League, La Liga hay Champions League để tạo nên câu chuyện của riêng mình.

9 danh hiệu lớn, vượt Cristiano Ronaldo trong cuộc đua Vua phá lưới Saudi Pro League, ghi bàn mở màn lịch sử World Cup và trực tiếp góp dấu giày vào 5 bàn thắng tại một kỳ World Cup. Tất cả đã biến Quinones từ một tiền đạo ít được biết tới bên ngoài Mexico thành cái tên có mặt trong danh sách 30 cầu thủ tranh danh hiệu cá nhân cao quý nhất năm.