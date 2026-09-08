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Ronaldo bị gạch tên, Messi góp mặt ở cuộc đua Quả bóng Vàng 2026

Hương Ly

TPO - Lionel Messi nằm trong nhóm ứng viên cạnh tranh giải thưởng Quả bóng Vàng 2026. Trong khi đó, màn trình diễn ấn tượng tại CLB là không đủ để giúp Ronaldo góp mặt.

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Messi được vinh danh sau kỳ World Cup bùng nổ.

Tối 8/9, tạp chí France Football công bố top 30 đề cử Quả bóng Vàng 2026. Dẫn đầu là nhóm ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, gồm: Messi, Mbappe, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Vitinha, Haaland, Dembele và Olise. Tiếp đó là Bellingham, Cubarsi, Cucurella, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel Magalhaes, Hakimi, Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Rodri.

Danh sách tiếp tục gọi tên Joao Neves, Pacho, Quinones, Rice, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Nuno Mendes và Vinicius.

Sự vắng mặt của Ronaldo gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trong mùa 2025/26, Ronaldo ra sân 37 trận và ghi 30 bàn cho Al Nassr. CR7 cùng CLB vô địch Saudi Pro League sau nhiều năm chờ đợi. Tiếp đó, Ronaldo cùng Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026 và màn thể hiện của anh không bùng nổ như kỳ vọng.

Theo dự đoán của Goal, top 3 Quả bóng Vàng 2026 là cuộc cạnh tranh giữa Mbappe, Kane, Dembele, Yamal, Haaland và Messi. Mbappe, Kane và Dembele thi đấu bùng nổ trong màu áo CLB. Cá nhân Dembele có mùa thứ 2 liên tiếp cùng PSG chinh phục chiếc cúp Champions League.

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Top 30 Quả bóng Vàng 2026.

Tuy nhiên, đến World Cup 2026, Mbappe và Messi là 2 ngôi sao thi đấu bùng nổ nhất. Yamal thi đấu tròn vai tại World Cup 2026 nhưng cùng Tây Ban Nha đi đến trận cuối cùng và chinh phục chiếc cúp vàng danh giá. Kvaratskhelia là trường hợp đặc biệt, chơi tuyệt hay tại CLB nhưng không có cơ hội tỏa sáng ở World Cup 2026, do đó thua thiệt các đối thủ cạnh tranh.

PSG có 10 cầu thủ vào top 30 đề cử Quả bóng Vàng. Cả giải đấu La Liga chỉ có 7 ngôi sao góp mặt. Premier League có 4 cầu thủ hiện diện ở danh sách. Sự thống trị của PSG là dễ hiểu, khi họ lập chiến tích vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp, có loạt ngôi sao tỏa sáng từ cấp CLB đến đội tuyển.

Nhiều ngôi sao để lại dấu ấn đậm nét trong năm qua nhưng không ai thống trị tuyệt đối về danh hiệu. Vì điều này, cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2026 khó đoán, hứa hẹn kịch tính cho đến từng lá phiếu bình chọn.

Ở diễn biến khác, Luis Enrique, Vincent Kompany, Mikel Arteta và Luis de la Fuente được đề cử cho giải thưởng HLV nam xuất sắc nhất năm.

PSG, Bayern, Arsenal, Flamengo và Bodo Glimt là những CLB được vinh danh cho đề cử "CLB xuất sắc nhất năm". Sau cùng, danh sách "Thủ môn xuất sắc nhất năm" gây chú ý khi có sự hiện diện của Vozinha - tuyển thủ Cape Verde thành hiện tượng toàn cầu ở World Cup 2026.

Hương Ly
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