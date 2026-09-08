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Thể thao

FC Mobile Việt Nam lần đầu ra mắt mùa thẻ độc quyền nhân dịp sinh nhật 1 tuổi

P.V

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm phát hành, FC Mobile Việt Nam chính thức giới thiệu The First - mùa thẻ đầu tiên độc quyền dành riêng cho thị trường Việt Nam, với sự góp mặt của huyền thoại Nguyễn Minh Phương cùng dàn huyền thoại đẳng cấp thế giới.

The First - dấu mốc đầu tiên trong hành trình 1 năm của FC Mobile Việt Nam

Tròn 1 năm ra mắt cũng là lúc FC Mobile Việt Nam bước vào “khoảnh khắc đầu tiên” đáng nhớ của riêng mình. Nối tiếp tinh thần ấy, The First ra đời như mùa thẻ đầu tiên được phát triển độc quyền cho thị trường Việt Nam, quy tụ những cái tên xuất chúng - đúng như ý nghĩa mà cái tên The First hướng đến: tôn vinh những khoảnh khắc đầu tiên vĩ đại, nơi một cá nhân xuất chúng mở ra cả một kỷ nguyên cho đội bóng của mình.

FC Mobile Việt Nam lần đầu ra mắt mùa thẻ độc quyền nhân dịp sinh nhật 1 tuổi ảnh 1

Nguyễn Minh Phương - huyền thoại Việt Nam thứ hai góp mặt trong game

Nổi bật trong mùa thẻ lần này là sự góp mặt của Nguyễn Minh Phương - tiền vệ tài hoa từng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2010 và vô địch AFF Cup 2008, được biết đến với lối chơi thông minh, hào hoa cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Góp mặt trong FC Mobile VN với chỉ số OVR 121 cùng bộ PlayStyle tái hiện đúng lối chơi ngoài đời, Minh Phương trở thành huyền thoại Việt Nam thứ hai xuất hiện trong game, tiếp nối hành trình mà Nguyễn Hồng Sơn đã mở ra.

FC Mobile Việt Nam lần đầu ra mắt mùa thẻ độc quyền nhân dịp sinh nhật 1 tuổi ảnh 2

Dàn huyền thoại thế giới đồng hành cùng cột mốc 1 năm

Bên cạnh Minh Phương, The First còn quy tụ dàn huyền thoại đẳng cấp thế giới với chỉ số lên đến OVR 123, mang đến những lựa chọn chất lượng và đa dạng hơn để các HLV tự do xây dựng, nâng cấp đội hình cho hành trình chinh phục tiếp theo.

The First chính thức ra mắt vào ngày 10/09/2026, mở ra hành trình rực rỡ tiếp theo của FC Mobile Việt Nam. Thông tin chi tiết về mùa thẻ và các hoạt động trong game sẽ tiếp tục được cập nhật qua các kênh chính thức của FC Mobile Việt Nam.

P.V
#FC Mobile #The First #Nguyễn Minh Phương #huyền thoại #thẻ độc quyền #kỷ niệm 1 năm

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