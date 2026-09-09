7 ngôi sao trẻ đáng xem ở Champions League mùa này

TPO - Champions League trở lại với những ngôi sao đã quá quen thuộc, nhưng mùa giải mới cũng mở ra sân khấu cho một thế hệ khác. Họ còn rất trẻ, chưa phải những cái tên được nhắc đến nhiều nhất, song đủ tài năng để biến một đêm châu Âu thành bước ngoặt trong sự nghiệp.

Konstantinos Karetsas

Ở tuổi 18, Konstantinos Karetsas đã là một tài năng được giới tuyển trạch khắp châu Âu theo sát. Sau mùa giải bùng nổ cùng Genk, tiền vệ người Hy Lạp chuyển sang Dortmund và lập tức được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của đội bóng Đức.

Mùa trước, Karetsas chơi 49 trận cho Genk trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn và có tới 18 kiến tạo. Riêng tại giải VĐQG Bỉ, anh có 11 đường chuyền thành bàn. Tại Europa League, Karetsas cũng ghi 2 bàn và kiến tạo 5 lần sau 11 trận.

Konstantinos Karetsas, tân binh rất đáng chờ đợi của Dortmund.

Karetsas có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tự tin đi bóng và đặc biệt thích đưa bóng vào khu vực nguy hiểm. Trong trận ra mắt Bundesliga đầu mùa này, anh đã cho thấy sự tự tin đáng kinh ngạc khi thực hiện 6 cú sút, 6 pha qua người và nhận 27 đường chuyền ở 1/3 cuối sân - nhiều nhất trận. Hiện anh đã có 1 kiến tạo sau 2 lần ra sân Bundesliga mùa này. Đó là 2 trận anh đá chính và Dortmund thắng cả 2.

Karetsas chưa phải một sản phẩm hoàn thiện. Nhưng chính sự táo bạo, tốc độ xử lý và khả năng tạo khác biệt trong những khoảng không chật hẹp khiến anh trở thành một trong những cầu thủ 18 tuổi đáng chờ đợi nhất Champions League mùa này.

Victor Froholdt

Nếu Karetsas gây chú ý bởi sự tinh quái, Victor Froholdt lại khiến người ta ấn tượng bởi nguồn năng lượng gần như không cạn.

Tiền vệ người Đan Mạch chuyển từ Copenhagen sang Porto vào mùa hè 2025 và nhanh chóng trở thành một mắt xích quan trọng trong đội hình vô địch Bồ Đào Nha. Mùa trước, Froholdt đá 34 trận tại Primeira Liga, trong đó có 32 lần đá chính, ghi 6 bàn và kiến tạo 6 lần. Tính trên mọi đấu trường, anh ra sân 46 trận cho Porto.

Victor Froholdt đã đá chính 32 trận cho Porto mùa trước, ghi 6 bàn và có 6 kiến tạo.

Điểm đặc biệt của Froholdt nằm ở khả năng hoạt động không ngừng nghỉ. Anh có thể xuất hiện bên cánh, xâm nhập vòng cấm, chạy chỗ phía sau tiền đạo hoặc lập tức lao vào pressing khi Porto mất bóng. Theo dữ liệu của CIES Football Observatory, Froholdt là một trong những tiền vệ di chuyển nhiều nhất châu Âu mùa trước, với trung bình 11,93 km mỗi 90 phút, đứng thứ ba trong nhóm cầu thủ của 8 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Sự năng động ấy cũng tạo ra giá trị trực tiếp. Froholdt ghi 6 bàn ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, thường xuyên xuất hiện ở những vị trí mà một tiền vệ trung tâm thông thường khó có mặt. Anh không phải mẫu tiền vệ điều tiết trận đấu bằng những đường chuyền dày đặc. Nhưng trong một Champions League ngày càng đề cao tốc độ và khả năng chuyển trạng thái, Froholdt có một thứ vũ khí rất đáng giá: đôi chân gần như không biết mệt.

Pio Esposito

Pio Esposito có dáng vóc của một trung phong cổ điển, nhưng cách anh chơi bóng lại phù hợp với bóng đá hiện đại.

Với chiều cao 1,91 m, tiền đạo người Italy mạnh trong không chiến, có thể tì đè trung vệ và làm tường cho đồng đội. Mùa trước, Esposito ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo sau 48 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Inter, trong đó có 7 bàn và 4 kiến tạo tại Serie A.

Pio Esposito là mẫu trung phong cổ điển, lạnh lùng và hiệu quả trong vòng cấm.

Điều đáng chú ý hơn cả là khả năng chọn vị trí. 91% số pha dứt điểm của Esposito tại Serie A mùa trước đến từ trong vòng cấm. Anh không cần chạm bóng quá nhiều để trở nên nguy hiểm, bởi khả năng tăng tốc, giảm tốc và chọn đúng thời điểm lao vào khoảng trống giúp Esposito thường xuyên xuất hiện ở nơi bóng có thể tìm đến.

Thống kê Champions League mùa trước càng cho thấy điều đó: Esposito chỉ ghi 2 bàn (và có 2 kiến tạo) nhưng tạo ra tới 4,3 bàn thắng kỳ vọng sau 9 trận. Nói cách khác, những cơ hội đã xuất hiện. Vấn đề chỉ còn là khả năng biến chúng thành bàn thắng. Nếu cải thiện được hiệu suất dứt điểm, Esposito có thể trở thành một phương án rất khác biệt trên hàng công Inter.

Martin Baturina

Nhắc đến Martin Baturina, người ta khó tránh khỏi liên tưởng đến Luka Modric. Hai người cùng cao 1,72 m, đều trưởng thành từ bóng đá Croatia và đều có khả năng tạo ra khác biệt bằng kỹ thuật cùng nhãn quan xuất sắc.

Baturina có vóc dáng và lối chơi kỹ thuật gợi nhớ đến đồng hương huyền thoại Luka Modric.

Nhưng Baturina đang đi theo con đường riêng. Sau khi gây dựng tên tuổi tại Dinamo Zagreb, tiền vệ 23 tuổi chuyển sang Como và nhanh chóng trở thành một trong những điểm sáng của đội bóng được Cesc Fabregas xây dựng theo hướng giàu tính kỹ thuật. Mùa trước, Baturina ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 6 bàn và 3 kiến tạo tại Serie A.

Điểm mạnh nhất của Baturina là khả năng tìm khoảng trống giữa các tuyến. Anh có thể xuất phát từ cánh nhưng thường xuyên bó vào trung lộ, nhận bóng ở những vị trí khiến hàng phòng ngự đối phương khó theo kèm.

Kể từ đầu mùa trước, Baturina tạo ra 2,1 cơ hội từ bóng sống mỗi trận tại Serie A, thành tích chỉ kém hai cầu thủ khác. Anh cũng khởi đầu mùa giải mới đầy ấn tượng khi ghi bàn trong hai chiến thắng sân khách liên tiếp.

Como đang chơi thứ bóng đá giàu tham vọng dưới thời Fabregas. Nico Paz vẫn là tâm điểm, nhưng Baturina đang cho thấy anh có thể trở thành một mũi khoan sắc bén khác trong hệ thống ấy.

Rodrigo Mora

Gian Piero Gasperini, nhà cầm quân đương nhiệm của Roma, đã có hơn ba thập niên trên băng ghế huấn luyện. Vì vậy, khi ông gọi Rodrigo Mora là một “tài năng phi thường”, lời nhận xét ấy thực sự đáng được lắng nghe.

Roma đã đưa Mora về từ Porto trong mùa hè với một thương vụ có tổng giá trị khoảng 50 triệu euro. Mora mới 19 tuổi, cao 1,68 m và sở hữu kiểu chơi khiến người ta dễ liên tưởng đến những tiền vệ tấn công nhỏ con nhưng khó bắt bài. Anh thích nhận bóng giữa các tuyến, chủ động lao vào hậu vệ và sử dụng những pha đổi hướng liên tục thay vì chỉ dựa vào tốc độ.

Khả năng giữ thăng bằng là một điểm mạnh đặc biệt. Với trọng tâm thấp và sức mạnh thân người tốt, Mora có thể chịu va chạm với những hậu vệ cao lớn hơn nhiều.

Chỉ cao 1,68 m nhưng tiền vệ 19 tuổi Rodrigo Mora có khả năng va chạm với những cầu thủ già dặn và to lớn hơn nhiều.

Thách thức lớn nhất của anh mùa trước là hiệu suất ghi bàn. Việc Porto sử dụng Mora ở hàng tiền vệ ba người thay vì vị trí số 10 sở trường khiến anh chỉ ghi 1 bàn tại giải VĐQG. Trước đó, khi được chơi cao hơn, Mora từng ghi 10 bàn.

Tại Roma, HLV Gasperini đang đưa anh trở lại gần khung thành hơn. Nếu vậy, Champions League có thể là sân khấu hoàn hảo để Mora chứng minh khoản đầu tư lớn của đội bóng Italia là có cơ sở.

Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye mới 18 tuổi nhưng đã trải qua một mùa hè có thể làm thay đổi hoàn toàn vị thế của anh. Sau những màn trình diễn gây chú ý cùng PSG và đội tuyển Senegal tại World Cup 2026, Mbaye quyết định rời đội bóng Pháp sau 8 năm gắn bó để chuyển sang Aston Villa với mức phí khoảng 55 triệu euro.

"Máy chạy" không biết mệt Ibrahim Mbaye.



Điểm đáng sợ nhất của Mbaye là tốc độ. Nhưng anh không chỉ là một cầu thủ chạy nhanh. Mbaye thích bó vào trong, phối hợp với đồng đội rồi mới tăng tốc xâm nhập vòng cấm.

Tại World Cup, kỹ năng rê bóng của anh từng được thể hiện rõ trong trận Senegal gặp Pháp. Từ cánh phải, Mbaye liên tục dùng những pha đảo chân để loại Theo Hernandez trước khi thoát xuống và tung cú sút mạnh khiến Mike Maignan không thể cản phá. Bàn thắng ấy giúp Mbaye trở thành cầu thủ châu Phi trẻ nhất ghi bàn tại World Cup.

Aston Villa đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ mới. Với tốc độ, khả năng đi bóng và sự tự tin đã được tôi luyện trên sân khấu lớn, Mbaye có thể là một trong những cái tên đáng chú ý nhất của thế hệ ấy. Và dĩ nhiên, anh cũng là gương mặt hứa hẹn khiến Champions League mùa này trở nên thú vị hơn.

Antonio Nusa

Antonio Nusa có lẽ là cái tên ít gây bất ngờ nhất trong danh sách, nhưng vẫn là một trong những cầu thủ đáng xem nhất.

Mùa trước, cầu thủ chạy cánh người Na Uy ra sân 35 trận cho RB Leipzig trên mọi đấu trường, ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo. Tại Bundesliga, anh ghi 4 bàn và kiến tạo 3 lần sau 31 trận.

Nusa (áo sáng) luôn tạo ra rất nhiều cơ hội cho đồng đội.

Nusa cực kỳ thích đối đầu trực diện với hậu vệ và thuộc nhóm thực hiện nhiều pha rê bóng nhất Bundesliga mùa trước. Anh có thể đi bóng xuống sát đường biên rồi căng ngang, nhưng nguy hiểm hơn khi cắt vào trong bằng chân phải. Tại World Cup 2026, Nusa từng cho thấy phiên bản đáng sợ nhất của mình với một cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm.

Vấn đề của sao mai này nằm ở sự ổn định. Nusa đôi khi quá ham lao về phía trước và chất lượng xử lý cuối cùng chưa tương xứng với số lần anh tạo ra nguy hiểm. Nhưng đó cũng là lý do Champions League mùa này đáng để chờ đợi. Khi Leipzig cần một cầu thủ có thể tự mình phá vỡ cấu trúc phòng ngự đối phương, Nusa vẫn là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất.

Và nếu Nusa hay những Karetsas, Esposito, Mora, Mbaye chuyển hóa được sự kỳ vọng thành những show diễn bùng nổ, Champions League mùa này có thể sẽ chứng kiến một thế hệ ngôi sao mới bước ra ánh sáng.