Nhận định Barcelona vs Feyenoord, 23h45 ngày 9/9: Tiếp đà thăng hoa

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Feyenoord, League Phase UEFA Champions League 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Barcelona đang băng băng tiến bước với chuỗi trận toàn thắng và hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Liệu Feyenoord có thể khiến thầy trò Hansi Flick chững lại, hay sức mạnh tấn công của đội chủ sân Camp Nou sẽ tiếp tục tạo nên một màn hủy diệt?

Barcelona vs Feyenoord

Nhận định Barcelona vs Feyenoord

Barcelona bước vào trận đấu với Feyenoord trong trạng thái hưng phấn cao độ. Đội bóng xứ Catalunya vừa đánh bại Valencia với tỷ số 5-0 trên sân khách, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau bốn vòng đấu đầu tiên tại La Liga. Quan trọng hơn, đội bóng của Hansi Flick đang sở hữu khả năng kết thúc trận đấu rất tốt. Khi có được lợi thế, Barcelona không giảm nhịp độ quá sớm mà thường tiếp tục duy trì sức ép, khiến đối phương khó có cơ hội phản kháng.

Điều này có thể trở thành vấn đề lớn đối với Feyenoord. Đại diện Hà Lan cần đặc biệt thận trọng trong khoảng thời gian đầu trận, bởi nếu để Barcelona ghi bàn sớm, thế trận có thể nhanh chóng trôi khỏi tầm kiểm soát. Phong độ gần đây của Barcelona cũng cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể. Theo thống kê trước trận, đội bóng của Flick đã thắng cả năm trận gần nhất và ghi tới 19 bàn trong chuỗi trận đó.

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của Barcelona hiện tại là họ sở hữu quá nhiều cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc quyết định. Chính sự đa dạng này khiến Barcelona trở thành một đối thủ khó bị bắt bài. Feyenoord có thể hạn chế một mũi tấn công, nhưng việc kiểm soát tất cả các phương án của đội chủ nhà trong suốt 90 phút là nhiệm vụ phức tạp hơn rất nhiều.

Dù đang thắng như chẻ tre, Barcelona vẫn chưa phải đội bóng hoàn hảo. Khả năng phòng ngự của họ có thể trở thành vấn đề khi bước vào những trận đấu có chất lượng đối thủ cao hơn. Lối chơi pressing và hàng thủ dâng cao giúp Barcelona tạo áp lực lớn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu đối phương vượt qua được lớp pressing đầu tiên. Đây là điểm Feyenoord cần khai thác.

Đội khách không nên cố gắng giữ bóng quá nhiều trước Barcelona nếu muốn tạo ra bất ngờ. Thay vào đó, những đường chuyền trực diện vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể mang lại hiệu quả lớn hơn. Barcelona đã không giữ sạch lưới trong 15 trận Champions League liên tiếp, cho thấy Feyenoord vẫn có cơ sở để tin vào khả năng tìm kiếm bàn thắng tại Camp Nou.

Barcelona và Feyenoord không có quá nhiều lần chạm trán trong lịch sử. Theo dữ liệu của UEFA, hai đội mới gặp nhau một lần trước đây, tại vòng hai cúp C1 châu Âu mùa giải 1974/75. Thành tích của Barcelona trước các đại diện Hà Lan cũng mang đến sự tự tin lớn cho đội chủ nhà. Barcelona chỉ thua hai trong 20 trận gặp các đội bóng Hà Lan và vẫn bất bại trên sân nhà trước các đối thủ đến từ Eredivisie. Xét về phong độ hiện tại, lợi thế sân nhà và sự vượt trội về chất lượng cá nhân, Barcelona vẫn là đội nắm nhiều cơ hội hơn để giành trọn ba điểm trong ngày mở màn chiến dịch Champions League.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Feyenoord

5 trận đấu gần nhất của Barcelona.

5 trận đấu gần nhất của Feyenoord.

Thành tích đối đầu giữa Barcelona và Feyenoord.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Feyenoord

Barcelona không có sự phục vụ của Bisiwu, Frenkie de Jong và Roony Bardghji do dính chấn thương. Eric Garcia bị treo giò.

Feyenoord cũng chịu tổn thất đáng kể khi Bart Nieuwkoop, Gijs Smal, Jordan Bos, Thomas Beelen và Jakub Moder đều vắng mặt.

Đội hình dự kiến Barcelona vs Feyenoord

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Christensen, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Anthony Gordon; Raphinha.

Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, St. Juste, Marmol; Targhalline, Zechiel, Vanhoutte; Gaoussou Diarra, Ferri, Valente.

Dự đoán tỷ số Barcelona 4-1 Feyenoord