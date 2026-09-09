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Real Madrid thắng Inter Milan trong ngày tái ngộ của Jose Mourinho

Đặng Lai

TPO - Real Madrid khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng trong ngày Mourinho tái ngộ Inter Milan. 3 điểm quan trọng giúp họ vực dậy tinh thần sau trận thua Real Betis gần đây.

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Real Madrid, đội bóng từng 15 lần vô địch Cúp C1/Champions League, đã mở màn giai đoạn vòng bảng bằng chiến thắng 2-1 trước Inter Milan - đội bóng mà HLV Jose Mourinho từng cùng đăng quang giải đấu danh giá này vào năm 2010.

Những phút đầu diễn ra sôi nổi với các pha hãm thành liên tiếp của Marcus Thuram, Lautaro Martinez và Hakan Calhanoglu. Thế nhưng, thế trận hứa hẹn của đội khách Inter Milan sớm sụp đổ chỉ sau 10 phút thảm họa. Bước ngoặt đến từ pha chạm bóng lỗi của trung vệ Yann Bisseck, mở ra thời cơ để Brahim Diaz tung đường chọc khe sắc lẹm để Kylian Mbappe thoát xuống dứt điểm chìm và mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng của đại diện Serie A nhân đôi khi thủ thành Josep Martinez xử lý chủ quan trước đường chuyền về của Benjamin Pavard. Thay vì phá bóng an toàn, anh lại cố rê dắt và để Federico Valverde ập vào cướp bóng, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

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Đêm thi đấu kém may mắn của Inter tiếp diễn khi Curtis Jones sút bóng trúng xà ngang từ giữa vòng cấm. Điểm sáng hiếm hoi của Inter là chuỗi phản xạ xuất thần ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai từ phía thủ môn họ. Josep Martinez liên tục từ chối những cú dứt điểm hiểm hóc của Bellingham lẫn Mbappe để giữ hy vọng cho đội khách.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Inter rốt cuộc cũng được đền đáp ở phút 75. Từ pha nỗ lực cứu bóng sát đường biên ngang của thủ quân Lautaro Martinez, Carlos Augusto băng vào dứt điểm chạm người Ibrahima Konate đổi hướng đánh bại Courtois, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn gỡ thắp lên hy vọng có điểm, nhưng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch 15 lần đã lên tiếng đúng lúc. Real Madrid chủ động kiểm soát chặt chẽ nhịp độ trong những phút cuối để bảo toàn trọn vẹn 3 điểm.

Chiến thắng mở màn giúp Real Madrid lấy lại tinh thần sau trận thua Betis, tự tin trên hành trình hướng đến mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng phân hạng Champions League. Trong khi đó, dù phải đón nhận thêm một kết quả thất vọng tại đấu trường châu Âu, HLV Cristian Chivu vẫn có thể tìm thấy những tín hiệu lạc quan từ lối chơi giàu tính chiến đấu của các học trò.

Đặng Lai
#Real Madrid #Inter Milan #Champions League #Mourinho #bóng đá #C1 #kết quả bóng đá #Cúp C1

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